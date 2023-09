Xiaomi a passé des semaines à nous raconter comment sera le Redmi Note 13 Pro+ : voici toutes les informations officielles.

Plus nous nous rapprochons de la date de présentation d’un téléphone portable, plus de données officielles commencent à apparaître juste avant. La série Redmi Note 13 de Xiaomi sera officiellement présentée la semaine prochaine, le 21 septembre, et c’est le bon moment pour passer en revue tout ce qui est connu, ainsi que les nouveautés que Xiaomi a révélées aujourd’hui même.

En utilisant Weibo, le Twitter chinois, Xiaomi a révélé à travers une série d’infographies de nouvelles données sur l’un des modèles les plus attendus, le Redmi Note 13 Pro+, dont nous savons déjà quel type d’écran il aura et comment sera sa caméra.

Écran incurvé 1,5K pour le Redmi Note 13 Pro Plus et finitions en cuir

Xiaomi a annoncé que le Redmi Note 13 Pro+ sera doté d’un écran OLED incurvé, le premier de cette famille, avec des bordures de seulement 2,37 mm, très fines compte tenu du fait qu’il s’agit d’un appareil de milieu de gamme. L’écran aura une résolution de 1,5K et une luminosité maximale de 1800 nit, se situant ainsi entre les panneaux QHD et les panneaux FHD.

Xiaomi a également souligné que l’écran du téléphone est protégé par le verre Corning Gorilla Glass Victus, ce qui rend le Note 13 Pro+ 1,5 fois plus résistant aux chutes et 2 fois plus résistant aux rayures que son prédécesseur. Mais sans aucun doute, l’élément qui attire le plus l’attention dans les images partagées par Xiaomi est la couverture arrière en cuir du Redmi Note 13 Pro+, contrairement à son prédécesseur, le Note 12 Pro+, qui avait une partie arrière en verre.

Sous le capot, il a été confirmé que le Redmi Note 13 Pro+ sera équipé d’un processeur Dimensity 7200 Ultra fabriqué avec un procédé de 4 nm, bien que les options de mémoire RAM et d’espace de stockage dont disposera l’appareil soient encore inconnues.

Un appareil photo énorme pour le Redmi Note 13 Pro+

D’après ce que l’on voit sur Weibo, il est confirmé que le Redmi Note 13 Pro+ sera doté d’un capteur d’appareil photo Samsung HP3 de 1/1,4 pouces et de 200 MP avec une ouverture f/1,65. Il inclura une fonction Smart ISO Pro qui ajustera automatiquement l’ISO en fonction de la situation. Les teasers révèlent également la compatibilité avec l’OIS (stabilisation optique de l’image) et l’EIS (stabilisation électronique de l’image) pour l’enregistrement vidéo sans vibrations.

Un autre poster révèle que la série Redmi Note 13 Pro prendra en charge trois distances focales avec un zoom intégré dans le capteur et un zoom optique 4x sans perte. Reste à voir si ces caractéristiques arriveront également sur les variantes standard et pro.

Xiaomi a également publié des images rendues du Redmi Note 13 Pro, qui est livré avec un design plat, contrairement au Note 13 Pro+, et sera doté d’une puce Snapdragon 7s Gen 2. La semaine prochaine, nous pourrons voir tous les modèles présentés officiellement.

