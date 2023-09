Voici comment faire en sorte que votre iPhone prévienne automatiquement la personne de votre choix lorsque vous arrivez chez vous

Avec la fonction Check In, l’iPhone avertira automatiquement la personne que vous voulez lorsque vous serez arrivé chez vous ou au travail.

Check In est l’une des grandes nouveautés d’iOS 17

Parmi les principales nouveautés d’iOS 17, Apple a mis en avant les innovations qui sont arrivées dans l’application Messages, telles que la possibilité d’utiliser n’importe quel emoji comme sticker, sa nouvelle interface, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité appelée Check In ou notification d’arrivée en français, qui permet d’avertir automatiquement la personne que vous voulez lorsque vous arrivez chez vous.

Une fonctionnalité qui alertera également si vous prenez un mauvais chemin ou qui vous permettra d’ajouter du temps si vous êtes en retard et que votre arrivée est retardée. En cas d’urgence, des informations telles que la localisation, le pourcentage de batterie ou les données mobiles seront envoyées au contact en question. Des informations que vous pourrez choisir de partager ou non. Voyons comment tout cela fonctionne.

Comment activer Check In sur l’iPhone

Comme nous l’avons mentionné précédemment, cette fonctionnalité nous permet de notifier un ami ou un membre de la famille d’un voyage ou d’un déplacement que nous allons effectuer. En partageant cette information, l’autre personne recevra des notifications sur l’avancement du voyage et, en cas de problème ou si l’utilisateur n’arrive pas dans le délai estimé, des données pertinentes comme celles mentionnées précédemment seront envoyées automatiquement.

Pour activer la notification d’arrivée, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Messages sur votre iPhone et entrez dans la conversation avec la personne à qui vous voulez envoyer votre Check In. Appuyez sur le bouton + et recherchez l’option. Il s’agit d’un cercle jaune avec une coche noire au centre. Choisissez les données qui seront partagées si vous n’arrivez pas à votre destination dans le délai estimé. Envoyez votre Check In.

De plus, vous aurez également la possibilité de saisir votre destination et l’itinéraire que vous allez emprunter pour y arriver et d’ajouter du temps supplémentaire au cas où. Check In enverra une notification lorsque vous arriverez à destination à l’autre personne et la localisation ne sera plus partagée. De plus, Check In dispose également d’une option d’annulation à laquelle vous pourrez accéder en appuyant sur le message, en accédant aux détails et en annulant.

D’autre part, Check In enverra des notifications lorsque vous enverrez un Check In, lorsque vous arriverez à votre destination, lorsque vous serez en retard ou ne répondrez pas, et lorsque votre iPhone n’aura plus de signal. Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’une fonctionnalité conçue en pensant à la sécurité et à la tranquillité d’esprit de l’utilisateur et de ses proches. Et cela n’est qu’une des petites mais grandes fonctions apportées par le nouveau système d’exploitation pour l’iPhone.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :