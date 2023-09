Can You Run It est un site web qui vous indique si votre ordinateur peut exécuter un jeu vidéo sans interruptions ni problèmes.

Il n’est pas recommandé d’acheter un jeu vidéo sans savoir si votre PC peut l’exécuter sans problèmes

Si vous souhaitez jouer à un jeu vidéo sur votre PC, mais que vous ne savez pas s’il fonctionnera correctement, nous vous montrerons comment savoir si votre ordinateur peut exécuter un jeu. Ainsi, vous n’aurez pas besoin de prendre le risque de l’acheter ou de le télécharger sans certifier s’il fonctionnera sans interruptions ou pourra être exécuté. Cela vous permet de vérifier si des lancements tels que Starfield, qui est devenu le jeu le plus vendu sur Steam avant sa sortie, peuvent être joués depuis votre ordinateur.

Vérifiez si votre ordinateur peut exécuter un jeu avec Can You Run It

D’autres sites pour savoir si mon PC peut exécuter un jeu

La manière de le découvrir est simple, rapide et gratuite. Nous utiliserons un site web appelé « Can You Run it » qui nous informe si notre ordinateur est capable d’exécuter correctement un jeu vidéo. Le processus est très facile, mais nous vous expliquerons étape par étape.

Comment utiliser Can You Run It

Sous ce paragraphe, nous laissons le lien vers Can You Run It. Une fois que vous y êtes, entrez le nom d’un jeu dans la barre située dans le coin supérieur gauche de l’écran, là où il est écrit « Rechercher un jeu ». Il n’est pas nécessaire de taper tout le nom, vous pouvez l’écrire au fur et à mesure, car il apparaîtra en suggestion.

Can You Run It

Une fois que vous l’avez écrit, ou sélectionné parmi les suggestions, cliquez sur le bouton bleu où il est écrit « Can You Run it? ». Un petit processus commencera, en plusieurs étapes, dans lequel à la 3ème étape, vous devrez télécharger un fichier qui traque les conditions de votre ordinateur. Vous n’aurez à l’installer qu’une seule fois, les fois suivantes où vous vérifierez si un jeu peut fonctionner correctement sur votre PC, vous n’aurez pas besoin de le réinstaller. Cela ne dure que quelques secondes et, évidemment, c’est sécurisé.

Enfin, vous obtiendrez le rapport final. Celui-ci est intuitif et vous indique également ce qui manque à votre PC pour exécuter correctement ce jeu vidéo, le cas échéant. Il est divisé en 2 parties, d’une part les exigences minimales et d’autre part les recommandées. Si vous respectez les recommandations, vous respectez également les minimums. C’est ce qu’il y a de plus recommandé, bien que vous puissiez jouer à un jeu en respectant seulement les minimums. Si cela ne correspond même pas aux minimums, le jeu ne fonctionnera pas sur le PC.

Par exemple, avec Elden Ring, je respecte les exigences minimales, mais pas les recommandées, car ma RAM dédiée à la vidéo est inférieure à ce qui est recommandé. Dans ce cas, je pourrais y jouer, bien qu’il ne fonctionne peut-être pas aussi bien que s’il respectait tous les aspects recommandés.

Changer la RAM ou la carte graphique est compliqué et vous devrez manipuler l’ordinateur vous-même ou faire appel à quelqu’un. Cependant, changer l’espace n’est pas si difficile, car si vous manquez d’espace sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser l’un de ces services de stockage en nuage, compatibles avec les téléphones portables, et y stocker vos photos ou vidéos pour économiser de l’espace.

Liste des jeux compatibles avec votre ordinateur

Une autre option pour savoir si un ordinateur peut exécuter un jeu vidéo est de consulter la liste des titres compatibles avec mon PC. Pour cela, retournez à la page d’accueil, descendez jusqu’à la section « Combien de jeux mon ordinateur peut-il exécuter ? » et cliquez sur le bouton bleu où il est écrit « Combien de jeux puis-je exécuter ? ». Ensuite, une liste de tous les jeux vidéo présents sur le site apparaîtra, il y en a beaucoup, et à côté de ces jeux, vous verrez si vous respectez les exigences minimales et recommandées.

D’autres sites pour savoir si mon PC peut exécuter un jeu

Can You RUN It n’est pas le seul site web qui vous donne des informations à ce sujet, il existe d’autres sites pour savoir si votre PC peut exécuter un jeu. Parmi eux, nous mettrons en avant Can I Run It, oui, il s’appelle pratiquement pareil, et Game System Requirements.

Can I Run It

Ce site fonctionne différemment de celui que nous vous avons montré précédemment. Accédez-y via le lien ci-dessous et sélectionnez l’onglet Puis-je exécuter un jeu ? Choisissez le titre du jeu vidéo et vous serez redirigé vers une autre page, où vous pourrez sélectionner le processeur, la carte graphique et la RAM. Après avoir effectué cette sélection, en bas de la page, il sera indiqué si vous respectez les exigences minimales et recommandées.

Can I Run It

Game System Requirements

Pour savoir si votre ordinateur peut exécuter correctement un jeu vidéo depuis Game System Requirements, cliquez sur le lien ci-dessous, qui vous redirigera vers la page d’accueil du site. De là, vous pouvez choisir l’un de ces titres ou en choisir un en cliquant sur la loupe dans le coin supérieur droit.

Quoi qu’il en soit, lorsque vous êtes sur la page du jeu vidéo, les exigences minimales s’afficheront. Si vous faites défiler vers le bas, vous arriverez à une section appelée « Pouvez-vous l’exécuter ? », où vous pouvez entrer les spécifications de votre ordinateur, telles que son processeur, sa RAM ou son système d’exploitation (OS), bien qu’il soit plus rapide de choisir directement le modèle de l’ordinateur. Ensuite, cliquez sur Comparer pour connaître votre capacité à l’exécuter.

Game System Requirements

