Le capteur d’empreintes digitales de votre téléphone Xiaomi peut agir comme un raccourci vers différents outils. Pas à pas, nous vous expliquons comment utiliser cette astuce.

Cette astuce pour les téléphones Xiaomi permet de personnaliser le fonctionnement du lecteur d’empreintes digitales.

L’expérience d’utilisation avec votre téléphone Xiaomi peut être plus rapide et plus pratique si vous utilisez les raccourcis disponibles pour le capteur d’empreintes digitales. Grâce à cet outil méconnu, vous pouvez prendre des captures d’écran, allumer la lampe de poche ou ouvrir l’application de l’appareil photo en appuyant simplement deux fois sur le capteur d’empreintes digitales. C’est l’un des meilleurs astuces pour les téléphones Xiaomi que vous pouvez utiliser et nous vous expliquons comment l’activer étape par étape.

Les raccourcis disponibles pour le capteur d’empreintes digitales sont un outil de MIUI, vous pouvez donc également les utiliser sur les téléphones Redmi et les téléphones POCO, car ils disposent de la même couche de personnalisation. Comme vous pouvez le voir, le lecteur d’empreintes digitales de votre smartphone Xiaomi ne sert pas seulement à déverrouiller le système, vous pouvez en tirer beaucoup plus grâce à une fonctionnalité qui peut être essentielle dans votre expérience.

Comment utiliser le capteur d’empreintes digitales de votre Xiaomi pour créer des raccourcis

Si vous avez configuré le capteur d’empreintes digitales de votre téléphone, vous saurez qu’il suffit de placer votre doigt dessus pour déverrouiller le terminal. Cependant, les fonctionnalités du lecteur d’empreintes digitales peuvent aller encore plus loin si vous possédez un smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO. En effet, MIUI dispose d’un outil spécial qui vous permet de activer des raccourcis pour le capteur d’empreintes digitales et ainsi exécuter différentes actions beaucoup plus rapidement.

Grâce à ces raccourcis, vous pouvez effectuer les actions suivantes en appuyant simplement deux fois : prendre une capture d’écran, allumer la lampe de poche, ouvrir le centre de contrôle, ouvrir la barre de notifications, démarrer l’Assistant Google, lancer l’appareil photo, ouvrir la calculatrice, activer le mode silencieux ou obtenir des journaux liés au problème. Si vous souhaitez configurer l’un de ces raccourcis sur votre Xiaomi, il vous suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez l’application Paramètres. Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Paramètres supplémentaires« . Accédez à « Raccourcis gestuels« . Accédez à « Appuyez deux fois sur le capteur d’empreintes digitales« . Choisissez l’action que vous souhaitez configurer.

N’oubliez pas que pour utiliser ce raccourci, vous devez appuyer deux fois sur le capteur, ne pas le presser. Vous devez prendre en compte que cela peut être un inconvénient, car des touches accidentelles sur le lecteur peuvent provoquer l’ouverture de l’appareil photo ou l’activation de la lampe de poche par inadvertance. Malgré ce « contre », nous vous recommandons d’utiliser ces raccourcis car ils peuvent vous faire gagner beaucoup de temps lors de l’interaction avec le smartphone.

Cette astuce fonctionne pour tous les appareils avec le système d’exploitation MIUI, peu importe si le capteur d’empreintes digitales est situé à l’arrière ou sur le bouton d’alimentation sur le côté droit. Vous avez déjà vu qu’il est très facile de l’activer, il vous reste maintenant simplement à vérifier son grand utilité dans la vie quotidienne.

