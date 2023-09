Comment télécharger tous les emails de Gmail

Nous vous guiderons étape par étape pour que vous puissiez obtenir une copie de tous vos e-mails Gmail.

Il ne faut pas plus de 2 minutes pour télécharger tous vos e-mails.

Il est essentiel d’avoir une copie de sauvegarde de vos e-mails, non seulement en cas de perte d’accès à votre compte, mais aussi si vous les supprimez par erreur ou si vous manquez d’espace et devez faire le ménage. Gmail vous permet de le faire quand vous le souhaitez, en choisissant de télécharger tous les messages reçus, envoyés, les chats, ou tout ce que vous souhaitez. C’est pourquoi nous vous montrerons comment télécharger tous les e-mails Gmail.

Pour accomplir cette tâche, nous utiliserons Google Takeout. Il s’agit d’un service de Google pour télécharger toutes vos informations, non seulement les e-mails, mais aussi vos entrées de blogs, vos photos et vidéos de Photos ou vos sites personnels de Maps. Cependant, dans ce cas, nous l’utiliserons exclusivement pour obtenir une copie des e-mails.

Comment télécharger tous les e-mails Gmail

Ce processus est bien plus simple qu’il n’y paraît; de plus, nous vous guiderons tout au long, à la fois par des instructions et des photos. Il ne vous faudra qu’une minute pour choisir ce que vous voulez télécharger et le faire. Après cela, vous recevrez un e-mail vous permettant de télécharger toutes les informations de Gmail. Il sera compressé, car cela peut prendre beaucoup d’espace, donc nous vous recommandons de réaliser le processus depuis votre ordinateur. Enfin, nous vous expliquerons comment visualiser le fichier, car il se peut que votre ordinateur ne le fasse pas nativement.

Toutes les étapes, de la sélection de ce que vous voulez télécharger à la visualisation du contenu, prennent moins de 10 minutes. En réalité, ce qui prend le plus de temps, c’est la préparation du fichier par Google. Selon Takeout, cela peut prendre des heures voire des jours, mais ne vous inquiétez pas, car en général, cela prend quelques minutes. Plus vous demanderez de choses à télécharger, plus cela prendra du temps.

Étape 1 : Téléchargez le fichier contenant tous vos e-mails

La première chose à faire est de vous connecter à votre compte de messagerie via un navigateur. Ensuite, cliquez sur le lien situé en dessous de ce paragraphe, qui vous redirigera vers Google Takeout.

Google Takeout

Vous êtes maintenant sur Takeout. Avant de continuer, regardez l’image de profil en haut à droite. Elle doit correspondre au compte à partir duquel vous souhaitez télécharger tous les e-mails Gmail. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur la photo et sélectionnez le compte approprié.

Maintenant, cochez les fonctions Google dont vous souhaitez télécharger les données. Dans ce cas, le courrier est un sujet d’intérêt, bien qu’il soit possible de combiner plusieurs, comme les données de Gmail avec celles de Photos ou Maps. À côté de chaque fonction, vous verrez une case à cocher, cochez seulement celles des sections qui vous intéressent. D’autre part, il se peut que toutes soient cochées par défaut ; si c’est le cas, vous pouvez toutes les décocher en cliquant sur « Tout désélectionner », en haut à droite, puis sélectionner celles que vous souhaitez.

D’autre part, il est également possible de choisir quelles informations de Gmail vous téléchargez, vous pouvez télécharger le tout, mais aussi seulement les messages non lus ainsi que les messages envoyés, ou seulement les messages importants. . Pour déterminer ce que vous téléchargez, sélectionnez le deuxième bouton, en partant de la gauche, qui apparaît sous l’option Courrier.

Une fois prêt, descendez jusqu’au bas de la page et cliquez sur le bouton bleu où il est écrit ‘Étape suivante’. Maintenant, vous devez configurer la manière dont vous recevrez les données, vous pouvez choisir de recevoir un lien par e-mail pour le télécharger ou de l’ajouter à l’un des services de stockage en nuage disponibles. Vous devrez également choisir si vous l’exportez une seule fois ou si vous le planifiez pour qu’il se produise plusieurs fois. De plus, vous devrez choisir le format du fichier et la taille maximale qu’il peut occuper, si cela dépasse le maximum choisi, il sera fragmenté en plusieurs parties. Lorsque vous avez configuré le téléchargement, cliquez sur Créer l’exportation.

Après tout cela, vous recevrez un e-mail de Google Takeout avec le sujet « Vous pouvez maintenant télécharger toutes vos données Google ». Ouvrez-le et cliquez sur le bouton Télécharger les fichiers. Vous serez redirigé vers un autre onglet de votre navigateur, où vous devrez entrer votre mot de passe pour confirmer votre identité. Une fois que vous l’avez fait, le téléchargement de votre copie des e-mails commencera. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur le lien Télécharger à côté de celui-ci. Vous n’aurez qu’une semaine pour enregistrer la copie après avoir reçu l’e-mail, sinon vous devrez recommencer depuis le début.

Étape 2 : Décompresser le fichier

Nous avons maintenant le fichier compressé, il nous reste à le décompresser. Pour cela, nous pouvons utiliser Windows, car WinRAR est inclus dans les appareils avec Windows 11. Il est également possible d’utiliser un programme externe, car il en existe plusieurs gratuits, comme 7-Zip ou JZip, si vous n’avez pas WinRAR ou ses périodes d’essai temporaires particulières.

Le fichier apparaît généralement dans le dossier Téléchargements, bien que cela puisse varier selon la configuration de votre ordinateur. Son nom est généralement quelque chose comme « takeout + la date à laquelle vous l’avez demandé ». Pour décompresser le fichier, vous pouvez faire un double-clic, ou simplement un clic droit, puis cliquer sur « Ouvrir avec » et choisir le programme externe. Depuis ce programme, il sera possible d’extraire le fichier en le sélectionnant et en cliquant sur « Extraire ici », « Décompresser » ou quelque chose de similaire. Vous aurez maintenant une copie décompressée, mais vous ne pourrez pas encore visualiser les e-mails.

Étape 3 : Visualisez les e-mails avec Windows MBOX Viewer

Pour les visualiser, avec leur texte et leurs images, vous avez besoin d’un programme externe. Nous vous recommandons Windows MBOX Viewer, qui est entièrement gratuit et facile à installer. Pour le télécharger, accédez au lien situé en dessous de ce paragraphe. L’installation ne prend pas plus d’une minute et est exempte de virus et de logiciels malveillants.

Téléchargez Windows MBOX Viewer

Lancez Windows MBOX Viewer. Vous devrez peut-être l’ouvrir depuis le dossier Téléchargements en cliquant sur son fichier (ou sur son fichier RAR ou ZIP s’il est compressé) et en sélectionnant mboxview.exe. Il est toujours plus pratique si le programme est installé sur votre bureau et qu’il vous suffit de cliquer deux fois avec le bouton gauche pour l’exécuter, assurez-vous donc qu’il ne soit pas sur votre bureau.

Ouvrez-le, cliquez sur File dans le coin supérieur gauche et sélectionnez Select Folder. Ensuite, l’explorateur de fichiers s’ouvrira, à partir duquel vous devrez sélectionner Mail, inclus dans Takeout, qui se trouve dans le dossier takeout + date d’origine, qui est le dossier avec toutes vos informations Gmail. L’image ci-dessous vous montre graphiquement où cliquer.

Une fois cela fait, vous pourrez afficher les différents e-mails que vous avez enregistrés. Voici comment se termine le tutoriel sur la façon de télécharger tous les e-mails Gmail.

