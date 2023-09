Bing Chat, la nouvelle cible des logiciels malveillants : comment prévenir le vol de vos données lors de l’utilisation de l’IA

Le chatbot IA de Microsoft est maintenant victime de logiciels malveillants et il est si facile de tomber dedans que cela représente un grand danger pour tous les utilisateurs qui l’utilisent.

Bing Chat ne se débarrasse pas des logiciels malveillants : les cybercriminels prennent le chatbot IA de Microsoft pour attaquer les utilisateurs

Les logiciels malveillants ont atteint Bing Chat. Le chatbot IA de Microsoft Edge est maintenant également victime de logiciels malveillants, bien que ce soient les utilisateurs qui en pâtiront. Qu’est-ce qui s’est passé ? Jusqu’à présent, Bing Chat était resté enfermé derrière une série de barrières qui empêchaient toute attaque d’avoir un effet sur ce chatbot, mais la situation a changé ces derniers jours.

Les publicités sont le principal problème de Bing Chat. Microsoft a toujours été clair sur le fait que Bing Chat aurait des publicités et, jusqu’à présent, il n’y a jamais eu de problèmes avec l’idée que les annonceurs affichent des messages dans le chatbot IA. Ce qui s’est passé, c’est que les personnes de Redmond ont eu trop confiance en pensant qu’il n’y aurait aucune intention malveillante derrière ces publicités, mais la réalité est autre.

Publicités malveillantes, logiciels malveillants et Bing Chat : un cocktail que Microsoft devra boire

Les criminels n’ont pas tardé à profiter des publicités de Bing Chat. C’est Malwarebytes qui a donné l’alarme à propos de ce type de publicités. Ils ont détecté qu’un lien promu dans Bing Chat est un réseau complet destiné au vol des données des utilisateurs. De plus, il a réussi à se superposer à l’annonce originale et donc, représente un danger encore plus grand pour les utilisateurs utilisant la plateforme.

Ils usurpent l’adresse de téléchargement de Advance IP Scanner. Ce programme est l’un des concernés par les cybercriminels qui ont décidé d’usurper l’adresse qui mène à la page originale de l’entreprise qui distribue le programme. Tout utilisateur qui n’en est pas conscient tombera dans le piège et visitera le lien frauduleux, téléchargeant ainsi un fichier destiné à voler les informations des utilisateurs.

Téléchargement d’un fichier malveillant qui veut voler les données des utilisateurs. Lorsque vous visitez le site annoncé sous le nom de « Advance IP Scanner », la principale différence est que l’adresse est « advenced-ip-scanner » et, si vous ne l’avez pas remarqué, la lettre ‘a’ a été remplacée par la lettre ‘e’ dans le mot ‘advanced’. C’est un indicateur clair des intentions des attaquants et le changement est si simple, mais il passe tellement inaperçu qu’il est complètement indiscernable pour toute personne qui ne cherche pas où est le piège.

Bing Chat n’est pas exempt de logiciels malveillants. Compte tenu de cette situation, il est conseillé d’utiliser Bing Chat de Microsoft avec le plus grand soin. Si vous cherchez à télécharger un programme, il est toujours préférable de visiter le site officiel du fabricant et de télécharger depuis cette adresse.

