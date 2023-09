Comment gagner de l’argent avec ChatGPT: guide complet et 13 choses que tu peux faire

Voici un guide qui vous donne quelques idées pour gagner de l’argent avec ChatGPT et tirer parti de l’intelligence d’OpenAI.

Il existe des moyens de tirer profit économiquement de ChatGPT.

Dans ce guide, je vais vous expliquer toutes les options que vous avez pour gagner de l’argent avec ChatGPT. Quels emplois pouvez-vous développer avec cet outil? Est-il possible de tirer un profit économique du chatbot d’OpenAI? Tout au long de l’article, j’analyserai avec vous toutes les questions que vous devriez prendre en compte à ce sujet. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions et vous donner quelques idées pour exploiter ChatGPT afin de créer de nouvelles opportunités ou de renforcer vos affaires actuelles.

Peut-on gagner de l’argent avec ChatGPT?

Peut-on gagner de l’argent avec ChatGPT? Il n’y a pas de réponse unique à cette question. Beaucoup ont déjà récolté des milliers d’euros grâce à la popularité du service et au lancement de fausses applications ChatGPT. Mais, évidemment, nous parlons de gagner de l’argent avec et non pas au détriment de cette technologie.

ChatGPT est un chatbot auquel les utilisateurs donnent une multitude d’utilisations. Il se distingue dans certains domaines, tels que le traitement de texte ou la facilité à comprendre les demandes. En revanche, c’est un outil médiocre pour rechercher des informations fiables, car il a tendance à inventer de nombreuses données, même en fournissant de fausses références.

En gardant tout cela à l’esprit, ChatGPT peut effectivement vous aider à gagner de l’argent dans diverses entreprises, car il est un outil très polyvalent qui permet d’améliorer la productivité. Même si la fièvre initiale pour ce chatbot semble s’être calmée, des milliers d’utilisateurs du monde entier ont appris à intégrer ses capacités dans leur quotidien. Et cela a un impact profond sur leurs flux de travail.

La productivité est un moyen d’augmenter les gains

La productivité est une façon de gagner (plus) d’argent. Les entreprises qui souhaitent augmenter leur rentabilité doivent trouver des moyens de faire plus avec moins. Et ChatGPT est très performant pour effectuer des opérations répétitives, en particulier celles liées au traitement de texte, et pour créer de nouveaux contenus.

Pour mieux comprendre l’impact de la productivité sur l’augmentation des bénéfices dans une entreprise, prenons l’exemple suivant. Un rédacteur doit générer des dialogues pour deux jeux vidéo. Auparavant, il consacrait une journée entière à générer des idées initiales pour commencer à travailler. Mais maintenant, il demande à ChatGPT de faire des propositions. En s’appuyant sur elles et sur sa propre créativité, le rédacteur termine le travail plus tôt que prévu. Cela lui permet de travailler sur deux autres jeux vidéo au cours de la même semaine. Une fois de plus, il fait appel au chatbot pour trouver de l’inspiration et quelques propositions nouvelles. Et le travail est de nouveau terminé plus tôt, ce qui lui permet de se lancer dans un cinquième projet.

Cet exemple n’est qu’un parmi tant d’autres qui confirment ce que beaucoup savent déjà : la productivité et les techniques pour faire plus avec moins se traduisent par une rentabilité accrue.

Idées pour tirer parti de ChatGPT dans votre travail ou pour de nouvelles entreprises

Évidemment, ChatGPT en soi ne crée pas d’argent. Mais l’intégrer dans certaines tâches est une bonne idée pour améliorer les performances au travail. Il est également possible d’utiliser sa technologie dans certains domaines de votre entreprise, tels que le service client ou le support utilisateur. Cela génère souvent d’importants avantages. Le meilleur de tout cela est que c’est un outil accessible à tous, facile à comprendre et à utiliser, que ce soit pour un travailleur indépendant ou un cadre avec ses employés.

Jetez un œil aux propositions suivantes. Elles ont toutes un point commun : elles tirent parti de ChatGPT pour simplifier les tâches et ainsi être plus productif dans votre travail.

Générer des idées

Vous pouvez utiliser ChatGPT pour générer une large gamme d’idées sur différents sujets, inspirant ainsi votre créativité et explorant de nouvelles perspectives pour des projets et des décisions. Profitez de sa vaste base de données de cette manière.

Créer du code pour vos applications :

Profitez de ChatGPT pour générer des morceaux de code dans différents langages de programmation, accélérant le développement d’applications et automatisant les tâches répétitives. Il peut également vous aider à apprendre la programmation en peu de temps.

Changer le format d’un texte

Convertissez des textes entre différents styles et formats, tels que passer d’une narration à une liste à puces, améliorant ainsi la présentation et la lisibilité de vos contenus. De plus, il est capable de modifier le ton d’un texte, par exemple, d’informel à formel.

Rédiger des courriels commerciaux pour votre entreprise :

Créez des communications professionnelles et persuasives grâce à la rédaction assistée par ChatGPT, optimisant vos courriels pour une plus grande efficacité dans vos interactions commerciales.

Créer des fiches produits pour une boutique en ligne :

Générez des descriptions détaillées et attrayantes pour vos produits, mettant en valeur leurs caractéristiques et leurs avantages pour attirer les clients dans votre boutique en ligne.

Traduire rapidement des documents

Une autre qualité de ChatGPT est de traduire des textes complets dans plusieurs langues de manière efficace, ce qui vous permet de communiquer et de comprendre du contenu étranger sans problème. Le meilleur est qu’il prend en compte l’intention de chaque phrase et les phrases typiques de chaque langue.

Simplifier des textes

Résumez et simplifiez des textes longs et complexes, en conservant les idées principales et en les rendant plus accessibles à votre public. Cela peut également vous aider dans vos recherches, pour les rendre plus rapides et efficaces, même lorsque vous recherchez des articles sur Google et d’autres sources.

Convertir un texte en une liste des idées principales

Une autre façon d’exploiter le chatbot consiste à transformer des textes longs en listes concises présentant les idées clés, facilitant ainsi la révision et la compréhension rapide des informations pertinentes. Cela peut être utilisé avec des livestreams Twitch, des conférences ou tout autre fragment que vous souhaitez traiter.

Créer du contenu pour les réseaux sociaux

ChatGPT est bavard. Cette qualité, ou ce défaut selon certains, peut être mise à profit sur les réseaux sociaux. Vous pourrez ainsi créer un contenu accrocheur et pertinent pour vos profils, en maintenant vos abonnés engagés avec des publications fraîches et attrayantes sans avoir à fournir de gros efforts.

Obtenir des titres pour les contenus mensuels de votre blog

Inspirez-vous de titres créatifs et accrocheurs générés par ChatGPT pour vos publications de blog mensuelles. Cela vous aide lorsque vous manquez d’inspiration ou pensez que vous vous répétez trop souvent.

Résumez un extrait très long

Synthétisez de longues sections de texte en résumés concis qui conservent l’essence et les informations essentielles, vous permettant ainsi de transmettre rapidement les idées principales. Ainsi, vous ne perdrez pas de temps à lire de grands blocs d’informations et pourrez utiliser les données que vous obtenez à des fins plus pratiques en peu de temps.

Créez un bot de support pour vos clients

Développez un bot de service client en utilisant les capacités de ChatGPT, offrant des réponses rapides et précises aux questions des clients à tout moment de la journée. Vous pouvez le faire avec différents services en ligne ou avec l’API fournie par OpenAI.

Rédigez le script de vos vidéos

Rédigez des scripts efficaces et persuasifs pour vos vidéos, qu’il s’agisse de vidéos promotionnelles, éducatives ou de divertissement, en optimisant le contenu et en maintenant votre public engagé.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :