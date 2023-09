Spotify lance « Jam »: voici comment créer des listes de lecture collaboratives avec jusqu’à 32 personnes différentes

Jusqu’à 32 contributeurs. C’est ce que promet Jam, la nouvelle façon de Spotify d’écouter et de partager de la musique avec nos amis et notre famille.

Jam est la nouvelle fonctionnalité de Spotify pour créer des listes de lecture collaboratives massives.

Nous avons beaucoup parlé de Spotify sur Netcost-security.fr. Les informations les plus récentes sur l’application de streaming musical indiquaient qu’elle allait acquérir des capacités d’IA pour traduire certains de ses principaux podcasts dans d’autres langues que l’anglais. Une autre information récente faisait référence au partage de chansons surprises avec nos amis et notre famille.

La dernière nouveauté de la plateforme, dévoilée par Spotify lui-même, est une façon très intéressante de créer des playlists sociales appelée Jam. Avec elle, nous pouvons créer une liste de lecture avec nos amis et l’écouter ensemble en temps réel.

Jusqu’à 32 utilisateurs pour créer une playlist

Dans ces playlists collaboratives, il est possible d’inclure jusqu’à 32 utilisateurs dans leur création. Les participants pourront contribuer avec des chansons dans une file d’attente partagée, à laquelle ils pourront accéder depuis le même espace physique ou dispersés à travers le monde. Cette fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs payants et gratuits. Cependant, seuls les utilisateurs payants pourront démarrer une session et inviter d’autres personnes à la rejoindre.

Les utilisateurs Premium pourront démarrer une session d’écoute collective en sélectionnant une chanson ou une liste, puis en cliquant sur l’icône du haut-parleur ou sur les trois points du menu. À partir de là, ils pourront appuyer sur le bouton « Inviter » pour démarrer une session de groupe.

Ceux qui partagent un espace physique avec les hôtes recevront une invitation sur leurs téléphones dès qu’ils ouvriront l’application, tandis que ceux qui sont loin pourront être invités via un lien ou un code QR.

Seuls les hôtes pourront modifier la liste, même si celle-ci est collaborative. Les créateurs de la session de groupe pourront changer l’ordre des chansons et même les supprimer de la file d’attente de lecture s’ils pensent qu’elles ne correspondent pas à l’ambiance créée par la musique.

Il n’est pas clair encore s’il sera possible d’expulser des participants ou non, mais on sait que les invités auront certains contrôles à leur disposition pendant la durée de la session collective.

Jam est déjà disponible à l’échelle mondiale, vous pouvez donc l’essayer sur votre téléphone si vous le souhaitez.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :