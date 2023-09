Comment trouver et supprimer vos anciens tweets étape par étape

Un ancien tweet peut vous fermer des opportunités d’emploi, voici comment le supprimer.

Voici comment chercher et supprimer un ancien tweet

Le tweet que vous publiez aujourd’hui peut conditionner votre avenir. Si vous ne voulez pas qu’un tweet ruine votre carrière professionnelle à l’avenir ou vous poursuivre dans votre vie privée, il est préférable de le supprimer avant. C’est pourquoi nous vous expliquerons comment trouver et supprimer d’anciens tweets étape par étape. Il existe 2 façons de le faire, nous vous montrerons chacune afin que vous puissiez décider celle qui vous convient le mieux.

Nous savons que Twitter est maintenant X, mais la plupart d’entre nous nous y référons toujours comme Twitter, tout comme à l’action de publier du contenu, « tweet ». Pour cette raison, dans ce guide sur la façon de trouver et supprimer d’anciens tweets, nous parlerons de Twitter, des tweets et des tweets, et non de posts. D’autre part, en plus de vous montrer comment trouver et supprimer des tweets, nous vous donnerons d’autres conseils pour améliorer votre confidentialité, et nous vous expliquerons également comment protéger votre compte afin que personne ne puisse voir son contenu.

Forme 1 : Les rechercher à partir des archives de Twitter

Une des meilleures façons de trouver et supprimer d’anciens tweets est de les retrouver à partir des archives de Twitter. Cela consiste à télécharger un fichier depuis le réseau social contenant tous les tweets que vous avez publiés, à partir duquel vous pouvez accéder à chacun d’eux pour supprimer ceux que vous souhaitez. Il est possible de le télécharger depuis la version ordinateur ou la version mobile. Nous vous indiquerons ci-dessous les étapes à suivre pour chaque version, qui sont très similaires et vous devrez confirmer votre identité par un SMs dans les deux versions.

Sur mobile

Ouvrez l’application Twitter. Touchez votre photo de profil, en haut à gauche. Sélectionnez Paramètres et confidentialité. Touchez Votre compte. Appuyez sur Télécharger une archive de vos données.

Sur ordinateur

Rendez-vous sur le site web de Twitter. Cliquez sur les 3 points du menu, situés à gauche. Sélectionnez Paramètres et support. Appuyez sur Paramètres et confidentialité. Touchez Votre compte. Sélectionnez Télécharger une archive de vos données.

La préparation du fichier prendra un certain temps. Lorsqu’il sera prêt, vous recevrez une notification sur Twitter pour vous envoyer un e-mail contenant le fichier. Vous devez simplement le télécharger et le décompresser, car il est envoyé au format ZIP. Une fois extrait, vous trouverez une section appelée index.html, ouvrez-le et choisissez le navigateur Web avec lequel y accéder. À partir de là, vous pourrez voir tous les tweets que vous avez publiés depuis la création de votre compte.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’a pas un aspect archaïque qui rend la navigation difficile, mais il a une conception intuitive grâce à laquelle vous pouvez naviguer par dates ou utiliser sa barre de recherche. De plus, en cliquant sur un tweet, vous y accédez directement, où vous pouvez le supprimer.

En ce qui concerne la suppression d’un tweet. Tant dans la version PC que dans l’application, vous verrez 3 petits points dans le coin supérieur droit du tweet. En les touchant, vous verrez l’option Supprimer le tweet, cliquez dessus pour supprimer la publication définitivement. Cette action est permanente, il est impossible de récupérer un tweet supprimé, contrairement à la suppression d’un compte Twitter, qui est un processus progressif.

Forme 2 : rechercher des tweets sur Twitter

Une autre façon de trouver et supprimer des tweets anciens consiste à les rechercher sur Twitter. Le moteur de recherche du réseau social est complet et vous permet de trouver des tweets avec des mots-clés ou publiés à certaines dates. Par exemple, vous pouvez voir tous vos tweets contenant le mot « coup de poing ». Cela n’est possible que sur le web, car depuis le mobile, il est possible de rechercher certains paramètres, mais pas de manière aussi avancée que sur PC.

Cette méthode est la plus rapide pour trouver les tweets contenant un mot, bien qu’elle ne vous permette pas de les trier par date**, car tous les tweets de l’intervalle que vous choisissez apparaissent, mais ils ne sont pas affichés dans l’ordre, mais énumérés de manière aléatoire.

Voici comment effectuer une recherche avancée sur Twitter :

Rendez-vous sur le site web de Twitter. Cliquez sur l’icône de la loupe, située dans le menu de gauche. Recherchez quelque chose depuis la barre supérieure, peu importe si cela est lié à la recherche avancée que nous effectuerons ensuite. Une fois que vous avez effectué une recherche, cliquez sur les 3 points dans le coin supérieur droit et sélectionnez Recherche avancée. Configurez votre recherche (nous vous expliquerons comment ci-dessous).

Configurer votre recherche consiste à choisir les mots, les phrases, les dates, les hashtags ou les comptes qui y apparaîtront. Les filtres s’ajoutent les uns aux autres pour effectuer une recherche aussi précise que possible. Par exemple, nous pouvons commencer par rechercher tous les tweets que nous avons publiés entre le 1er janvier 2022 et le 25 février 2022, puis nous pouvons effectuer la même recherche, mais seuls ceux contenant le mot « film » apparaîtront. Ensuite, nous pouvons ajouter un hashtag ou les comptes que nous mentionnons, ce qui nous permet également de vérifier les interactions entre les profils.

Lorsque vous souhaitez supprimer l’un des tweets qui apparaissent, il vous suffit de faire la même chose qu’auparavant. Cliquez sur les 3 points dans le coin supérieur droit qui apparaissent sur tous les tweets et sélectionnez l’option Supprimer le tweet.

Comment renforcer votre confidentialité sur Twitter

Twitter est probablement le réseau social le plus anonyme. Il nous permet de créer un profil où nous pouvons nous appeler comme nous le souhaitons et le protéger, de sorte que seules les personnes que nous voulons puissent lire nos tweets. Cela dit, l’anonymat est relatif, vous pouvez prendre plus ou moins de mesures pour être plus ou moins anonyme. Ci-dessous, nous vous donnerons quelques conseils pour que seules les personnes que vous souhaitez puissent connaître votre identité et vous lire.

Protégez vos tweets

Sur Twitter, il existe des profils publics et des profils privés. Tout le monde peut accéder aux profils publics et voir leurs tweets, leurs mentions J’aime ou leur contenu multimédia. En revanche, seules les personnes qui vous suivent peuvent accéder aux profils privés. Un profil privé garantit que personne d’inconnu, seulement les personnes que vous autorisez à vous suivre, ne peut voir votre contenu.

Comment rendre votre profil privé sur Twitter depuis l’application

Ouvrez l’application. Appuyez sur votre photo de profil. Sélectionnez Paramètres et support. Appuyez sur Paramètres et confidentialité. Accédez à Vie privée et sécurité. Appuyez sur Audience et balises. Cochez la case Protéger vos Tweets.

Comment rendre votre profil privé sur Twitter depuis l’ordinateur

Rendez-vous surle site web de Twitter. Cliquez sur les 3 points du menu de droite. Sélectionnez Paramètres et support. Appuyez sur Paramètres et confidentialité. Accédez à Vie privée et sécurité. Cliquez sur Audience, contenu multimédia et balises. Cochez la case Protéger les publications.

Décidez qui peut vous trouver

Lorsque vous créez un profil Twitter, vous devez choisir entre utiliser une adresse e-mail ou un numéro de téléphone pour vous inscrire. Les personnes qui ont l’un de ces moyens de contact peuvent vous trouver sur le réseau social, mais vous pouvez choisir que ce ne soit pas le cas. Pour cela, vous devrez décocher les cases Autoriser les autres à vous trouver via votre adresse e-mail et Autoriser les autres à vous trouver via votre numéro de téléphone. Nous vous conseillons également de décocher la case Synchroniser les contacts de l’annuaire.

Décidez qui peut vous trouver sur Twitter depuis l’application

Ouvrez l’application. Appuyez sur votre photo de profil. Sélectionnez Paramètres et support. Appuyez sur Paramètres et confidentialité. Accédez à Vie privée et sécurité. Appuyez sur Visibilité et contacts. Cochez les cases qui vous intéressent.

Décidez qui peut vous trouver sur Twitter depuis l’ordinateur

Rendez-vous sur le site web de Twitter. Cliquez sur les 3 points du menu de droite. Sélectionnez Paramètres et support. Appuyez sur Paramètres et confidentialité. Accédez à Vie privée et sécurité. Cliquez sur Visibilité et contacts. Cochez les cases qui vous intéressent.

Autres conseils pour préserver votre vie privée sur Twitter

Nous avons souligné précédemment que le niveau de confidentialité dépend de la configuration de votre compte. Il ne s’agit pas seulement de le rendre privé ou public, mais aussi de la manière dont vous agissez sur le réseau social. Voici quelques actions qui renforceront votre confidentialité, c’est à vous de décider si elles en valent la peine ou non :

Ne pas utiliser votre vrai nom dans le nom d’utilisateur ou le profil.

Ne pas utiliser une photo de profil où vous êtes reconnaissable.

Ne pas afficher l’emplacement depuis lequel vous tweetez.

Ne pas suivre des comptes qui pourraient vous identifier.

Ne pas laisser des comptes de connaissances vous suivre.

Ne pas répondre à certaines personnes ou profils.

Ne pas lier votre compte Twitter à vos autres réseaux sociaux.

