Prenez soin de votre téléphone Xiaomi en calibrant le capteur et l’accéléromètre du gyroscope: voici comment accéder au menu secret MIUI et activer le test

Lorsque les téléphones mobiles ont commencé à arriver en masse sur le marché à la fin des années 90, ils étaient dotés d’un petit écran d’une ou deux lignes de texte et d’un clavier physique énorme. Mais à mesure qu’ils évoluaient, ils devenaient de plus en plus complexes en termes d’éléments et de capteurs. Et depuis le premier smartphone, des capteurs tels que les accéléromètres et les gyroscopes sont des éléments qui font partie intégrante de l’électronique interne du terminal.

Ainsi, en résumé, nous avons que l’accéléromètre est un capteur de mouvement qui permet de connaître l’orientation du terminal à tout moment; il est utilisé lorsque vous tournez physiquement le téléphone de la verticale à l’horizontale et que l’écran tourne également. Le gyroscope, qui fonctionne en conjonction avec l’accéléromètre, mesure l’accélération non gravitationnelle et vous permet de faire des choses comme tourner le téléphone de gauche à droite pour simuler le virage du volant dans un jeu de voiture. Ou prendre des photos panoramiques à 180º ou 360º.

Le menu secret de MIUI sur votre Xiaomi

Si votre téléphone fait des Stranger Things, par exemple s’il ne tourne pas l’écran même lorsque la rotation est désactivée, ou s’il tourne lentement ou soudainement, il se peut que l’accéléromètre ou le gyroscope soient décalibrés. Avant de faire appel à un service après-vente de Xiaomi, vous pouvez recalibrer vous-même ces capteurs, ce que vous pouvez faire dans le menu secret de Miui.

Procédez comme suit – les étapes sont les mêmes dans MIUI 14 que dans MIUI 13:

Déverrouillez ou allumez le téléphone et ouvrez les paramètres – la manière la plus rapide est de faire glisser votre doigt de haut en bas sur le côté droit de l’écran pour ouvrir le menu des fonctions, puis appuyer sur l’engrenage en forme de diamant à côté de l’heure. Ouvrez le premier réglage, À propos du téléphone. Voyez-vous l’option appelée Informations détaillées et spécifications (dans MIUI 13, elle s’appelle Toutes les spécifications) ? Cliquez dessus. Recherchez le Stockage interne et entrez. Rien ne se passe ? C’est parce que vous devez cliquer plusieurs fois. Maintenant, vous avez l’écran de test devant vous.

Comment activer le test pour calibrer le capteur d’accéléromètre / gyroscope

Parmi les dizaines de tests que vous pouvez activer dans ce menu secret se trouvent les tests du capteur et de l’accéléromètre du gyroscope. Pour cela :

Recherchez-les dans la liste. Chaque capteur a son propre test Accédez à celui de l’accéléromètre ou du gyroscope Placez le smartphone à plat sur une surface horizontale et cliquez sur « Démarrer l’étalonnage ». Après que les valeurs de X, Y et Z ne changent pas (si elles ne font que changer à l’intérieur des mêmes paramètres de chiffres que chaque axe montre même sans toucher le terminal, ne vous inquiétez pas car de petits changements de gamme sont autorisés), cliquez sur « Terminer l’étalonnage ». Vous pouvez également voir les options ‘Echec / Réussite’, que vous devez vérifier vous-même. Si vous voyez que les deux capteurs fonctionnent correctement, appuyez sur le bouton Réussite. Si quelque chose ne va pas, appuyez sur Echec pour indiquer à MIUI que les capteurs ne passent pas ce test. Si la valeur X / Y / Z est vide, ne change pas ou ne peut pas être calibrée pour une autre raison, vous devrez peut-être vous rendre au centre après-vente pour faire vérifier votre téléphone.

Source | Site d’aide de Mi.com

