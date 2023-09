Comment lire et répondre à WhatsApp tout en conduisant de manière légale et sûre

Dans ce guide, je vais te montrer comment utiliser WhatsApp de manière légale et sécurisée tout en conduisant avec Android Auto. Bien que l’application n’offre pas une interface tactile complète dans cet environnement, elle s’intègre au système de la voiture et fournit des méthodes sûres d’interaction avec tes contacts grâce à Android Auto.

Dans ce guide complet, je t’expliquerai pas à pas comment profiter au maximum de WhatsApp sur le système multimédia de ta voiture sans te faire sanctionner et sans compromettre ta sécurité au volant. Tu trouveras toutes les clés dont tu as besoin dans les sections suivantes.

Comment lire un message WhatsApp sur Android Auto ?

Pour lire un message WhatsApp sur Android Auto, tu dois attendre de le recevoir. Oui, je sais que cela semble évident, mais il est important de souligner ce détail, car tu ne pourras pas explorer les conversations actives à partir de l’écran de ton véhicule.

Cela signifie que le système affichera et lira uniquement les messages que tu reçois pendant la conduite, sans que tu puisses choisir manuellement la discussion ou le groupe. Comment faire alors ?

C’est assez simple. Lorsque tu reçois une notification d’un message, tu verras apparaître l’option Appuyez pour l’écouter. Une fois que tu appuies sur cette option, l’assistant Google commence à lire le message.

Il faut garder à l’esprit qu’il n’y a aucun moyen de prévisualiser le contenu du message avant d’appuyer sur la notification. C’est pourquoi, si tu souhaites préserver ta vie privée, surtout si tu es accompagné dans le véhicule, il vaut mieux attendre d’avoir terminé la conduite. Sinon, tout le monde à bord saura ce que tu as reçu sur WhatsApp.

Lire les derniers messages sans toucher l’écran

Si tu souhaites éviter les amendes, tu dois éviter de toucher l’écran autant que possible. Bien qu’Android Auto propose des commandes tactiles conçues pour ne pas te distraire, un agent pourrait te sanctionner s’il te voit interagir avec l’écran.

Par conséquent, pour lire les derniers messages, tu peux demander à Google Assistant quelque chose du genre « Lis mes messages ».

Comment répondre à un message WhatsApp sur Android Auto ?

Si tu souhaites répondre à un message reçu, sache qu’il existe différentes façons de le faire. En voici quelques-unes :

Avec l’assistant Google . C’est la meilleure façon, car tu évites de toucher l’écran, ce que tu dois absolument éviter pour éviter une amende. Il suffit d’invoquer l’assistant et de dire quelque chose comme « Réponds au message ».

. C’est la meilleure façon, car tu évites de toucher l’écran, ce que tu dois absolument éviter pour éviter une amende. Il suffit d’invoquer l’assistant et de dire quelque chose comme « Réponds au message ». En touchant le bouton de réponse. Les notifications sont dotées de boutons de réponse, également sur l’écran d’accueil d’Android Auto. Lorsque tu reçois un message, touche ce bouton pour répondre rapidement.

Puis-je envoyer de nouveaux messages WhatsApp depuis Android Auto ?

La réponse est oui. Cependant, tu devras le faire en suivant des étapes différentes de celles que tu effectues sur ton téléphone mobile. WhatsApp propose une interface minimale sur Android Auto, avec pour principe d’éviter au maximum les distractions.

Si tu touches l’icône de l’application, celle-ci s’ouvrira sur l’écran de ton véhicule. Tu verras une liste de notifications, un bon endroit pour lire les messages que tu as reçus pendant le trajet. Cependant, si tu veux envoyer un nouveau message, il te suffit d’appuyer sur Nouveau. Que se passera-t-il alors ?

Fondamentalement, l’assistant Google apparaîtra pour t’aider dans cette tâche. Tu devras indiquer à qui tu souhaites envoyer le message et son contenu. Une fois toutes les vérifications appropriées effectuées, confirme l’envoi.

En plus de cette méthode, il existe trois autres façons d’envoyer un message par WhatsApp avec Android Auto. Le mieux est que deux d’entre elles ne nécessitent pas de toucher l’écran. Tu peux invoquer Google Assistant de la manière suivante :

Appuyer sur l’ icône du microphone dans la barre des tâches d’Android Auto.

dans la barre des tâches d’Android Auto. Utiliser le bouton de commandes vocales de ta voiture , qui devrait être présent si ton véhicule est compatible avec Android Auto. Tu peux le trouver parmi les commandes au volant ou les leviers latéraux.

, qui devrait être présent si ton véhicule est compatible avec Android Auto. Tu peux le trouver parmi les commandes au volant ou les leviers latéraux. Activer la détection de la commande « Ok Google ». C’est quelque chose que tu dois faire préalablement sur ton téléphone.

Lorsque l’assistant est à l’écoute, utilise la commande « Ok Google, envoie un message par WhatsApp à [nom] ». Le processus se poursuit de la même manière que si tu avais appuyé sur le bouton Nouveau de WhatsApp pour Android Auto.

WhatsApp sur Android Auto, mieux vaut éviter de toucher l’écran et utiliser avec modération

Lorsqu’il s’agit de profiter de WhatsApp sur Android Auto, je te recommande de privilégier la sécurité et la légalité. Il est essentiel de se rappeler que toute action manuelle, comme toucher l’écran du téléphone ou de la voiture pour écrire des messages ou sélectionner des contacts, peut entraîner une infraction grave. De plus, ces distractions mettent en danger ta sécurité ainsi que celle des autres conducteurs sur la route, ce qui peut entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 200 euros et la perte de 3 points sur ton permis de conduire.

La meilleure façon de profiter de WhatsApp sur Android Auto sans enfreindre les règles est d’utiliser l’assistant Google pour dicter et écouter les messages. Tu peux l’activer en utilisant le bouton spécifique de ta voiture ou en configurant la détection de la commande « Ok Google » sur ton téléphone. Cependant, si le message est important, il vaut mieux s’arrêter dans un endroit sûr et y répondre depuis le téléphone.

Pour éviter les distractions inutiles, un autre conseil est de mettre les notifications de WhatsApp en sourdine sur Android Auto, comme le montre la capture précédente. Tu peux le faire en appuyant sur le bouton « Mettre en sourdine » lorsqu’un message arrive ou en ajustant les paramètres de notifications dans l’application. N’oublie pas que les modifications que tu apportes aux notifications d’Android Auto n’affecteront pas les paramètres de notifications de l’application sur ton téléphone, ce qui te permettra de maintenir un environnement de conduite plus sûr.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :