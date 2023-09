Les « Prix de l’imagerie Xiaomi 2023 » sont inaugurés : passionnés de Xiaomi, de Leica et de la photographie mobile, voici comment vous pouvez participer

Les nouveaux Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro ont été une révolution intéressante dans le catalogue de Xiaomi en étant les premiers de leur gamme à incorporer des objectifs Leica. Non seulement des objectifs, bien sûr. Mais aussi un logiciel co-conçu par la société allemande, ainsi que différents filtres assez caractéristiques. Une expérience photographique de haut niveau qui n’a laissé personne indifférent. Et qui n’est pas venu seul.

En clôture de la présentation des Xiaomi 13T à Berlin, Xiaomi a annoncé sur scène une nouvelle édition de ses prix internationaux de photographie. Xiaomi explique que ses ‘Xiaomi Imagery Awards’ se déroulent depuis 2019 et ont rassemblé des utilisateurs de près de 200 pays. Et comme cela ne pouvait pas être autrement, les ‘Xiaomi Imagery Awards 2023’ sont déjà parmi nous.

Prix pour participer aux Xiaomi Imagery Awards 2023

Nous vous avons déjà dit que Xiaomi a profité de la clôture de son dernier événement à Berlin pour lancer ses nouveaux prix internationaux de photographie avec des téléphones de la marque. Les ‘Xiaomi Imagery Awards 2023’ ont été lancés sur la scène allemande et Xiaomi nous a dit que, depuis leur inauguration en 2019, ils avaient déjà reçu plus de 700 000 photographies. Mais ce n’est pas tout, il y aura aussi une section pour les vidéos courtes.

Si vous pensez que vous êtes capable de prendre des photos de qualité suffisante pour concourir, il vous suffira de vous présenter à ces ‘Xiaomi Imagery Awards 2023’ et vous pourrez remporter différents prix en fonction du classement après les délibérations des différents jurés. Ces prix sont les suivants:

Si vous êtes finaliste : un pack cadeau de Xiaomi

: un pack cadeau de Xiaomi Si vous arrivez en troisième position : 3 000 dollars, un Xiaomi 13 et une invitation pour la tournée de lancement hors ligne 2024

: 3 000 dollars, un Xiaomi 13 et une invitation pour la tournée de lancement hors ligne 2024 Si vous arrivez en deuxième position : 5 000 dollars, un Xiaomi 13 Pro et une invitation pour la tournée de lancement hors ligne 2024

: 5 000 dollars, un Xiaomi 13 Pro et une invitation pour la tournée de lancement hors ligne 2024 Si vous arrivez en première position et que vous gagnez : 5 000 dollars, un Leica Q3, un Xiaomi 13 Ultra et une invitation pour la tournée de lancement hors ligne 2024

Délais pour le concours de photographie et de vidéo

En ce qui concerne le concours de photographie, Xiaomi a fixé les délais suivants:

26 septembre : date de début du concours

: date de début du concours 31 décembre : dernier jour pour soumettre les photographies

: dernier jour pour soumettre les photographies Fin janvier 2024 : annonce des gagnants

: annonce des gagnants Fin février 2024 : célébration hors ligne

Quant au concours de vidéos courtes, voici les délais:

26 septembre : date de début du concours

: date de début du concours 26 octobre : dernier jour pour demander la participation

: dernier jour pour demander la participation 1er novembre : annonce des nominations

: annonce des nominations 31 décembre : dernier jour pour soumettre les vidéos

: dernier jour pour soumettre les vidéos Fin janvier 2024 : annonce des gagnants

: annonce des gagnants Fin février 2024 : célébration hors ligne

Comment participer aux Xiaomi Imagery Awards 2023

Xiaomi a mis en place une page d’accès pour s’identifier avec notre compte Xiaomi (compte Mi) depuis notre ordinateur, téléphone, tablette ou tout autre appareil connecté à Internet et navigateur. La page pour chacun des concours est la suivante:

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :