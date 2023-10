Comment estomper les parties d’une image sur l’iPhone de manière native et facile

Une ressource qui nous permettra de rendre les photos que nous envoyons plus privées.

Avec les outils de marquage, vous pourrez couvrir des éléments des photos sur votre iPhone

Nous allons vous expliquer comment flouter ou masquer des parties d’une photo sur iPhone de manière native, facile et sans avoir besoin d’utiliser des applications tierces. Nous y parviendrons grâce aux outils de marquage de notre iPhone, de cette manière, nous pourrons partager des photos en masquant les éléments que nous souhaitons afin de préserver notre vie privée.

Comment masquer des éléments sur les photos de l’iPhone

Même si cela ne paraît pas évident, l’iPhone dispose de puissants outils de retouche photo qui permettent d’éditer des éléments tels que l’exposition, la luminosité ou la saturation des photos. Il dispose même d’un réglage qui édite automatiquement les photos.

Mais en plus de cela, il dispose également d’outils appelés Marquage. Avec le Marquage, vous pouvez ajouter des éléments aux photos de votre iPhone tels que des flèches, des emojis et des formes comme des cercles dans le but de mettre en évidence des éléments. De plus, avec les outils de marquage, nous pouvons également signer des documents ou masquer des éléments de nos photos. Pour cela, voici les étapes à suivre :

Ouvrez l’application Photos sur votre iPhone. Ouvrez la photo que vous souhaitez éditer. En haut, appuyez sur le bouton Modifier. En haut à droite, appuyez sur l’icône du crayon. Appuyez sur le bouton + en bas à droite. Sélectionnez la dernière option. Choisissez l’un des carrés. Déplacez-le avec les points bleus et placez-le sur un texte. Appuyez sur Terminé et enregistrez la photo.

Et voilà, c’est prêt. Il existe de nombreuses applications tierces permettant de générer un flou plus réaliste, mais de cette manière, l’objectif est le même, à savoir masquer des éléments d’une image. Parfois, nous n’avons besoin d’aucun outil externe pour réaliser certaines choses, notre iPhone peut le faire de manière native et facile.

De plus, l’iPhone nous permet également de faire d’autres choses, telles que supprimer l’arrière-plan d’une image ou en tirer le meilleur parti avec l’application raccourcis native.

