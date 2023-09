Nous vous expliquerons comment savoir qui vous a bloqué sur Facebook et comment débloquer ou bloquer quelqu’un.

Si vous vous demandez pourquoi une personne ne vous apparaît pas sur Facebook, c’est peut-être parce que vous l’avez bloquée

Nous vous montrerons étape par étape comment voir les personnes que vous avez bloquées sur Facebook à la fois depuis l’application Android et iPhone, ainsi que depuis l’ordinateur. Cela vous sera très utile, car vous avez peut-être bloqué quelqu’un par erreur et vous voulez découvrir pourquoi ses publications ne vous apparaissent pas, ou vous voulez simplement vérifier quelles personnes ne peuvent pas accéder à votre profil.

Comment voir les personnes bloquées sur Facebook

Depuis l’application

Ouvrez l’ application

Cliquez sur les 3 traits en haut à droite

en haut à droite Cliquez sur l’ engrenage en haut à droite

en haut à droite Sélectionnez Blocages, dans la sous-section Audience et visibilité

Depuis l’ordinateur

Accédez au site web de Facebook

Cliquez sur votre photo de profil

Sélectionnez Paramètres et confidentialité

Cliquez sur Paramètres

Sélectionnez Confidentialité

Cliquez sur Blocages

Cliquez sur Modifier , à côté de Bloquer les utilisateurs

, à côté de Bloquer les utilisateurs Sélectionnez Voir votre liste de personnes bloquées

Comment bloquer et débloquer des utilisateurs sur Facebook

Une fois la dernière étape effectuée, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, les personnes qui n’ont pas accès à votre profil ou qui ne peuvent pas voir vos publications seront affichées. Maintenant que nous vous avons expliqué comment voir les personnes que vous avez bloquées sur Facebook, nous vous expliquerons comment bloquer ou débloquer des utilisateurs.

Comment débloquer des utilisateurs sur Facebook

Nous commencerons par expliquer comment débloquer des utilisateurs sur Facebook car nous profiterons du fait que nous sommes déjà dans la liste des personnes bloquées. Si vous n’y êtes pas, accédez comme indiqué dans la section Comment voir les personnes bloquées sur Facebook et à partir de là, faites ce qui suit.

Côté à côté de chaque nom, l’option Débloquer apparaîtra, il vous suffit de la sélectionner pour que cette personne puisse à nouveau voir votre profil, vous envoyer des demandes d’amitié et tout ce qui lui était impossible dans la situation actuelle. Vous devrez confirmer votre décision dans la boîte pop-up qui apparaît. Cela s’applique à la fois à la version mobile et à la version de bureau.

Comment bloquer des utilisateurs sur Facebook

Si une personne vous dérange, nous vous recommandons de la bloquer. Tout comme les étapes précédentes, vous pouvez le faire à la fois depuis la version mobile et depuis la version de bureau. Nous vous expliquerons comment faire avec chacune d’elles, mais auparavant, examinons ce que signifie bloquer sur Facebook et si l’autre personne en sera informée.

Si vous vous demandez si quelqu’un est informé lorsque vous le bloquez sur Facebook, la réponse est que aucune notification ne lui est envoyée. Bien sûr, il peut se rendre compte que vous l’avez bloqué s’il lui est impossible d’accéder à votre profil, mais le réseau social ne le lui notifiera pas.

D’autre part, vous pouvez bloquer à la fois des amis et des personnes que vous n’avez pas ajoutées, mais dans le premier cas, l’amitié sera annulée. Cela signifie que vous ne serez plus amis sur Facebook. Ni vous ni cette personne ne pourrez voir respectivement vos profils, ni vos publications ni vos histoires. Vous ne pourrez pas non plus communiquer, vous identifier mutuellement ou vous inviter à des événements.

Cela dit, voici comment bloquer quelqu’un sur Facebook:

Depuis le mobile

Rendez-vous sur son profil

Appuyez sur les 3 points en haut à droite

en haut à droite Sélectionnez Bloquer

Confirmez votre décision

Depuis l’ordinateur

Rendez-vous sur son profil

Appuyez sur les 3 points , sous sa photo de couverture

, sous sa photo de couverture Sélectionnez Bloquer

Confirmez la décision

Bloquer est-il la même chose que signaler sur Facebook?

Non, bloquer n’est pas la même chose que signaler sur Facebook. La première consiste à empêcher cette personne d’accéder à vos publications et à votre profil, tandis que la seconde consiste à signaler au réseau social que cette personne se livre à un comportement criminel ou contraire à ses règles.

Si vous voulez couper les liens avec quelqu’un, vous pouvez le bloquer sur Facebook et sur d’autres réseaux sociaux comme Instagram ; cependant, vous n’avez pas besoin de le signaler à moins que son profil ne soit dangereux. Par là, nous entendons télécharger des photos signalables, violer la vie privée d’autres personnes, insulter ou se faire passer pour une autre personne. Un utilisateur qui commet ces actions peut être supprimé définitivement du réseau social par Facebook lui-même, sans nécessité de signaler de l’extérieur.

Comment signaler quelqu’un sur Facebook

Depuis le mobile

Rendez-vous sur son profil

Appuyez sur les 3 petits points en haut à droite

en haut à droite Sélectionnez Signaler le profil

Choisissez la raison pour laquelle vous le signalez

Depuis l’ordinateur

Rendez-vous sur son profil

Appuyez sur les 3 points , sous sa photo de couverture

, sous sa photo de couverture Sélectionnez Trouver de l’aide ou signaler

Choisissez la raison pour laquelle vous le signalez

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :