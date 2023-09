Comment utiliser Google Maps sans se faire verbaliser : voici les paramètres à activer

Évitez tout problème sur la route avec ces configurations essentielles pour une conduite beaucoup plus sûre.

Google Maps est l’une des applications les plus utilisées de nos jours par les conducteurs du monde entier.

Lorsque nous conduisons en voiture ou dans tout autre véhicule sur la route, que ce soit pour des raisons professionnelles ou pour un voyage en famille, nous avons besoin d’un navigateur pour connaître l’état du trafic sur notre trajet. Même si nous savons où aller à tout moment, il est toujours bon d’utiliser un navigateur comme Google Maps ou d’autres alternatives.

Aujourd’hui, je veux vous montrer la méthode la plus complète pour préparer Google Maps pour un voyage afin de ne pas avoir de mauvaises surprises sur la route, que ce soit à cause d’une distraction ou d’une amende pour ne pas avoir tout en ordre dans votre navigateur. Ces conseils pourraient vous éviter une amende des forces de l’ordre telles que la police locale ou la Garde civile pour infraction routière, car vous n’aurez pas à toucher votre téléphone pendant tout le trajet, évitant ainsi d’être passible d’une éventuelle sanction financière et de points de pénalité.

Voici comment vous préparer avec Google Maps avant un voyage

Tout d’abord, configurer Google Maps pour une conduite plus sûre consiste à utiliser ses fonctionnalités et paramètres de manière appropriée pour réduire les distractions, obtenir des informations utiles et rester au courant des conditions de circulation.

Mettez l’application à jour : assurez-vous d’avoir la dernière version de Google Maps installée sur votre appareil pour profiter des dernières améliorations de sécurité et fonctionnalités.

Téléchargez des cartes sur votre téléphone portable : avant de partir, téléchargez les cartes des régions que vous prévoyez de visiter au cas où vous perdriez la connexion Internet. Cela garantit que vous avez toujours accès à la navigation, même dans les zones sans signal. Placez-vous dans la zone de voyage ou la ville que vous visiterez, allez dans « Maps hors ligne > Sélectionnez votre propre carte ».

Définissez les destinations à l’avance : planifiez votre itinéraire et configurez votre destination avant de commencer votre voyage. Évitez de faire des ajustements en cours de navigation, car cela peut être dangereux.

Configurez les instructions vocales : activez les instructions vocales pour recevoir des indications de conduite sans avoir à regarder l’écran. Ajustez le volume pour qu’il soit clairement audible mais pas distrayant. Pour voir les paramètres, allez dans « Paramètres > Paramètres de navigation ».

Utilisez le « Mode Conduite » : Google Maps propose un mode de conduite qui simplifie l’interface et affiche uniquement les informations essentielles. Activez cette option avant de commencer votre voyage pour réduire les distractions visuelles. Pour cela, activez-la dans « Paramètres > Paramètres de navigation > Paramètres de l’Assistant Google ».

Activez la vue satellite : la vue satellite peut vous aider à identifier les emplacements de manière plus précise, notamment dans les zones inconnues. Cependant, utilisez-la avec modération car cela peut être une distraction.

Activez les alertes de limite de vitesse : activez l’option des limites de vitesse dans les paramètres de Google Maps pour recevoir des alertes lorsque vous dépassez la limite de vitesse de la route que vous empruntez. Activez-les dans « Paramètres > Paramètres de navigation > Limites de vitesse ».

Configurez le mode « Ne pas déranger » : activez le mode « Ne pas déranger » sur votre appareil pour mettre en sourdine les notifications et les appels pendant que vous conduisez. Cela réduit les distractions et vous permet de vous concentrer sur la route.

Activez les alertes de trafic : gardez les alertes de trafic en temps réel activées pour recevoir des informations à jour sur les embouteillages, les accidents et les retards sur votre itinéraire. Google Maps peut proposer des itinéraires alternatifs pour éviter les problèmes. Vous devez l’activer dans « Paramètres > Notifications > Trajets ».

Utilisez un support stable : si possible, placez votre smartphone dans un support de voiture sécurisé et facilement accessible afin de ne pas avoir à le tenir pendant que vous conduisez. Il peut s’agir d’un support pour pare-brise, pour le tableau de bord ou pour la grille de ventilation.

Chargez votre téléphone à 100 % avant de partir : assurez-vous que votre appareil a suffisamment de batterie pour tout le trajet ou utilisez un chargeur de voiture pour le garder alimenté pendant le trajet.

Paramètres supplémentaires pour un voyage plus sûr avec Google Maps

Pour rendre votre voyage sur la route beaucoup plus sûr que les paramètres de base les plus recommandés, je souhaite vous fournir une série d’options à prendre en compte. Je vais vous montrer certaines fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez personnaliser avant de prendre la route, afin de rester concentré sur la conduite et de réduire les distractions tout en tirant le meilleur parti de cet outil de navigation puissant.

Maintenez la carte orientée vers le nord : activez cette fonctionnalité pour que la carte affiche toujours le nord en haut, quelle que soit la direction dans laquelle vous vous trouvez. Vous la trouverez dans « Paramètres > Paramètres de navigation > Maintenir la carte avec le nord en haut ».

Vérifiez les options de navigation : avant de voyager, vérifiez vos paramètres pour éviter les péages, choisir l’itinéraire le plus rapide ou le plus court, et adapter les préférences de transport. Ajustez ces options en appuyant sur votre profil dans Google Maps et en sélectionnant « Paramètres > Paramètres de navigation > Options d’itinéraire ».

Options d’accessibilité plus visibles : mettez en évidence les informations sur l’accessibilité dans des endroits tels que les restaurants et les stores. Utile si vous avez des besoins d’accessibilité ou si vous voyagez avec des personnes qui en ont. Activez cette fonction dans « Paramètres > Paramètres d’accessibilité ».

Désactivez la lecture automatique des vidéos : évitez que les vidéos des lieux d’intérêt se lancent automatiquement dans « Paramètres > Paramètres vidéo > Autoriser la lecture automatique (désactiver) ».

Indiquez vos prises EV : si vous conduisez une voiture électrique, précisez les types de prises que vous utilisez pour trouver des chargeurs compatibles sur l’itinéraire. Configurez cela dans « Paramètres > Paramètres du véhicule électrique > Ajouter des connecteurs ».

Après avoir envisagé toutes ces configurations, il ne vous reste plus qu’à démarrer le moteur de votre véhicule et à commencer votre voyage. Vous n’aurez certainement plus de doutes sur la manière de personnaliser la configuration de Google Maps lors de votre prochain trajet sur la route.

