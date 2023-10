Comment regarder Instagram sur une télévision avec Android TV

Dans cet article, vous trouverez des méthodes intéressantes pour afficher Instagram sur Android TV et accéder à ce réseau social directement depuis votre téléviseur.

Instagram sur un téléviseur avec Android TV.

Dans ce guide, je vous explique toutes les options que vous avez pour voir Instagram sur une télévision avec Android TV. Cela vous permettra d’accéder au réseau social populaire sur des lecteurs multimédias tels que le Xiaomi Mi TV Stick, ainsi que sur les téléviseurs intelligents compatibles avec ce système d’exploitation. Vous pourrez même appliquer ces astuces sur les Fire TV d’Amazon, qui utilisent une version modifiée d’Android.

Comme d’habitude avec les guides de NETCOST, je vous propose plusieurs méthodes qui vous permettront d’atteindre votre objectif, en l’occurrence, voir Instagram sur la télévision grâce à Android TV. Restez jusqu’à la fin et découvrez quelle est la procédure qui vous convient le mieux en fonction de vos exigences. Ne le manquez pas!

Installer l’application Instagram sur Android TV

Installer l’application Instagram sur Android TV est le moyen le plus direct d’accéder à la plateforme depuis votre lecteur multimédia ou votre télévision. Cependant, cette méthode peut ne pas fonctionner sur tous les appareils. Malgré les limitations que vous pourriez rencontrer sur certains lecteurs, je vous encourage à essayer avec votre modèle et vérifier si Instagram fonctionne réellement ou non.

Comme vous pouvez l’imaginer, Instagram n’est pas disponible dans le store d’applications pour les télévisions, le Google Play Store. C’est pourquoi vous devrez le télécharger de manière officieuse. Comment faire?

La première chose à faire est de télécharger l’application Downloader, que vous trouverez certainement dans le Play Store. Je vous laisse le lien au cas où vous souhaiteriez consulter ses caractéristiques. Une fois installée, saisissez quelque chose comme « Instagram APK » dans le champ de texte. Appuyez sur Go pour effectuer une recherche. Je vous recommande de télécharger l’installateur Instagram depuis APK Mirror, une plateforme pour obtenir des fichiers APK réputée et sûre.

Une fois que vous avez accédé à APK Mirror, sélectionnez le type de fichier APK que vous souhaitez télécharger. Il est facile de se tromper et de conclure que le processeur de votre Android TV est en 64 bits. C’est ce qui m’est arrivé avec un Chromecast avec Google TV. Après avoir téléchargé l’APK « arm64 », j’ai reçu un message d’erreur indiquant que l’application n’est pas compatible avec l’appareil. J’ai pu résoudre le problème en téléchargeant la variante « armeabi-v7a ».

i

Une fois le téléchargement de l’APK terminé, poursuivez la procédure habituelle pour terminer l’installation. Une fois terminé, vous pouvez appuyer sur Ouvrir pour accéder directement à Instagram.

Après avoir effectué plusieurs tests, voici trois choses à savoir sur l’utilisation d’Instagram sur Android TV :

Application non optimisée pour la télécommande . Instagram a été développé en pensant aux gestes tactiles. Par conséquent, il ne fonctionne pas très bien avec la télécommande d’Android TV. Bien que vous puissiez faire défiler le flux, il est difficile de le faire et certains éléments ne peuvent pas être sélectionnés.

. Instagram a été développé en pensant aux gestes tactiles. Par conséquent, il ne fonctionne pas très bien avec la télécommande d’Android TV. Bien que vous puissiez faire défiler le flux, il est difficile de le faire et certains éléments ne peuvent pas être sélectionnés. Orientation verticale . Instagram n’a pas de mode paysage, vous devrez donc faire face à une application qui s’affiche uniquement en mode portrait. Certains proposent d’utiliser cet outil pour résoudre le problème, mais cela n’a pas fonctionné dans mon cas.

. Instagram n’a pas de mode paysage, vous devrez donc faire face à une application qui s’affiche uniquement en mode portrait. Certains proposent d’utiliser cet outil pour résoudre le problème, mais cela n’a pas fonctionné dans mon cas. Instagram n’apparaît pas parmi les applications. Comme ce n’est pas une application optimisée, il est possible que vous ne voyiez pas l’icône Instagram sur l’écran principal de votre Android TV. Si cela se produit, vous devez accéder aux paramètres pour voir la liste complète des applications installées et appuyer sur Ouvrir à partir de là.

Utiliser un navigateur web

Si vous pensez que l’installation d’Instagram sur Android TV est un processus compliqué et que les résultats ne valent pas la peine, une autre option que vous avez est d’accéder à la plateforme depuis un navigateur web. Bien qu’il existe plusieurs navigateurs web pour Android TV que vous pouvez installer directement depuis le Google Play Store, un choix recommandé est Puffin TV.

Une fois installé, il vous suffit de saisir l’URL d’Instagram et de vous connecter avec vos identifiants.

l’écran depuis votre téléphone portable

La dernière méthode que vous avez pour voir Instagram sur votre télévision est de partager l’écran de votre appareil. Bien que cela soit la méthode la plus rudimentaire pour afficher le contenu de cette plateforme sur Android TV, c’est également la plus rapide. Cependant, comme vous pouvez l’imaginer, tous les contrôles de l’application doivent être effectués depuis l’appareil mobile qui duplique l’écran.

C’est une méthode intéressante lorsque vous souhaitez voir Instagram avec d’autres personnes. C’est également pratique pour ceux qui souhaitent élargir le contenu et le visionner sur un grand écran.

Comment faire? Voici quelques recommandations:

Les deux appareils doivent être connectés au même réseau . Vérifiez que votre Android TV et votre téléphone portable sont connectés au même réseau local.

. Vérifiez que votre Android TV et votre téléphone portable sont connectés au même réseau local. Sur Android TV, partagez avec Google Home . Vous pouvez utiliser l’application de domotique de Google pour envoyer votre écran, en particulier si votre téléphone portable ne prend pas en charge le protocole Google Cast. Sur un Pixel, vous pouvez le faire directement depuis les paramètres rapides.

. Vous pouvez utiliser l’application de domotique de Google pour envoyer votre écran, en particulier si votre téléphone portable ne prend pas en charge le protocole Google Cast. Sur un Pixel, vous pouvez le faire directement depuis les paramètres rapides. Sur un Fire TV, activez le mode miroir . Pour voir l’écran de votre téléphone portable sur un appareil Amazon, votre téléphone portable doit prendre en charge la fonction Miracast. La plupart des marques proposent une prise en charge, bien que certains téléphones importants, comme les Google Pixel, ne prennent pas en charge ce protocole.

. Pour voir l’écran de votre téléphone portable sur un appareil Amazon, votre téléphone portable doit prendre en charge la fonction Miracast. La plupart des marques proposent une prise en charge, bien que certains téléphones importants, comme les Google Pixel, ne prennent pas en charge ce protocole. Tenez compte des délais d’affichage. Lorsque vous partagez l’écran de votre appareil avec un lecteur multimédia Android TV ou un Fire TV, il peut y avoir un léger délai entre ce qui apparaît sur votre téléphone portable et ce qui est affiché sur le téléviseur. Ce n’est rien à quoi vous ne pouvez pas vous habituer facilement, mais vous devez en tenir compte.

