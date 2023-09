Mode confort visuel ou mode lecture de ton téléphone Android : qu’est-ce que c’est et comment l’activer

On vous expliquera ce que c’est et comment activer le mode nuit, peu importe la marque de votre téléphone portable.

Ce mode est l’un des plus utiles car il protège vos yeux

Le mode confort visuel ou lecture est l’une des meilleures fonctionnalités des téléphones Android. Il vous permet de reposer vos yeux et d’éviter de les endommager, il est donc fortement recommandé de l’activer lorsque vous êtes saturé d’utiliser votre téléphone portable. Nous vous expliquerons ensuite en détail ce qu’est le mode confort visuel ou lecture et comment l’activer étape par étape.

Qu’est-ce que le mode confort ou lecture?

C’est un mode qui réduit la lumière bleue de l’écran. Ce type de lumière fatigue nos yeux, donc en activant le mode qui la réduit, nos yeux ne seront pas autant endommagés en la regardant. Si vous avez mal aux yeux, il est recommandé de laisser votre téléphone portable de côté pendant un moment, mais si vous allez continuer à l’utiliser, nous vous conseillons de l’activer.

Lorsque vous activez le mode confort ou lecture, les couleurs de l’écran passent de vives à jaunâtres, tout en réduisant également leur luminosité. En plus de l’utiliser lorsque vos yeux sont fatigués, nous vous conseillons de l’activer la nuit, pour réduire le contraste entre l’obscurité nocturne et la luminosité de votre téléphone portable. Vous réduirez également la lumière bleue avant de vous coucher, car il est recommandé d’éviter de recevoir ce type de lumière avant de dormir.

La lumière bleue nous met en état d’alerte et active notre cerveau, ce qui est contre-productif si nous voulons nous endormir. En quelque sorte, elle désynchronise notre horloge biologique et réduit la qualité du sommeil. En résumé, moins il y a de lumière bleue, mieux c’est. De nombreux appareils, ordinateurs ou téléphones portables, intègrent un filtre de lumière bleue par défaut.

Comment activer le mode confort ou lecture?

Nous allons maintenant vous expliquer comment activer le mode confort ou lecture sur Android avec quelques indications générales pour tous les téléphones portables, puis nous vous indiquerons comment le faire selon la marque de votre téléphone portable. Ils utilisent tous Android, mais les menus ne sont pas identiques sur Xiaomi ou Samsung, par exemple. Ce n’est pas tellement différent, tout au plus la localisation d’une section ou les noms des menus, mais suffisamment pour spécifier chacun d’eux.

Dans la plupart des téléphones portables

Généralement, nous devons accéder à l’application Paramètres et accéder à la section Écran. À partir de là, nous pourrons activer le Mode lecture, car il est généralement désigné par ce nom et non par « confort visuel ». Une fois cela clarifié, nous vous montrerons comment l’activer pour les marques de téléphones portables les plus courantes.

Xiaomi, POCO et Redmi

Ouvrez l’application Paramètres

Accédez à la section Écran

Accédez au mode lecture

Cochez la case du mode lecture

Samsung avec One UI

Ouvrez l’application Paramètres

Accédez à la section Écran

Cochez la case du Protecteur de vue

realme avec realme UI

Ouvrez l’application Paramètres

Accédez à la section Écran et luminosité

Cochez la case du Confort visuel

Google Pixel et autres téléphones portables

Ouvrez l’application Paramètres

Accédez à la section Écran

Cochez la case de la Lumière nocturne

En fonction de la marque et du modèle, vous aurez accès à plus ou moins de fonctionnalités. Par exemple, il sera possible de programmer l’activation de ce mode pour qu’il démarre à la même heure tous les jours.

Autres astuces pour protéger vos yeux sur votre téléphone portable

Activer le mode lecture n’est pas la seule façon de protéger vos yeux. Vous pouvez également effectuer d’autres actions, que ce soit à partir des paramètres de l’appareil, des applications ou en le configurant avant d’aller vous coucher. Ces 3 conseils réduiront les dommages causés à vos yeux :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :