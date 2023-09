Comment contrôler ChatGPT avec la voix et lui parler

Il existe différentes façons de contrôler ChatGPT avec la voix. Je vais toutes vous les expliquer dans ce guide pratique.

ChatGPT sur un iPhone.

ChatGPT est devenu une sensation, en particulier parmi les utilisateurs les plus passionnés de technologie. Bien que l’utilisation de ce chatbot ait considérablement diminué, il y a encore des milliers et des milliers de personnes qui en tirent parti au quotidien sur cette plateforme. L’interaction avec ChatGPT est basée sur des messages texte écrits. Mais existe-t-il un moyen de le contrôler avec la voix ?

Les prochains points vous proposent quelques procédures qui vous permettront de parler avec ChatGPT sans avoir à taper les commandes. Bien que certains d’entre eux soient officiels, d’autres fonctionnent grâce à des applications ou des extensions tierces. Quoi qu’il en soit, mon intention est de vous faire connaître toutes les méthodes afin que vous puissiez sélectionner celle qui vous convient le mieux.

4 façons de contrôler ChatGPT avec la voix

4 façons de contrôler ChatGPT avec la voix

ChatGPT a été conçu comme un chatbot. Cela signifie que la principale façon de travailler avec lui est par le biais de texte écrit. Cependant, ne serait-il pas intéressant de pouvoir le contrôler avec la voix ? Voici donc quatre façons de le faire.

Utilisez l’application mobile

Vous savez déjà que ChatGPT est arrivé sur iPhone il y a quelques mois. Et un peu plus tard sur Android. Cela signifie que vous pouvez accéder au chatbot directement depuis votre téléphone, sans avoir à ouvrir le site et avec une interface adaptée. Mais ce n’est pas tout ce que propose l’application officielle de ChatGPT.

Parmi les avantages de l’installation du chatbot sous forme d’application, il y a la compatibilité avec la reconnaissance vocale. Contrairement à la version web, dans le champ texte, l’icône d’un microphone apparaît, comme on peut le voir sur l’image ci-dessous. Si vous avez un iPhone, vous verrez une icône similaire à des ondes sonores.

Il suffit de toucher pour commencer à parler. La reconnaissance vocale est gérée par l’application elle-même. De par l’interface qu’elle utilise, elle ne semble pas exploiter la technologie de Google ou d’Apple, mais une technologie propre. Comme c’est le cas avec ChatGPT, cela fonctionne très bien lorsque vous utilisez l’français comme langue d’interaction.

Profitez de la reconnaissance vocale de votre système d’exploitation

Une autre façon de parler avec ChatGPT est d’utiliser la reconnaissance vocale de votre système d’exploitation. Cela fonctionne aussi bien sur les ordinateurs que sur les téléphones. Bien sûr, étant donné qu’il est possible de parler avec le chatbot d’OpenAI sur le téléphone grâce à l’application officielle, je vais me concentrer sur les plateformes de bureau. Plus précisément, je vais vous résumer les étapes à suivre sous Windows 11.

Pour communiquer avec ChatGPT par la voix sous Windows 11, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez le site de ChatGPT dans n’importe quel navigateur. Placez le curseur dans le champ de texte, comme si vous alliez écrire. Utilisez le raccourci clavier Windows + H pour démarrer la reconnaissance vocale du système d’exploitation. Cliquez sur l’icône du microphone pour commencer à parler. Tout ce que vous direz sera transcrit en texte dans le champ de ChatGPT. Lorsque vous avez fini de parler, appuyez sur Windows + H pour mettre en pause la reconnaissance vocale. Envoyez la commande à ChatGPT et attendez la réponse. Répétez la procédure autant de fois que nécessaire pour continuer la communication avec le chatbot.

Cette astuce fonctionne également sur n’importe quelle autre plateforme dotée d’un système de dictée vocale. Par exemple, vous pouvez utiliser ChatGPT depuis le navigateur de votre Android et parler avec le chatbot grâce à la reconnaissance vocale intégrée à Gboard. Ou vous pouvez le faire sur votre ordinateur équipé de macOS grâce à la dictée vocale d’Apple.

Installez une extension dans le navigateur

La troisième possibilité que vous avez pour contrôler le chatbot avec la voix est d’installer Voice Control for ChatGPT, une extension gratuite compatible avec Chrome et Edge. Une fois que vous l’avez installée dans le navigateur, rendez-vous sur le site de ChatGPT.

Maintenant, en bas de la page, vous verrez des contrôles qui n’étaient pas là auparavant. Avec eux, il est possible de sélectionner la langue d’entrée et de sortie. Il y a également un immense bouton avec l’icône d’un microphone. C’est celui que vous devez utiliser pour commencer à parler avec ChatGPT.

Une fois que vous avez sélectionné la langue appropriée, appuyez simplement sur la barre d’espace pour commencer l’enregistrement. Bien sûr, vous devez accorder les autorisations nécessaires pour que ChatGPT puisse accéder au microphone de votre ordinateur.

La meilleure partie de tout cela, c’est que l’extension lit également à voix haute la réponse du chatbot, permettant une communication bidirectionnelle par voix entre l’utilisateur et ChatGPT.

Accédez à GPT-4 via le chat de Bing

Enfin, je vais consacrer un espace à la discussion avec Bing. Pourquoi ? Principalement parce que ce chatbot est basé sur GPT-4. En réalité, il s’agit d’un moyen d’accéder gratuitement à la technologie la plus avancée de ChatGPT. Et aussi avec la voix.

Si vous accédez à Bing Chat, vous verrez qu’à l’extrême droite du champ de texte se trouve l’icône d’un microphone. Vous pouvez appuyer dessus pour dicter vos messages. Un avantage est que la reconnaissance vocale intégrée à Bing détecte quand vous avez fini de parler et envoie automatiquement le message.

De plus, il vous offre également la possibilité de lire les réponses, transformant l’interaction par texte en une conversation bidirectionnelle par voix. Et tout cela sans avoir à installer d’extension dans le navigateur.

Actuellement, le chat de Bing est accessible depuis n’importe quel navigateur web et ne nécessite pas de connexion à un compte Microsoft. Par conséquent, les restrictions imposées par la société ne s’appliquent plus, ce qui rend le chatbot de Bing accessible à tous les utilisateurs. De même, n’oubliez pas que vous pouvez également utiliser Bing Chat dans son application officielle pour les mobiles, que ce soit sur Android ou sur iPhone.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :