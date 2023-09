Comment éviter d’être ajouté à des groupes WhatsApp

Haciendo esto no podrán seguir metiéndote en grupos de WhatsApp.

Existe una solución para los grupos molestos a los que te añaden

Resulta muy molesto cuando te agregan a grupos en los que no deseas estar. Por ello, vamos a explicarte paso a paso cómo evitar que te añadan a grupos de WhatsApp. No existe una opción para bloquear todos los grupos, pero hay una alternativa que funciona de la misma forma, consiste en elegir que ningún contacto, o quien elijas, te pueda agregar a un grupo. Así funciona en Android, iPhone y ordenador.

Cómo evitar que te agreguen a grupos de WhatsApp

Podrán invitarte a grupos cada 3 días

Cómo evitar que te añadan a grupos de WhatsApp pasa por seleccionar aquellas personas que sí pueden añadirte. De este modo, podrás elegir personalmente quien será capaz de hacerlo. Es posible elegir que solo tus contactos, todos los contactos menos algunas excepciones o nadie. Para esto último, que implicaría que nadie puede agregarte directamente a un grupo, sería elegir la opción ‘Mis contacto, excepto…’ y seleccionar todos tus contactos.

No tienes que seleccionar todos tus contactos uno por uno, sino que existe una opción para seleccionar a todos con un toque. Esta variará entre cada versión, pero siempre será un icono con un tic, que suele encontrarse en la esquina superior derecha de la pantalla.

Esta función está disponible tanto en la versión móvil, sin importar si es Android o iPhone, y en la de ordenador. Aunque en esta última, la de PC, solo es posible desde WhatsApp Web, no desde el programa de escritorio. A continuación te explicaremos cómo activarla desde cada versión.

Desde Android

Abre la aplicación WhatsApp

Toca en los 3 puntitos de la esquina superior derecha

Selecciona Ajustes

Toca en Privacidad

Pulsa en Grupos

Elige entre Todos, Mis contactos o Mis contactos, excepto…

Confirma el cambio tocando en el tic de la esquina inferior derecha

Desde iPhone

Abre la aplicación de WhatsApp

Selecciona Ajustes

Toca en Configuración de WhatsApp

Pulsa en Privacidad

Selecciona Grupos

Elige entre Todo, Mis contactos o Mis contactos, excepto…

Desde ordenador

Recordamos que desde ordenador solo es posible en WhatsApp Web, no desde la versión de escritorio. Así se hace desde la primera.

Abre WhatsApp Web

Toca en los 3 puntitos situados arriba de la pantalla

Selecciona Configuración

Pulsa en Privacidad

Clica en Grupos

Elige entre Todos, Mis contactos o Mis contactos, excepto…

La acción anterior evita que te metan directamente en un grupo de WhatsApp, pero no que te inviten. Cuando una persona que no tiene permiso para meterte en grupos te intenta meter, le aparecerá un mensaje donde se indicará que no puede; sin embargo, tendrá acceso a un opción para invitarte.

La invitación te llegará de forma privada y podrás aceptarla o rechazarla. Lo bueno es que solo puede enviarse cada 3 días, por lo que tampoco te bombardearán con ellas. Desgraciadamente no existe una forma de bloquear todas las invitaciones, solo es posible bloqueando al contacto de WhatsApp.

