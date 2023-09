Vous pouvez désormais personnaliser votre téléphone avec les nouveaux fonds d’écran du Xiaomi 13T : voici comment les télécharger et les installer facilement.

Pour tous les amateurs de personnalisation, nous avons de bonnes nouvelles. Comme c’est le cas à chaque sortie de Xiaomi sur des modèles importants, la marque propose des fonds d’écran exclusifs pour ces modèles, et les nouveaux Xiaomi 13T Pro et Xiaomi 13T ne font pas exception.

Le meilleur dans tout cela, c’est que ces fonds d’écran sont téléchargeables pour n’importe quel utilisateur, peu importe le smartphone que vous utilisez au quotidien. Dans cet article, nous vous montrerons comment les télécharger et les installer sur vos appareils, une action qui ne vous prendra que quelques minutes car c’est assez simple à faire.

Voici comment installer les nouveaux fonds d’écran Xiaomi 13T sur votre téléphone

Comme vous pouvez le voir sur les images que nous vous avons jointes dans cet article, nous avons trois couleurs différentes pour ce nouveau fond d’écran exclusif Xiaomi 13T. Dans ce cas, nous pouvons les choisir parmi une finition rouge, violette et bleue, donc les possibilités de personnalisation à cet égard sont assez élevées.

Le mieux dans tout ça, c’est que les télécharger et les installer sur nos téléphones est vraiment simple. Pour cela, la première étape consiste à télécharger le fond d’écran qui nous plaît le plus via les liens suivants :

Une fois que nous avons le fond d’écran que nous voulons, la façon de le mettre en place sur notre appareil intelligent est très simple, nous aurons simplement à faire ce qui suit :

Ouvrez l’application Galerie et appuyez sur le fond d’écran en question Accédez à la section Plus dans les options situées en bas Maintenant, il suffit de sélectionner Définir un fond d’écran et appliquer les changements

Source | Xiaomiui

