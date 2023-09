Les vidéos YouTube se chargent lentement : comment résoudre le problème étape par étape

Dans ce guide, je t’explique pourquoi YouTube est lent sur ton appareil et ce que tu peux faire pour l’éviter.

Un utilisateur rencontre des problèmes pour regarder YouTube.

YouTube est un service stable et rapide. Cependant, malgré le bon fonctionnement de ses applications, que ce soit sur le web ou sur mobile, il peut arriver que les vidéos YouTube se chargent lentement. Que se passe-t-il ? Si tu rencontres ce problème sur ton appareil, je t’encourage à rester jusqu’à la fin.

Dans ce guide, je t’explique les vérifications à effectuer si le contenu que tu essaies de regarder sur la plateforme vidéo de Google ne se charge pas rapidement. Autrement dit, je te montre les étapes à suivre pour résoudre les problèmes de vitesse sur YouTube. Je vais principalement me concentrer sur les appareils mobiles, mais les conseils que je te donne sont également valables si tu accèdes à la plateforme depuis un ordinateur.

YouTube ne fonctionne pas correctement

Tous tes problèmes pourraient être liés au fait que YouTube ne fonctionne pas correctement. Je te recommande de vérifier l’état de la plateforme en temps réel en utilisant DownDetector. Ce service en ligne te permet de vérifier si YouTube est en panne ou rencontre des problèmes techniques avant de tenter d’autres solutions, comme vérifier ton appareil ou ta connexion.

Problèmes de connexion

La première chose à vérifier sont les éventuels problèmes de connexion que rencontre ton appareil. Il peut y avoir différentes raisons, mais la plus simple est que le signal WiFi et la couverture soient faibles. Si c’est le cas, essaie de te rapprocher du routeur ou de trouver un endroit où ton téléphone bénéficie d’une meilleure couverture.

Bien sûr, redémarrer ton appareil ou désactiver toutes les connexions en mode avion peut également aider. Parfois, même lorsque le signal est bon, la vitesse de chargement est pénalisée par différents facteurs.

Enfin, un test diagnostique concluant consiste à essayer de charger du contenu sur d’autres applications. Si c’est le seul service qui est lent, le problème peut être dû à une application YouTube défectueuse ou à la plateforme elle-même. Dans ce cas, même si tu essayes d’améliorer ta connexion, tu n’obtiendras pas d’améliorations significatives.

Utilisation de services VPN ou similaires

L’utilisation de services VPN ou similaires peut avoir un impact sur la vitesse de chargement des vidéos sur YouTube. Lorsque tu te connectes via un VPN, ton trafic Internet est redirigé à travers des serveurs situés dans des endroits éloignés, ce qui peut augmenter la distance physique entre toi et les serveurs de YouTube. Cela entraîne un temps de latence plus long et peut donc ralentir le chargement des vidéos.

De plus, certains VPN limitent considérablement la vitesse de ta connexion en raison de la surcharge des serveurs ou de restrictions de bande passante. Si la vitesse de chargement des vidéos est essentielle, il est important de choisir un VPN de qualité et des serveurs proches pour minimiser ces effets. Et si cela n’est pas possible, évite de te connecter à Internet via ce type de services.

Les ressources de ton appareil sont limitées

Quand les ressources de ton appareil sont limitées, la vitesse de chargement des vidéos sur YouTube peut être affectée négativement. Les vidéos en haute qualité ou en haute résolution demandent plus de puissance de traitement et de mémoire RAM. Si ton appareil est déjà surchargé avec d’autres applications ou tâches en arrière-plan, la lecture de vidéos sur YouTube peut devenir lente et saccadée.

En conséquence, des problèmes de mise en mémoire tampon apparaissent et les temps de chargement deviennent plus longs. Pour améliorer l’expérience de visionnage, ferme les applications non essentielles. Tu devrais également envisager de mettre à jour ton matériel en achetant un téléphone récent ou en améliorant ton ordinateur de bureau si tu rencontres fréquemment ce problème, en particulier lorsque tu essaies de lire des vidéos en haute définition.

Évidemment, ce conseil est valable à la fois sur les appareils mobiles et sur PC. Cependant, je te recommande d’utiliser les fonctionnalités du gestionnaire de tâches de Chrome ou de Windows sur ces derniers.

Bande passante partagée

Lorsque tu partages la bande passante de ta connexion Internet avec plusieurs appareils sur ton réseau local, le chargement de vidéos sur YouTube peut être impacté. Il faut garder à l’esprit que chaque appareil peut concourir pour obtenir la plus grande bande passante possible.

Cela se traduit par une lecture de basse qualité ou des vidéos YouTube qui se chargent lentement. Pour améliorer l’expérience, essaie de limiter le nombre d’appareils connectés simultanément lorsque tu regardes du contenu. Il se peut que tu doives demander aux autres utilisateurs de réduire leur utilisation du réseau, surtout dans un environnement domestique.

Problèmes avec l’application

Les problèmes avec l’application YouTube, notamment sur Android, peuvent avoir un impact négatif sur le chargement des vidéos. Voici trois étapes que tu peux suivre pour résoudre ces problèmes :

Vider le cache . L’accumulation de données dans le cache de l’application peut ralentir ses performances. Vider le cache d’une application comme YouTube supprimera les données temporaires et pourrait résoudre les problèmes de chargement lent. Dans la section Informations sur l’application, recherche la section Stockage et sélectionne Vider le cache.

. L’accumulation de données dans le cache de l’application peut ralentir ses performances. Vider le cache d’une application comme YouTube supprimera les données temporaires et pourrait résoudre les problèmes de chargement lent. Dans la section Informations sur l’application, recherche la section Stockage et sélectionne Vider le cache. Utiliser le navigateur . Si l’application YouTube continue de poser problème, envisage d’utiliser un navigateur web pour accéder à la version web de YouTube. Parfois, l’application peut présenter des erreurs ou des incompatibilités qui affectent le chargement des vidéos. La navigation sur le web peut être une alternative efficace pour améliorer la vitesse de chargement.

. Si l’application YouTube continue de poser problème, envisage d’utiliser un navigateur web pour accéder à la version web de YouTube. Parfois, l’application peut présenter des erreurs ou des incompatibilités qui affectent le chargement des vidéos. La navigation sur le web peut être une alternative efficace pour améliorer la vitesse de chargement. Mettre à jour l’application . Tu peux mettre à jour toutes tes applications, y compris YouTube, depuis le Google Play Store. Cela te permet de t’assurer d’avoir la version la plus récente qui corrige les problèmes signalés par les développeurs.

. Tu peux mettre à jour toutes tes applications, y compris YouTube, depuis le Google Play Store. Cela te permet de t’assurer d’avoir la version la plus récente qui corrige les problèmes signalés par les développeurs. Supprimer toutes les données de l’application. Lorsque les problèmes persistent, tu peux essayer de supprimer toutes les données de l’application YouTube. Cela réinitialisera l’application à son état par défaut. Ouvre les Informations sur l’application et recherche l’option Effacer les données ou Réinitialiser les paramètres dans la section Stockage. Pour récupérer tes données, il te suffit de te reconnecter.

Ces méthodes sont idéales pour résoudre les problèmes liés à l’application YouTube lorsque les vidéos se chargent lentement.

Qualité vidéo trop élevée

Il est bon de rappeler que tous les appareils ne sont pas capables de lire du contenu en haute définition. Si c’est le cas, lorsque tu définis une qualité de lecture trop élevée, tu risques d’avoir des coupures ou même des fermetures inattendues de l’application. Il vaut mieux laisser YouTube décider de la résolution la plus adaptée en fonction de l’appareil et de la vitesse de connexion.

Problèmes avec le réseau de ton fournisseur

Enfin, le fait que les vidéos se chargent lentement sur YouTube peut être dû à des erreurs dans les serveurs de ton fournisseur de services Internet. Mon conseil est de contacter le service client de ton fournisseur. Ils pourront t’offrir une assistance spécifique et résoudre tout problème lié à la connexion Internet qui t’empêche de regarder des vidéos sur YouTube normalement.

