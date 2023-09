Comment rechercher des chaînes publiques sur WhatsApp

Cette fonction vous permet de trouver les chaînes les plus similaires à vous et de vous y joindre immédiatement.

Les chaînes WhatsApp sont des communautés dans lesquelles des informations supplémentaires sont publiées par rapport à ce qui est généralement vu sur les réseaux sociaux.

Les chaînes WhatsApp sont une réalité et vous devez savoir les distinguer des groupes de contacts que vous pouvez créer régulièrement. Ces chaînes, disponibles pour tout le monde, sont une manière très efficace et rapide de rester informé sur les nouveautés concernant des entités ou des personnalités. Leur fonctionnement est identique à celui des chaînes de Telegram.

Si vous avez l’intention de suivre une certaine entité, que ce soit une équipe de football, un chanteur, un influenceur ou un acteur, vous devez d’abord savoir si elle a une chaîne sur WhatsApp ou non. Ils seront de plus en plus inclus et les communautés se développeront rapidement au fil du temps. Plusieurs mois après l’annonce des chaînes WhatsApp, elles sont aujourd’hui une réalité et nous pouvons en profiter pleinement.

Comment trouver facilement des chaînes publiques

La façon de trouver de nouvelles chaînes WhatsApp est une tâche assez simple. Vous devez simplement vous rendre sur l’application WhatsApp et constater qu’à l’endroit où se trouvait autrefois un onglet appelé « Statuts », il est désormais devenu « Nouveautés ». Dans cette nouvelle section, nous trouverons maintenant à la fois les Statuts et les Chaînes.

Ouvrez WhatsApp

Allez dans l’onglet « Nouveautés »

Appuyez sur le symbole « + » pour ajouter des chaînes

Appuyez sur « Rechercher des chaînes »

Effectuez une recherche rapide en cliquant sur la loupe

Sur cet écran, vous verrez la liste actuelle des chaînes triées par nombre de followers. Vous pouvez ajouter chaque chaîne à votre liste en cliquant simplement sur le symbole « + » de couleur verte situé à droite de chaque chaîne. Ou vous pouvez parcourir les différentes sections pour filtrer les chaînes par activité, popularité ou récemment ajoutées.

D’autre part, vous pouvez filtrer les chaînes par pays ou région. Cela signifie que vous pourrez voir les chaînes disponibles en fonction du pays que vous choisissez. Et si vous vous souciez de la confidentialité, ne vous inquiétez pas, car WhatsApp a déjà assuré que les numéros de téléphone des créateurs de chaînes et de leurs abonnés ne seront jamais rendus publics.

