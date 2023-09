De 199 à 91 euros : voici comment cette montre connectée de Xiaomi s’est effondrée sur Amazon

La montre intelligente avec les meilleures performances du fabricant chinois ne vous laissera pas indifférent.

Malgré l’absence de WearOS, il s’agit de l’une des montres intelligentes les plus recommandées de la génération actuelle.

Vous recherchez une montre intelligente spéciale pour les sportifs, qui offre une grande variété d’entraînements, une grande autonomie et à un prix incroyable ? La Xiaomi Watch S1 Active est l’une des meilleures dans ce domaine, elle ne vous décevra pas, et aujourd’hui elle bénéficie d’une super promotion. Vous pouvez l’avoir pour seulement 199,99 91 euros sur Amazon, ce qui représente une réduction de plus de 100 euros.

Vous pouvez également l’obtenir pour 99,99 euros chez MediaMarkt et sur la boutique officielle de Xiaomi. Cette montre connectée est en quelque sorte une version réduite de la célèbre Xiaomi Watch S1 originale, axée davantage sur les sportifs. Profitez de cette excellente occasion d’achat, seule la couleur bleu marine est proposée au meilleur prix.

Obtenez la montre Xiaomi avec les meilleurs avis à prix

Xiaomi propose actuellement une large gamme de montres, mais cette S1 Active est la preuve vivante qu’il est possible de créer une superbe montre connectée à un prix raisonnable, adaptée à la grande majorité du public.

La Xiaomi Watch S1 Active est une impressionnante combinaison de sportivité et d’élégance qui se démarque à votre poignet. Avec une <strong;lunette en métal disponible en trois couleurs différentes, cette montre intelligente de Xiaomi offre un design élégant qui s’adapte à tous les styles et un corps ultra léger qui ne pèse que 36,3 grammes.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la Xiaomi Watch S1 Active est son écran Amoled de 1,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cet écran offre non seulement un champ de vision plus large, mais garantit également des détails plus clairs et une expérience de vision exceptionnelle dans toutes les conditions d’éclairage ambiant. La grande sensibilité et la fluidité permettent une interaction confortable et satisfaisante avec la montre.

Cette montre intelligente propose une large gamme de fonctions de suivi de la santé, notamment le suivi de la fréquence cardiaque en temps réel 24 heures sur 24, la mesure de la saturation en oxygène dans le sang, le suivi du stress, le contrôle de la qualité du sommeil et le suivi du cycle menstruel pour les utilisatrices.

Avec une batterie de 470 mAh, la Xiaomi Watch S1 Active offre une autonomie impressionnante allant jusqu’à 12 jours en mode standard, 24 jours en mode d’économie d’énergie ou jusqu’à 30 heures avec le GPS activé, garantissant qu’elle sera prête à vous accompagner dans toutes vos activités.

Lorsqu’il s’agit de sports et d’activités physiques, cette montre vous couvre avec un total de 117 modes sportifs, dont 19 modes professionnels et près de 98 modes étendus. Elle est également étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur (5 ATM), ce qui signifie que vous pouvez l’emporter avec vous à la piscine ou lors d’activités aquatiques sans soucis.

La connectivité est également un élément essentiel de la Xiaomi Watch S1 Active. Avec le Bluetooth 5.2, un microphone et un haut-parleur intégrés, vous pouvez converser sans avoir besoin de toucher votre smartphone. De plus, elle dispose d’un GPS à double fréquence et d’une puce GNSS prenant en charge la position simultanée des systèmes GPS, Beidou, GLONASS et Galileo, garantissant un enregistrement rapide et précis de vos données de mouvement.

