iOS 17 nous permet de changer l’application par laquelle Siri envoie les messages : voici comment configurer

Siri est un peu plus efficace pour envoyer des messages depuis l’iPhone grâce à iOS 17.

Siri a également reçu des nouveautés dans iOS 17

Bien que Siri soit loin derrière sa concurrence, il est en réalité plus intelligent qu’il n’y paraît. L’assistant d’Apple est très efficace pour effectuer des tâches système telles que l’activation ou la désactivation des paramètres, ou la possibilité d’envoyer rapidement des messages via l’application Messages ou WhatsApp, par exemple.

Siri a beaucoup progressé dans iOS 17 grâce à l’ajout de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de lire les articles de Safari ou de pouvoir changer l’application par laquelle il envoie les messages. Par défaut, il le fait via Messages, mais maintenant nous pouvons le changer pour qu’il le fasse via WhatsApp, entre autres.

Comment choisir quelle application Siri utilise pour envoyer un message dans iOS 17

Lorsque vous demandez à Siri d’envoyer un message dans iOS 17, vous pouvez désormais choisir depuis quelle application de votre iPhone vous souhaitez l’envoyer. Cela vous permet d’envoyer des messages non seulement depuis l’application Messages, mais aussi depuis des applications tierces telles que Telegram et WhatsApp, qui sont déjà compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité.

La fonctionnalité est compatible avec n’importe quelle application tierce qui propose l’option « Utiliser avec Siri ». Pour vérifier si une application propose cette option, ou pour l’activer/désactiver, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Réglages sur l’iPhone. Allez dans Siri et Recherche. Localisez l’application et entrez-y. En bas, activez l’option Demander à Siri.

Une fois le processus terminé, lorsque vous demandez à Siri d’envoyer un message à une personne, vous pourrez choisir l’application par laquelle envoyer les messages, juste en dessous du destinataire.

Autres nouveautés intéressantes d’iOS 17

Siri n’est pas la seule à bénéficier de nouvelles fonctionnalités dans iOS 17. En général, tout le système a reçu de nouvelles fonctionnalités intéressantes qui ne sont pas forcément visibles, mais qu’il est bon de connaître :

Utilisation de votre ancien mot de passe iPhone si vous oubliez le nouveau après le changement. Vous aurez 72 heures jusqu’à ce que cette option expire. Possibilité de créer un trousseau iCloud avec d’autres personnes et de partager des mots de passe. Suppression automatique des codes à double facteur une fois utilisés, que vous pouvez activer depuis les options du trousseau iCloud. L’iPhone vous donnera la signification des icônes des étiquettes de vêtements et des recettes à partir de photos de nourriture grâce à la fonctionnalité Recherche Visuelle si vous ouvrez une photo et appuyez sur le « i » en bas. Rognez les photos plus rapidement et plus intelligemment. Possibilité de télécharger des cartes. 20 nouveaux sonneries.

En résumé, bien que iOS 17 n’ait pas ajouté beaucoup de nouvelles fonctionnalités, nous avons vu quelques nouveautés et évolutions qui améliorent considérablement l’expérience avec notre iPhone. Et il reste encore des nouveautés à venir, comme l’application Journal, les transferts AirDrop via Internet ou les listes collaboratives d’Apple Music, entre autres, qui seront disponibles dans une prochaine version du système d’exploitation.

