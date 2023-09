Google explique comment il a conçu l’une des caractéristiques les plus distinctives des téléphones Pixel

Google a publié un article sur son blog officiel expliquant comment le nouveau module de caméras des Google Pixel, appelé « Camera Bar », s’est « conçu » à partir du Pixel 6.

La « Camera Bar » du Google Pixel 7 Pro dans ses trois teintes disponibles

Dans la conception des smartphones d’aujourd’hui, l’un des éléments les plus distinctifs de ceux-ci se trouve à l’arrière, et il s’agit du module de caméras, car ce détail esthétique nous permet de savoir instantanément si nous avons affaire à un iPhone, un Samsung Galaxy ou un Google Pixel.

Depuis quelques années, les téléphones Google ont adopté un nouveau design pour leur module de caméras arrières, sous la forme d’une barre, qui est maintenant devenue une icône de la série Google Pixel. Eh bien, la société de Mountain View a jugé bon de nous expliquer comment elle a conçu la « Camera Bar », et nous pouvons déjà vous dire que ce n’était pas du tout facile.

Découvrez comment la « Camera Bar » des Google Pixel a été conçue

Récemment, Google a publié un article sur son blog officiel expliquant comment il a construit la barre de caméras des Pixel, un élément de design qui est apparu pour la première fois avec les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Dans cet article, Google explique que le premier défi auquel il a dû faire face pour intégrer ce nouveau type de module de caméras dans les Pixel 6 était de vouloir inclure des objectifs plus grands, mais sans que cela augmente la taille du téléphone.

C’est ce qu’explique Sangsoo Park, l’un des concepteurs de la « Camera Bar » des Google Pixel 6 :

« Si nous revenons au Pixel 5, tous les capteurs étaient regroupés dans ce petit carré, alors quand nous avons su que la caméra allait beaucoup s’améliorer, nous avons voulu faire quelque chose de différent. Nous ne voulions pas que le téléphone soit plus grand, et nous voulions vraiment qu’il reste compact et élégant, mais qu’il soit aussi célébré d’une manière ou d’une autre ».

Une fois que la conception du nouveau module de caméras était prête, l’étape suivante consistait à l’assembler physiquement. Comme l’explique Stephanie Scott, responsable de produit chez Pixel, cela n’a pas été facile en raison des nombreuses « contraintes cachées » auxquelles ils ont dû faire face pour mener à bien cette tâche :

« Certains de nos ingénieurs ont comparé la disposition du téléphone au Tetris : trouver un endroit pour chaque chose. Je pense que c’était plus comme aux échecs, car la conception est très interdépendante. Par exemple, les caméras principale et ultra grand-angle ne pouvaient pas être placées n’importe où ; elles devaient être côte à côte pour que des fonctionnalités telles que le mode portrait fonctionnent. Mais finalement, plusieurs équipes ont travaillé ensemble pour relever les défis de la fabrication et donner vie à la caméra ».

Scott explique également que le choix du nom a été facile, car ils l’ont appelé « Camera Bar » en clin d’œil à la barre de recherche de Google, la « Search Bar ».

Dans cet article, Google nous révèle également comment la « Camera Bar » a évolué dans les modèles ultérieurs des Google Pixel, et l’un des grands défis a été de l’intégrer dans leur premier appareil pliable, le Pixel Fold.

Pour y parvenir, comme l’explique Sangsoo Park, ils ont opté pour « une Pixel Camera Bar qui vivrait à l’intérieur du corps du téléphone plutôt que de s’étendre complètement d’un bord à l’autre, comme c’est le cas sur le Pixel 7 Pro ». Cette décision était à la fois esthétique et fonctionnelle, car elle « fournit une structure agréable qui maintient l’étui de protection plus fermement en place et elle offre également la bonne quantité d’espace entre la charnière et le boîtier, ce qui offre un bon équilibre visuel ».

