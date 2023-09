Le jour où Xiaomi a décidé de changer le marché mobile pour toujours : voici comment s’est passé le premier Xiaomi Mi 1

À l’époque, des grandes entreprises comme Samsung, Apple ou Motorola dominaient le marché de la téléphonie en Europe d’une main de fer et Xiaomi n’était même pas une menace lointaine. Cependant, le Mi 1 a attiré l’attention du monde entier en raison des performances qu’il offrait à un prix totalement révolutionnaire, et de nombreuses unités ont été exportées d’Asie vers de nombreux pays.

Compact, le meilleur de Qualcomm à un prix ridicule par rapport à sa concurrence

D’après Lei Jun lui-même, l’un des fondateurs de Xiaomi et actuel PDG de la marque, ce smartphone a été créé selon une idée de conception baptisée « sans design », clairement inspirée par ce que Steve Jobs faisait avec les iPhones de l’autre côté de l’océan, c’est-à-dire, la recherche de minimalisme et de fonctionnalité avant la forme.

Avec des dimensions de 125 x 63 x 11,9 millimètres et un poids de 149 grammes, le Xiaomi Mi 1 ne surprenait pas par sa construction exquise, car les matériaux de construction utilisés étaient des plastiques avec une finition peu soignée. Ce qui a surpris beaucoup de gens, c’est que l’écran utilisé était un écran de 4 pouces avec une technologie LCD transflective fabriquée par Sharp, d’une résolution de 854×480 pixels, ce qui était peu courant pour son prix.

Et quelque chose que nous ne trouvions pas pour moins de 250 euros à l’époque était un matériel à la hauteur des meilleurs terminaux du marché. À l’intérieur de ce Xiaomi Mi 1, nous trouvions un processeur Qualcomm Snapdragon S3 double cœur cadencé à 1,5 GHz, associé à 1 Go de RAM et 4 Go de stockage, des chiffres ridicules aujourd’hui mais très avancés à l’époque.

Enfin, nous ne pouvons pas oublier l’élément central de cet appareil : MIUI. Ce logiciel a été lancé le 16 août 2010, c’est-à-dire un an avant la présentation de ce Xiaomi Mi 1, et ce n’est qu’un an plus tard que nous avons enfin pu le voir installé nativement sur un téléphone.

MIUI se démarquait par l’incorporation de nombreux changements par rapport à Android 2.1 Eclair en termes de personnalisation du système, une base sur laquelle repose encore aujourd’hui MIUI 14. Cependant, de nombreux utilisateurs n’avaient pas confiance, car cela supposait installer une ROM tierce, donc ce n’est qu’avec la présentation du Xiaomi Mi 1 que le boom définitif de cette couche de personnalisation a eu lieu.

Depuis lors, nous connaissons bien l’histoire, mais il ne fait aucun doute que cet appareil a créé un précédent sur le marché des téléphones Android. Aujourd’hui, il n’a aucun sens d’utiliser un Mi 1 autrement que comme une pure pièce de collection, mais il est toujours bon de se souvenir comment une marque chinoise, que peu de gens connaissaient à l’époque, a bouleversé tout un secteur.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :