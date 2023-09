C’est plus simple qu’il n’y paraît. Nous vous guiderons étape par étape, avec des images et en vous montrant comment le faire.

Il est possible de voir toutes les demandes que vous avez en attente, peu importe quand vous les avez envoyées

Si vous vous demandez comment voir à qui vous avez envoyé des demandes de suivi sur Instagram, nous vous montrerons comment le découvrir. C’est un processus très simple et rapide qui ne prend pas plus de 5 minutes, mais qui doit être fait depuis un ordinateur. Fondamentalement, il s’agit de télécharger un fichier depuis Instagram contenant toutes nos données, qui se compose de plusieurs dossiers, dont l’un contient toutes nos demandes de suivi actives depuis la création du compte. Cela peut sembler un peu compliqué, mais nous vous assurons que c’est plus facile que vous ne le pensez.

Comme nous vous le montrerons en détail ci-dessous, vous pourrez voir toutes les demandes que vous avez en attente, que vous les ayez envoyées en septembre 2023 ou en février 2014. De plus, elles seront triées par date d’envoi.

Voir toutes les demandes sur Instagram

D’autres choses intéressantes que vous pouvez faire avec ces fichiers

Étape 1: Demander une copie de vos données

La première chose à faire est de vous connecter à votre compte Instagram depuis un navigateur sur votre ordinateur. Une fois connecté, cliquez sur le lien situé en dessous de ce paragraphe. Vous n’avez pas besoin d’avoir une fenêtre ouverte avec Instagram, il suffit que vous soyez connecté à votre session.

Télécharger les données

Comme vous pouvez le voir, vous serez redirigé vers la section Confidentialité du compte, depuis les paramètres. Une fois à l’intérieur, faites défiler jusqu’à trouver la sous-section Télécharger les données. Sous le titre de cette sous-section, vous verrez un lien cliquable appelé ‘Demander le téléchargement’. Cliquez dessus.

Vous serez redirigé vers la section Obtenir une copie de vos informations, où vous devrez entrer l’adresse e-mail à laquelle vous recevrez la copie de vos données, ce qui vous permettra de consulter toutes les demandes d’amitié. Il n’est pas nécessaire que ce soit la même adresse que celle que vous utilisez pour gérer votre compte. Entrez votre adresse e-mail et choisissez le format des informations. Nous avons sélectionné HTML. Enfin, entrez votre mot de passe et confirmez la demande.

Étape 2: Téléchargez et décompressez votre copie

Lorsque vous demandez une copie, Instagram indiquera que cela peut prendre jusqu’à 30 jours pour collecter et vous envoyer ces données. Ce n’est généralement pas le cas ; en réalité, nous avons effectué le processus et cela nous a pris à peine 15 minutes pour le recevoir. Il est possible que cela prenne ce délai pour certaines personnes, ou que cela varie en fonction de l’affluence des autres utilisateurs, mais cela devrait être plus rapide en général. Restez attentif, car le lien pour télécharger la sauvegarde ne sera présent que pendant 4 jours suivant l’envoi de l’e-mail.

Vous recevrez un e-mail d’Instagram avec le sujet ‘Vos informations Instagram’. Il y aura un bouton bleu indiquant ‘Télécharger les informations’, sur lequel vous devrez cliquer pour être redirigé vers Instagram. Depuis là, connectez-vous au réseau social avec votre nom d’utilisateur, numéro de téléphone portable ou adresse e-mail (celle que vous utilisez pour Instagram, qui peut être différente de celle que vous avez choisie pour recevoir l’e-mail avec vos données). Ensuite, vous recevrez un SMs sur votre téléphone mobile pour confirmer votre identité, car à partir de ce lien, vous pouvez télécharger toutes vos données et il est important de les protéger.

Enfin, téléchargez le fichier qui vous est indiqué. Cela peut prendre quelques minutes en fonction de la quantité d’informations dans le compte, ce qui dépend de l’activité et du temps que vous avez passé sur Instagram. Dans mon cas, le fichier pesait plus de 1 Go et a pris environ 3 minutes à se télécharger.

Les fichiers téléchargés sont généralement stockés dans le dossier Téléchargements, mais cela peut varier en fonction de l’option que vous avez choisie. Quoi qu’il en soit, le nom du fichier contient généralement votre nom d’utilisateur et la date à laquelle vous avez fait la demande. Il est au format ZIP, donc vous devrez le décompresser car il s’agit d’un fichier compressé.

Il est important de décompresser le fichier. Si vous n’avez pas de programme capable de le faire, téléchargez-en un ou essayez si votre ordinateur peut le faire en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le fichier et en vérifiant s’il y a une option appelée ‘Décompresser’ ou quelque chose de similaire. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas, il existe plusieurs programmes gratuits pour cela, comme 7-Zip ou JZip, en plus du célèbre WinRAR, qui est théoriquement payant et qui a récemment été ajouté à Windows.

Étape 3: Accédez au dossier où se trouvent les demandes

Une fois décompressé, vous verrez qu’il est divisé en plusieurs dossiers. Celui qui nous intéresse dans ce cas s’appelle ‘followers_and_following’. Cliquez dessus pour afficher tous les fichiers, dans le format que vous avez choisi au départ (HTML ou JSON). Parmi eux, vous devrez cliquer sur celui qui s’appelle ‘pending_follow_requests’. Double-cliquez dessus pour l’extraire.

Après cela, une fenêtre pop-up s’ouvrira où vous devrez choisir le navigateur avec lequel vous ouvrez le fichier. Ensuite, une nouvelle fenêtre s’ouvrira avec l’onglet Demandes de suivi en attente.

Vous pourrez alors voir toutes les demandes d’Instagram que vous avez en attente actuellement. Elles seront triées par date (de la plus récente à la plus ancienne). Vous verrez la date exacte et le nom d’utilisateur de ces personnes, sur lequel vous pouvez cliquer pour être redirigé vers leur profil.

D’autres choses intéressantes que vous pouvez faire avec ces fichiers

La copie de vos données vous permet non seulement d’accéder aux demandes envoyées, mais aussi de consulter d’autres informations vous concernant. Gardez à l’esprit que toutes vos informations sont incluses, comme toutes vos conversations (messages > inbox), toutes vos photos téléchargées (médias) ou toutes les histoires que vous avez publiées (médias > stories).



