Comment cacher votre liste d’amis sur Facebook

Choisissez qui peut voir vos amis sur Facebook

Nous allons vous expliquer étape par étape comment masquer votre liste d’amis sur Facebook. Le réseau social vous permet de choisir qui peut voir la liste des personnes avec lesquelles vous êtes amis. Vous pouvez choisir que personne d’autre que vous ne puisse la voir, ou vos amis, ou tout le monde, entre autres. Nous vous montrerons comment le faire à la fois depuis un mobile et depuis un ordinateur, quelle option est la plus recommandée et nous vous indiquerons comment protéger d’autres éléments, tels que vos publications, photos et histoires.

Comment masquer votre liste d’amis sur Facebook

Protégez vos publications, histoires et autres éléments

Depuis un mobile

Ouvrez l’ application Facebook

Appuyez sur les 3 traits dans le coin supérieur droit

Sélectionnez Paramètres

Faites défiler jusqu’à Qui peut vous trouver et vous contacter ?

Depuis Qui peut voir votre liste d’amis ? et choisissez l’option que vous souhaitez

Depuis un ordinateur

Accédez au site web de Facebook

Cliquez sur la section Amis

Cliquez sur les 3 points

Sélectionnez Modifier la confidentialité

Cliquez sur Liste d’amis

Cochez la case de confidentialité de votre choix

Quelle option de confidentialité choisir sur Facebook ?

Maintenant que vous savez comment masquer votre liste d’amis sur Facebook, nous allons vous expliquer quelles options de confidentialité choisir. Vous avez le choix parmi les options suivantes : Public ; Amis ; Amis, sauf… ; Amis spécifiques ; Seulement moi et Personnalisé. Nous expliquerons brièvement ce que chacune implique :

Public : tout le monde peut le voir, que ce soit depuis son compte Facebook ou en y accédant depuis Google. C'est l'option la moins confidentielle.

Amis : tous vos amis pourront voir qui sont vos autres amis.

Amis, sauf… : tous vos amis pourront voir votre liste d'amis, sauf les amis que vous choisissez. Ils ne pourront pas voir la liste.

Amis spécifiques : c'est l'inverse de l'option précédente. Seuls les amis que vous choisissez manuellement peuvent voir votre liste d'amis.

Seulement moi : vous seul pouvez voir votre liste d'amis.

Personnalisé : c'est une option mixte, où vous choisissez qui peut voir vos amis et qui ne peut pas, que vous les ayez ajoutés ou non.

Vous devrez choisir une option ou une autre en fonction de vos besoins. Peut-être que l’option Public est trop ouverte, car n’importe qui pourra voir qui est votre ami, ce qui peut sembler peu intime et encourager des personnes à ajouter plusieurs de vos amis sans les connaître, en passant par une personne de confiance de ces personnes ou de votre cercle, pour vous envoyer ensuite une demande d’amitié. Il est également vrai que cela peut être fait en étant Ami d’un ami, mais c’est plus simple de le faire de cette façon.

D’un autre côté, si vous ne voulez pas que quelqu’un sache que vous avez une certaine amitié, vous pouvez toujours choisir Amis, sauf… ou Amis spécifiques. Grâce à ces options, vous pouvez empêcher certaines personnes de voir votre liste. Une autre option similaire aux précédentes est Personnalisé.

Enfin, si vous choisissez Seulement moi, les autres personnes pourront seulement voir les amis en commun que vous avez, pas la liste complète des amitiés. C’est une bonne option pour éviter les curieux et les harceleurs qui voudraient ajouter vos amis pour se faire passer pour quelqu’un d’un cercle proche du vôtre. De plus, c’est la meilleure option si vous souhaitez créer un profil anonyme. Quelle que soit votre choix, vous devez également tenir compte du fait que si vous bloquez une personne, elle cessera d’être votre ami, et vous ne pourrez la voir que dans votre liste de personnes bloquées.

Protégez vos publications, histoires et autres éléments

La liste d’amis n’est qu’un des éléments pour lesquels vous pouvez choisir la confidentialité. N’oubliez pas que vous pouvez également choisir qui peut naviguer sur vos pages, visualiser les histoires que vous publiez ou lire les anciennes publications, si vous ne les avez pas supprimées. Nous vous montrerons maintenant comment protéger votre vie privée sur Facebook à la fois depuis un mobile et depuis un ordinateur.

Depuis un mobile

Ouvrez l’ application Facebook

Appuyez sur les 3 traits dans le coin supérieur droit

Sélectionnez Paramètres

Faites défiler jusqu’à Audience et visibilité

Choisissez le contenu que vous souhaitez protéger et sélectionnez qui peut le voir

Depuis un ordinateur

Sur un ordinateur, le processus fonctionne différemment. Dans ce cas, vous devrez accéder à la publication ou à l’option choisie et changer sa confidentialité. Par exemple, accédez à votre dernière publication et sélectionnez Modifier l’audience. Ensuite, choisissez qui peut voir vos publications.

