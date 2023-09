Comment voir le télétexte en ligne – toutes les façons

Comme dans le bon vieux temps!

Le télétexte compte encore des utilisateurs téléviseurs, mais de nos jours, nous pouvons profiter du télétexte en ligne

Le télétexte a toujours accompagné une grande partie de la population, en particulier les personnes âgées. Pour cette raison, en tant que plateforme, il reste très utile pour de nombreux utilisateurs qui aiment utiliser le télétexte sur Internet. Comment ? Vous voulez aussi savoir comment faire ? Pas de problème, ci-dessous vous pourrez découvrir les différentes façons de voir le télétexte en ligne.

Le télétexte en ligne, le passé et le présent réunis

De nos jours, il peut sembler obsolète, voire démodé, que certaines personnes veuillent profiter de l’écran noir du télétexte et de lettres avec des pixels de la taille de Godzilla, mais il faut reconnaître que ce format a son charme. C’est pourquoi il est compréhensible que de nombreux utilisateurs, emportés par la nostalgie, souhaitent profiter du télétexte en ligne dans toute sa splendeur.

Nous vous montrerons ensuite des méthodes faciles et utiles pour accéder au télétexte en ligne quand vous le souhaitez, que ce soit depuis votre ordinateur, votre téléphone portable, votre tablette ou tout autre appareil intelligent que vous possédez. N’hésitez pas à enregistrer cet article pour trouver rapidement les accès à votre télétexte préféré.

Une méthode utile, simple et infaillible consiste à accéder au télétexte des chaînes de télévision via leurs sites web. C’est quelque chose qui passe souvent inaperçu, mais certaines chaînes de télévision ont leur télétexte en ligne en accès libre, même si ce n’est parfois pas si facile à trouver. Cette méthode est polyvalente et fonctionne sur les ordinateurs et les appareils mobiles, y compris les tablettes et les smartphones.

De nombreuses chaînes de télévision espagnoles ont déjà abandonné ce format classique qui a révolutionné la télévision à la fin du XXe siècle, mais quelques-unes ont encore le télétexte en ligne. Voici les trois chaînes espagnoles avec télétexte disponibles sur Internet :

Télétexte de TVE

Le télétexte de la télévision publique est celui qui est le mieux adapté à tous les formats. Dans sa version pour ordinateur, il fonctionne parfaitement, sa version responsive n’est pas parfaite, mais s’adapte raisonnablement bien aux écrans des téléphones portables et dispose d’une boîte pratique en haut dans laquelle nous pouvons entrer les numéros qui nous permettront de naviguer dans le télétexte.

De plus, la typographie est moderne pour faciliter la lecture, et nous pouvons également naviguer en cliquant sur les titres que nous voulons consulter. Oui, la conception en ligne du télétexte de TVE n’est pas si « rétro », mais elle fonctionne à merveille.

Voici le télétexte de TVE.

Télétexte d’Antena 3

Nous pouvons également jeter un coup d’œil au télétexte de la principale chaîne d’Atresmedia gratuitement via Internet. Cependant, son télétexte n’est pas aussi bien travaillé, car il y a moins de contenu, certains titres, comme celui de l’horoscope, ne fonctionnent pas, et il ne s’adapte pas à la conception de l’écran d’un téléphone portable (si nous tournons le téléphone, il sera plus visible).

Cependant, il conserve la typographie classique pour les amateurs les plus puristes du télétexte, et nous pouvons rechercher du contenu en cliquant sur les titres ou en tapant le numéro dans la boîte de gauche (ce n’est pas dans la boîte du haut, comme pour TVE).

Voici le télétexte d’Antena 3.

Télétexte de La Sexta

Le télétexte de La Sexta présente les mêmes problèmes que celui de sa chaîne sœur, car ses contenus sont identiques et ne diffèrent en rien de ceux que nous pouvons voir sur Antena 3, et l’on peut voir qu’il s’agit de deux chaînes de la même famille. Cependant, dans le télétexte de La Sexta, la boîte du haut qui peut prêter à confusion lors de la saisie des commandes du télétexte est supprimée, ce qui peut le rendre moins confus.

Tout comme pour le télétexte d’Antena 3, cela fonctionne sans problème sur un ordinateur, mais sur un téléphone portable, il faudra tourner l’écran. Vraiment, la principale raison de choisir un télétexte plutôt qu’un autre dépendra de savoir si nous préférons l’orange corporate d’Antena 3 ou une interface avec le vert caractéristique de La Sexta.

Voici le télétexte de La Sexta.

Télévision en ligne via des applications Android

Il y a aussi une vie en dehors du télétexte. Si vous souhaitez également accéder rapidement à différentes diffusions simultanées sur les principales chaînes de télévision, nous vous proposons ici quelques touches sur votre smartphone. Nous n’avons pas toujours accès à une télévision, mais le monde d’Android a toujours une solution.

Voici quelques applications utiles pour regarder la télévision !

Plateformes de séries gratuites

Le monde du streaming ne se limite pas aux grandes plateformes payantes. En réalité, en France, nous avons de nombreuses plateformes qui nous permettent d’accéder légalement et gratuitement à toutes sortes de contenus. C’est le cas de la bibliothèque de RTVE Play, ou même de Atresplayer ou Mitele, qui proposent également une partie de leur catalogue gratuitement.

Enfin, d’autre part, nous disposons également de nombreuses plateformes payantes qui, avec des offres attrayantes, nous permettent de profiter gratuitement de leurs contenus, comme c’est le cas d’Apple TV et de ses 6 mois gratuits. N’hésitez pas à nous lire régulièrement pour être toujours au courant de toutes sortes de nouveautés !

