L’iPhone 15 permet de connaître quand sa batterie a été fabriquée et le nombre de cycles de charge : voici comment consulter

Ils ont découvert une nouvelle fonctionnalité sur l’iPhone 15 qui permet de connaître la date de fabrication de la batterie et le nombre de cycles de charge effectués.

L’arrière de l’iPhone 15 Pro en couleur Titane naturel

Les premières analyses de la série iPhone 15 sont arrivées il y a seulement quelques heures, et en attendant que les appareils commencent à arriver chez les premiers acheteurs, nous continuons à découvrir de nouveaux secrets sur la nouvelle famille de smartphones de la société. Cette fois, nous avons pu apprendre qu’ Apple a inclus une fonctionnalité qui permet d’obtenir plus d’informations sur la batterie intégrée dans les iPhone.

En plus de permettre de vérifier l’état de santé de la batterie comme c’était déjà possible sur les modèles précédents, les iPhone 15 et iPhone 15 Pro incluent une nouvelle section depuis laquelle il est possible de consulter la date de fabrication de la batterie, la date de première utilisation et le nombre de cycles de charge effectués.

Voici comment consulter la date de fabrication de la batterie de votre iPhone 15

Ceux qui ont déjà pu tester les nouveaux iPhone 15 ont découvert cette fonctionnalité cachée dans les paramètres du système. Pour y accéder, il faut se rendre dans la section « Général » et une fois là-bas, appuyer sur « Informations ».

À la fin de la page, nous verrons une section qui permet de visualiser le mois et l’année de fabrication de la batterie, le mois et l’année de la première utilisation et le total des cycles de charge effectués.

Breaking News! Starting from the iPhone 15 models, you can now check the production date, initial usage time, and cycle count of the mobile phone battery in [Settings] – [General] – [About This Device]. pic.twitter.com/tHu7LBenDL — Revegnus (@Tech_Reve) Septembre 20, 2023

Nous avons essayé de consulter ces mêmes données sur des modèles d’iPhone précédents mis à jour sous iOS 17, mais la fonctionnalité ne semble pas être disponible. Il semble donc que cela soit une fonctionnalité exclusive des iPhone 15.

À titre de curiosité, il convient de mentionner qu’Android 14 va également inclure une fonctionnalité similaire, qui permettra aux utilisateurs d’appareils avec le système d’exploitation de Google de vérifier l’état de santé de la batterie ou le nombre de cycles de charge, entre autres données. Contrairement à ce qui se passe sur l’iPhone, cette information restera accessible sur Android pour être utilisée par des applications tierces.



