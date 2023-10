Voici comment voir les appels selon votre système d’exploitation.

Nous vous expliquerons étape par étape le processus, peu importe quel téléphone portable vous avez

Nous allons vous montrer comment voir la liste des appels reçus sur n’importe quel téléphone portable. De cette manière, vous pourrez revoir quels numéros ou contacts vous ont appelé, combien de fois ils l’ont fait et quand. Cela est possible à la fois sur Android et sur iPhone, nous vous expliquerons donc pour les deux systèmes d’exploitation. Nous vous montrerons également comment voir les appels WhatsApp.

Si l’historique des appels a été effacé, il est possible de le restaurer. Sur Android, vous pouvez le faire à l’aide des sauvegardes, et sur iPhone avec iCloud.

Android : comment voir la liste des appels reçus

La manière la plus simple de revoir les appels est de le faire à partir de l’application Téléphone. Votre téléphone portable doit intégrer une application portant ce nom ou quelque chose de similaire, dont l’icône est généralement un téléphone fixe. Lorsque vous ouvrez cette application, il est très probable qu’une de ses sections soit « Appels récents » ou « Historique », où tous les appels reçus seront regroupés.

Généralement, les appels émis et reçus sont différenciés d’une manière ou d’une autre, par exemple grâce à des flèches avec des directions opposées ou des couleurs différentes. Par exemple, le vert représente généralement les appels émis, tandis que le rouge symbolise les appels manqués.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les appels, appuyez dessus pour faire apparaître plusieurs options. L’une de ces options devrait être « Historique », en appuyant dessus, vous verrez tous les appels émis, reçus et manqués d’un contact ou d’un numéro de téléphone. Faites attention à ne pas appuyer sur le bouton d’appel pour ne pas lancer un appel.

Les récupérer à l’aide d’une sauvegarde

Il est possible que les appels aient été supprimés et que vous souhaitiez les récupérer. Cela est possible grâce aux sauvegardes effectuées progressivement par votre téléphone portable, si vous avez sélectionné cette option. Avant de le faire, assurez-vous de ne cocher que certaines cases ou de le faire uniquement pour les appels.

Les étapes pour restaurer la sauvegarde dépendent de la marque et du modèle, car les menus ou les noms peuvent varier, mais dans la plupart des cas, le chemin est similaire à celui-ci :

Ouvrez l’application Paramètres

Appuyez sur « À propos du téléphone »

Sélectionnez « Effectuer une sauvegarde et une restauration »

Saisissez votre code PIN

Cochez les cases des appels

Restaurez la sauvegarde

iPhone : comment voir la liste des appels reçus

Accéder à l’historique des appels sur iPhone est également facile, et il comprend également les appels WhatsApp, Telegram, Facetime et Signal. Ouvrez l’application Téléphone et sélectionnez l’onglet « Récents ». En touchant chaque appel, vous pouvez obtenir plus de détails. Si vous souhaitez voir les appels les plus anciens, appuyez sur le bouton « Modifier », situé à droite de l’écran, et sélectionnez « Modifier ». Cela affichera l’historique complet.

Pour consulter tout l’historique d’appels d’un contact, ouvrez l’application Téléphone, sélectionnez l’icône Contacts située en bas de l’écran, puis recherchez et appuyez sur le contact.

Les récupérer via iCloud

La méthode d’iCloud est similaire à celle des sauvegardes Android, dont le but est de restaurer l’historique des appels. Ainsi, vous pourrez les revoir à partir de l’application Téléphone, que nous avons utilisée précédemment. N’oubliez pas que la restauration d’une sauvegarde remplacera certaines données par d’autres, et vous devez également avoir configuré correctement votre compte au préalable.

Pour cela, suivez ces étapes :

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone

Appuyez sur votre nom, situé en haut de l’écran

Sélectionnez iCloud

Appuyez sur Sauvegarde iCloud

Vérifiez que l’option Historique des appels est activée

Appuyez sur Restaurer depuis une sauvegarde iCloud

Sélectionnez la sauvegarde de votre historique des appels

Suivez les étapes indiquées par l’appareil

Comment voir l’historique des appels sur WhatsApp

De nombreuses personnes préfèrent passer des appels via WhatsApp, car elles n’ont pas de forfait avec des appels illimités. L’application de messagerie vous permet d’accéder à votre historique des appels, où les appels émis et reçus, ainsi que les appels manqués et passés, sont distingués.

Avant de vous expliquer comment voir l’historique des appels sur WhatsApp, voici comment distinguer les 4 types d’appels :

Appels passés (verts)

Appels manqués (rouges)

Appels émis (flèche pointant vers la droite)

Appels reçus (flèche pointant vers la gauche)

En dessous de chaque contact ou numéro, comme nous vous le montrerons tout à l’heure, il y aura une flèche indiquant le type d’appel.

Maintenant que cela est clarifié, nous pouvons vous expliquer comment voir l’historique des appels sur WhatsApp. Ouvrez l’application et accédez à la section « Appels », qui est la troisième à partir de la droite dans le menu principal, à côté de « Discussions » et « Actualités ». Ce menu est la première chose que vous voyez lorsque vous ouvrez l’application.

Vous y trouverez tout l’historique des appels, classés du plus récent au moins récent. Cet historique couvre tous les appels depuis l’intégration de la fonction sur la plate-forme, vous pourrez donc vérifier, par exemple, à qui vous avez passé un appel en juillet 2016, si les données n’ont pas été supprimées lors du changement de téléphone. Les appels vidéo de WhatsApp sont également inclus dans l’historique.

Les appels apparaîtront également dans l’application pour ordinateur, mais ils ne couvriront pas une période aussi longue que l’application pour mobile. Vous ne pourrez descendre que jusqu’au moment où vous l’avez installée sur votre PC. Vous ne pourrez pas accéder à votre historique d’appels depuis WhatsApp Web.

