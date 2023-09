Comment éliminer l’arrière-plan d’une photo en utilisant Microsoft Paint

Paint prépare de nouvelles fonctionnalités.

Paint a toujours été très utilisé pour faire des dessins, mais il a aussi d’autres fonctions intéressantes

Microsoft Paint est l’une des applications les plus anciennes de l’écosystème numérique de Windows. Avec près de 40 ans d’existence, Microsoft Paint dispose également de fonctionnalités très utiles aujourd’hui, telles que la possibilité de supprimer l’arrière-plan d’une photo. Si vous ne savez pas comment le faire et que vous voulez le découvrir, vous apprendrez ici comment fonctionne cet outil.

Paint peut encore être utile

Tout d’abord, vous avez besoin d’être utilisateur de Windows Canary (les utilisateurs qui testent les nouvelles fonctionnalités avant leur lancement), mais si vous l’êtes déjà, la manière d’activer la fonction ne pourrait pas être plus simple. Lorsque nous collons une photo ou une image dans Paint, un bouton avec la commande « supprimer l’arrière-plan » apparaîtra, qui supprimera automatiquement tout ce qui fait partie de l’arrière-plan.

En dépit du fait que en 2016, Microsoft a tenté de se débarrasser de Paint, et que la réaction de la communauté a conduit à l’annulation de la fermeture, la société a ensuite continué à mettre à jour le système de Paint avec de nouveaux services pour ajouter des fonctionnalités comme celle que vous venez de découvrir. Contrairement à Wordpad, Paint semble encore avoir de beaux jours devant lui, même si ses fonctions peuvent être extrêmement simples.

Le retouche photo ne se démode jamais

La retouche photo est l’un des aspects les plus importants de la photographie, et bien que cette fonction soit utile, Paint est limité dans les temps actuels. Si vous souhaitez connaître des applications qui vous permettent de faire des retouches de haut niveau, nous vous expliquons ici certaines des applications les plus utiles. Avec les bons outils, vous pourrez faire briller tous types d’images.

D’autre part, si vous êtes intéressé par améliorer votre dextérité avec votre téléphone portable, si vous avez des doutes sur la façon d’utiliser le mode manuel de votre appareil photo, nous vous expliquons de manière exhaustive comment l’utiliser pour prendre des photos comme un véritable professionnel. La retouche est importante, mais le plus crucial est d’avoir une photographie de qualité suffisante en guise de base pour que la retouche puisse offrir un résultat supérieur.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :