Comment synchroniser les dossiers d’images de votre téléphone avec Google Photos

Je vais t’expliquer ce qu’est la synchronisation des dossiers dans Google Photos et comment tu peux l’activer facilement sur ton appareil mobile.

Google Photos est la plateforme de Google pour sauvegarder les images personnelles.

Google Photos est l’une des façons les plus utilisées par les utilisateurs pour sauvegarder leurs images. Bien que dans mes articles je te recommande toujours d’avoir deux ou plusieurs sauvegardes de tes documents importants, il est indéniable que la plateforme de Google est très pratique et fonctionnelle. Mais savais-tu que tu peux synchroniser n’importe quel dossier sur ton appareil Android ? Que signifie exactement cela ?

Dans les sections suivantes, je t’explique ce que signifie la synchronisation des images par dossiers dans Google Photos. De plus, je te montre les étapes pour parcourir les répertoires contenant des fichiers graphiques directement depuis l’application et créer une sauvegarde de chacun d’eux. Ne perds aucun de tes fichiers grâce à la synchronisation des dossiers dans Google Photos.

Qu’est-ce que la synchronisation par dossiers dans Google Photos ?

La synchronisation par dossiers dans Google Photos est une fonctionnalité de l’application qui te permet de téléverser le contenu d’un répertoire spécifique de ton téléphone vers le cloud. Pour mieux comprendre cette question, il est important de souligner qu’Android gère ses fichiers de manière similaire à un ordinateur. Que veux-je dire par là ?

Sans entrer dans les détails techniques, un utilisateur Android a accès aux dossiers et répertoires présents dans la mémoire interne. De cette manière, en installant un explorateur de fichiers, il est possible de visualiser les documents, images et vidéos stockés par les applications. En établissant une analogie, on pourrait dire que chaque Android est en quelque sorte une clé USB. Son contenu est géré de manière très similaire.

Quelles en sont les conséquences ? L’une d’entre elles est que, pour enregistrer les images de l’appareil photo, l’application correspondante crée un dossier. C’est ce répertoire que Google Photos explore pour créer une sauvegarde de tes souvenirs. Cependant, d’autres applications créent également des dossiers pour gérer leurs propres fichiers multimédias. Par exemple, WhatsApp télécharge les photos et les vidéos que tu reçois dans un répertoire spécifique, de même que le font Telegram ou Instagram.

Le résultat est que sur ton Android, il n’y a pas seulement des photos et des vidéos dans un seul dossier, mais dans plusieurs. Google Photos le prend en compte et te permet de voir quels répertoires contiennent des fichiers multimédias. De plus, il te permet d’ajouter ces dossiers à la sauvegarde. Ainsi, par exemple, tu peux faire une sauvegarde automatique des photos de WhatsApp ou du dossier Téléchargements d’Android, pour ne citer que quelques exemples.

Cette fonctionnalité n’est pas disponible sur iPhone.

Avant de continuer, tu dois savoir que l’iPhone fonctionne différemment. Bien que son système de fichiers soit identique à celui d’un ordinateur, c’est-à-dire que tout le contenu du système et des applications est géré à l’aide de répertoires, l’utilisateur n’y a pas accès.

Cela fait que Google Photos sur iOS ne propose pas l’option de synchroniser des dossiers spécifiques. Au lieu de cela, il utilise la photothèque de l’appareil, visible depuis l’application Photos, pour générer des sauvegardes de tes souvenirs. Si tu veux stocker les images de WhatsApp ou de toute autre application, tu dois t’assurer que celle-ci les enregistre dans la galerie. C’est ainsi que Google Photos les trouvera et enverra une copie dans le cloud.

Comment sélectionner des dossiers dans Google Photos pour les synchroniser dans le cloud ?

Tu disposes maintenant de toutes les informations nécessaires sur cette question. Tu sais maintenant pourquoi Google Photos te permet de sélectionner des dossiers de ton téléphone pour créer des sauvegardes et pourquoi cette fonctionnalité est disponible sur iOS. Tout ce qu’il me reste à expliquer, c’est comment synchroniser des répertoires spécifiques de ton téléphone avec Google Photos. Heureusement, c’est vraiment simple.

Tu n’as qu’à faire ce qui suit :

Ouvre Google Photos sur ton téléphone. Clique sur Bibliothèque, le bouton situé à l’extrême droite de la barre de navigation. Une fois là-bas, tu verras tous les dossiers contenant des images ou des vidéos. Par exemple, dans le graphique précédent, on peut voir qu’un des dossiers qui apparaissent sur mon appareil de test est celui de Telegram. Accède à n’importe quel dossier qui a l’icône d’un nuage barré. Clique sur le bouton coulissant à côté de Sauvegarde. Une fois activé, Google Photos synchronisera le contenu du dossier dans le cloud.

Il est important de noter que les photos de tes dossiers ne sont pas organisées de manière particulière. En réalité, en suivant les étapes ci-dessus, tu ajoutes des sources à Google Photos pour qu’il effectue la sauvegarde appropriée de chaque élément. Mais tous ces éléments vont être regroupés dans la bibliothèque principale et seront organisés par date de prise de vue. Si cette valeur n’est pas définie, l’ordre est établi en fonction de l’instant où ils ont été téléversés dans le cloud.

Il est crucial que tu prennes cela en compte si tu organises ta bibliothèque photo par dossiers sur ton appareil. Toute la structure que tu as mise en place disparaîtra dans Google Photos. La seule alternative est de créer des albums pour organiser à nouveau tes souvenirs.

Synchronise des dossiers de ton ordinateur dans Google Photos

Bien que la prémisse de ce guide soit de synchroniser des dossiers du téléphone avec Google Photos, il est bon que je mentionne une façon de faire la même chose, mais depuis un PC. Il te suffit de télécharger l’application de bureau Google Drive.

Une fois que tu l’as configurée avec ton compte, suis ces étapes :

Ouvre les préférences de l’application avec l’icône que tu verras dans la barre système. Clique sur la section Mon ordinateur ou Mon portable et clique sur Ajouter un dossier. Sélectionne le répertoire que tu souhaites synchroniser. À l’étape suivante, décoche l’option Synchroniser avec Google Drive et clique sur Créer une sauvegarde dans Google Photos.

À partir de ce moment-là, tout le contenu du dossier sera synchronisé avec Google Photos.

