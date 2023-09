Comment regarder Apple TV+ sur un téléphone portable ou une tablette Android

Pas de application officielle disponible, mais il existe une méthode qui vous permet de voir le contenu d’Apple TV+ depuis des appareils Android.

Voici à quoi ressemble la couverture d’Apple TV+ sur un téléphone mobile Android, plus précisément sur le POCO F4 // Image : AndroAall.

La disponibilité de l’application Apple TV+ pour Android varie en fonction de l’appareil à partir duquel vous souhaitez accéder à la plateforme de streaming. L’application officielle peut être téléchargée sur des appareils avec Android TV, comme une smart TV, mais elle n’est toujours pas disponible pour les téléphones mobiles et les tablettes avec le système d’exploitation Google. Heureusement, il existe une méthode qui vous permet de regarder Apple TV+ sur des appareils mobiles Android.

Il est possible que vous souhaitiez télécharger l’application sur votre téléphone pour continuer à regarder votre série préférée lorsque vous êtes hors de chez vous. Vous allez sur le Play Store, recherchez « Apple TV+ » et vous voyez qu’une application est disponible. Cependant, la surprise négative vient lorsque vous constatez que vous ne pouvez pas la télécharger sur votre téléphone Android. Cela est arrivé à plus d’un utilisateur avec Android, alors il est temps de connaître la solution jusqu’à ce qu’Apple élargisse la disponibilité de l’application.

Comment regarder Apple TV+ sur un téléphone mobile ou une tablette Android

L’application Apple TV+ fonctionne normalement sur les appareils avec Android TV, je peux le vérifier depuis ma smart TV et mon projecteur, tous deux avec ce logiciel. Cependant, l’expérience se complique lorsque je veux continuer à regarder le contenu depuis mon téléphone mobile ou ma tablette Android. L’application officielle n’est pas compatible, il faut donc chercher d’autres options.

La meilleure solution pour regarder Apple TV+ sur un téléphone mobile ou une tablette Android est d’accéder au site web d’Apple TV+ depuis le navigateur, que ce soit Google Chrome, Microsoft Edge ou autre. Les étapes à suivre sont très simples :

Ouvrez le navigateur web. Saisissez le lien du site web d’Apple TV+. Appuyez sur le bouton « Regarder maintenant ». Appuyez sur « Se connecter » et saisissez vos identifiants.

C’est aussi simple que ça pour regarder Apple TV+ sur un téléphone mobile ou une tablette Android, il suffit d’entrer sur son site web depuis le navigateur. Ainsi, vous aurez accès à l’ensemble du catalogue de la plateforme de streaming, avec une interface très facile à utiliser que vous maîtriserez dès le départ. En réalité, cela ne diffère pas beaucoup de l’application que vous trouverez sur Android TV. Pour ouvrir Apple TV+ plus rapidement et plus facilement, vous pouvez créer un raccourci vers son site web sur l’écran d’accueil.

Une fois que vous avez choisi le contenu que vous souhaitez regarder, il vous suffit de le toucher pour commencer la lecture. Nous avons essayé le site web sur différents appareils Android et nous avons rencontré un problème sur tous : l’absence des boutons pour régler l’audio et les sous-titres. Par conséquent, la limitation d’accès à Apple TV+ depuis des appareils mobiles avec Android est que vous devez regarder le contenu dans sa langue d’origine.

N’oubliez pas qu’installer Apple TV+ sur Android TV est beaucoup plus simple, car vous pouvez télécharger l’application depuis le Play Store normalement.

