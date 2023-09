Comment obtenir l’horloge Flip clock d’iOS sur l’écran de votre téléphone Xiaomi sans devoir vous ruiner avec un iPhone

Pratiquement obligatoire lorsque vous avez un appareil Apple comme un iPad, un iMac ou un iPhone, le Flip Clock est l’un des écrans de veille les plus minimalistes et élégants que vous pouvez avoir. Et vous n’avez pas besoin de vous endetter avec Apple pour en profiter. Il est disponible sur votre téléphone portable Xiaomi, POCO ou Redmi.

Voulez-vous que l’écran de votre appareil brille avec cette merveilleuse touche Art Déco qu’un Flip clock apporte? Eh bien, grâce à une simple application mobile, vous pouvez le placer. Voici comment activer l’un des éléments les plus associés à iOS sur votre appareil Android et Miui.

Flip clock, l’une des horloges les plus élégantes

Une horloge flip ou une horloge à feuilles / à rabat est un dispositif électronique mécanique qui indique l’heure à l’aide de chiffres qui sont affichés de manière séquentielle sur un écran à volet divisé. La première horloge à rabat a été conçue par l’inventeur et ingénieur autrichien Josef Pallweber en 1890 et produite à Lenzkirch (Allemagne) par la célèbre Manufacture d’horloges de Lenzkirch entre 1893 et 1894.

Très populaires en Amérique du Nord pendant la période artistique de l’Art Déco (de 1920 à 1939), les flip clock sont également associées aux produits Apple, et sur des photos promotionnelles d’un MacBook ou d’un iMac, on peut souvent voir l’écran de veille du flip clock avec un fond d’écran iOS / macOS.

Flip clock sur votre téléphone portable Xiaomi

Comment importer le flip clock sur votre téléphone portable Xiaomi? Eh bien, une façon très simple est précisément via une application Android du Google Play Store appelée Flip clock, que vous pouvez installer sur votre smartphone ou sur d’autres appareils tels qu’une tablette.

Après l’avoir installée, il vous suffit de l’ouvrir et vous aurez un flip clock à l’écran. Et si vous retournez votre téléphone portable, les gyroscopes se chargeront de positionner l’horloge couchée pour qu’elle ait l’air comme sur l’écran d’un iMac. L’horloge a une animation en plein écran dans un style minimaliste, et dans les options -l’icône de l’engrenage dans la rangée d’icônes qui apparaît en tant que pop-up en bas de l’écran-, vous pouvez activer ou désactiver les secondes, le jour et la date.

Mais il y a plus, car grâce aux autres icônes, vous pourrez ajuster la taille, choisir l’apparence de l’horloge parmi une multitude de skins disponibles – nous préférons la laisser noire avec des chiffres blancs, comme l’original. Et vous pouvez même utiliser cette application comme un générateur de bruit blanc, et pendant que vous l’avez ouverte avec l’horloge en marche, vous pouvez choisir de faire jouer en arrière-plan le bruit des oiseaux dans la forêt, de la pluie, ou les sons du vent, etc.

Une de ses autres options est de activer une horloge flottante, utile pour les applications en plein écran. Il s’agit d’une horloge numérique de style Flip qui apparaîtra au-dessus de toutes les applications. Plusieurs de ces options sont payantes, mais si vous voulez juste le Flip clock tel quel avec son fond noir et ses chiffres blancs, ou vice versa, vous n’aurez rien à payer.

Via | Google Play Store

