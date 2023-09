Google lance un nouveau tour de fonds d’écran pour ton téléphone portable : voici comment les télécharger

Sont 61 nouveaux fonds pour 3 catégories.

Vous pouvez installer n’importe lequel de ces fonds d’écran gratuitement

Google a lancé 61 nouveaux fonds d’écran pour les utilisateurs d’Android. Ce n’est pas seulement pour les propriétaires de Pixel, mais pour toute personne qui installe l’application depuis laquelle ils peuvent être établis. Les 61 sont répartis en 3 catégories : Paysages urbains, Textures et Vie, et chacune représente des choses différentes. Nous vous montrerons maintenant à quoi ils ressemblent et comment les installer.

Tous les fonds d’écran que vous pouvez télécharger dans l’application

Pour utiliser ces fonds d’écran, vous n’avez pas à entrer dans n’importe quel site web ni à les télécharger individuellement, il vous suffit simplement d’installer l’application Fond d’écran de Google. Elle est totalement sécurisée et vous pouvez le faire depuis le lien situé sous ce paragraphe, qui vous redirigera vers le Play Store.

Télécharger Fond d’écran

Une fois dans l’application, vous pourrez voir les différentes collections. Comme nous l’avons dit, les nouveaux fonds d’écran appartiennent à 3 catégories spécifiques : Paysages urbains, Textures et Vie, bien qu’il y en ait beaucoup d’autres. Comme leur nom l’indique, à partir de la première catégorie vous pouvez installer des fonds d’écran avec des images de fenêtres, de gratte-ciels ou de belles façades ; dans Textures, vous pouvez intégrer des fonds d’écran qui semblent vous caresser, comme des nuages, des épis de blé ou des mosaïques de sable, bref, des choses agréables au toucher ; enfin, la catégorie Vie est relativement générique et comprend des fonds d’écran en général, d’objets du quotidien mais beaux, comme des fenêtres blanches, dans le plus pur style de Sorolla, des dunes dorées ou de vastes champs de blé.

Cependant, il existe d’autres catégories avec des styles particuliers. Par exemple, Art propose des fonds d’écran basés sur des peintures abstraites, des motifs artistiques ou des images surréalistes. Une autre catégorie qui mérite d’être mentionnée est Paysages marins, qui présente les plus belles images aquatiques de coraux, de récifs et de créatures marines. Si aucune ne vous convient, vous pouvez toujours choisir une photo que vous avez prise avec votre téléphone, ou une image que vous avez téléchargée, pour l’utiliser comme fond d’écran, depuis l’application elle-même. Ou mieux encore, téléchargez l’un de ces fonds d’écran en HD.

En ce qui concerne l’installation de ces fonds, tout ce que vous avez à faire est d’installer l’application Fond d’écran. Ensuite, accédez à la catégorie qui vous attire le plus et sélectionnez l’un des multiples fonds d’écran qui sont affichés. Lorsque vous le faites, un aperçu apparaîtra pour vous montrer à quoi il ressemble sur votre appareil. Si le résultat vous convient, appuyez sur Définir comme fond d’écran.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :