Voici comment Apple a augmenté le prix de l’iPhone à chaque keynote

Le premier iPhone était l’iPhone 2G et il n’a pas été lancé en France. Le premier à arriver était le 3G, en 2008, il y a 15 ans.

Nous vous montrerons le prix de chaque iPhone

Lors de la prochaine Keynote d’Apple, qui aura lieu le 12 septembre, tous les détails du nouvel iPhone 15 seront dévoilés. Pour patienter, nous avons rassemblé les prix de tous les appareils de la pomme croquée, pour montrer comment leur prix de départ a évolué en France au fil des années. C’est ainsi qu’Apple a augmenté le prix de l’iPhone.

Le prix de départ de tous les iPhone

Vous pouvez voir ci-dessous le prix de tous les iPhone qui ont été lancés dans leur version de base (celle avec le moins d’espace de stockage) et la plus chère (celle avec le plus d’espace). L’objectif de cet article est de comparer les prix maximaux et minimaux de chaque version. Nous avons inclus tous les modèles, sauf le premier iPhone, l’iPhone 2G (2007), qui n’a pas été lancé en France. À titre de curiosité, il a coûté 499 et 599 euros dans ses 2 versions : 4 et 8 Go.

Nous avons également inséré un graphique pour montrer l’évolution de manière plus visuelle, dans lequel les prix de la meilleure version de chaque modèle sont comparés.

iPhone 3G (2008) : 8 Go à 199 euros – 32 Go à 299 euros

iPhone 3GS (2009) : 8 Go à 329 euros – 32 Go à 369 euros

iPhone 4 (2010) : 8 Go à 599 euros – 32 Go à 699 euros

iPhone 4S (2011) : 8 Go à 599 euros – 64 Go à 799 euros

iPhone 5 (2012) : 16 Go à 699 euros – 64 Go à 869 euros

iPhone 5C (2013) : 8 Go à 599 euros – 32 Go à 699 euros

iPhone 5S (2013) : 16 Go à 699 euros – 64 Go à 899 euros

iPhone 6 (2014) : 16 Go à 699 euros – 128 Go à 899 euros

iPhone 6 Plus (2014) : 16 Go à 799 euros – 128 Go à 999 euros

iPhone 6S (2015) : 16 Go à 749 euros – 128 Go à 969 euros

iPhone 6S Plus (2015) : 16 Go à 859 euros – 128 Go à 1079 euros

iPhone SE (2016) : 16 Go à 489 euros – 64 Go à 589 euros

iPhone 7 (2016) : 64 Go à 769 euros – 256 Go à 989 euros

iPhone 7 Plus (2016) : 64 Go à 909 euros – 256 Go à 1129 euros

iPhone 8 (2017) : 64 Go à 809 euros – 256 Go à 979 euros

iPhone 8 Plus (2017) : 64 Go à 919 euros – 256 Go à 1089 euros

iPhone X (2017) : 64 Go à 1159 euros – 256 Go à 1329 euros

iPhone XR (2018) : 64 Go à 859 euros – 256 Go à 1029

iPhone XS (2018) : 64 Go à 1159 euros – 512 Go à 1559 euros

iPhone XS Max (2018) : 64 Go à 1259 – 512 Go à 1659 euros

iPhone 11 (2019) : 64 Go à 809 euros – 256 Go à 979 euros

iPhone 11 Pro (2019) : 64 Go à 1159 euros – 512 à 1559 euros

iPhone 11 Pro Max (2019) : 64 Go à 1259 euros – 512 Go à 1659 euros

iPhone SE deuxième génération (2020) : 64 Go à 489 euros – 256 Go à 659 euros

iPhone 12 (2020) : 64 Go à 909 euros – 256 Go à 1079 euros

iPhone 12 Mini (2020) : 64 Go à 809 euros – 256 Go à 979 euros

iPhone 12 Pro (2020) : 128 Go à 1159 euros – 512 Go à 1509 euros

iPhone 12 Pro Max (2020) : 128 Go à 1259 euros – 512 Go à 1609 euros

iPhone 13 (2021) : 128 Go à 909 euros – 512 Go à 1259 euros

iPhone 13 Mini (2021) : 128 Go à 809 euros – 512 Go à 1159 euros

iPhone 13 Pro (2021) : 128 Go à 1159 euros – 1 To à 1739 euros

iPhone 13 Pro Max (2021) : 128 Go à 1259 euros – 1 To à 1839 euros

iPhone SE troisième génération (2022) : 64 Go à 529 euros – 256 Go à 699 euros

iPhone 14 (2022) : 128 Go à 1009 euros – 512 Go à 1399 euros

iPhone 14 Plus (2022) : 128 Go à 1159 euros – 512 Go à 1549 euros

iPhone 14 Pro (2022) : 128 Go à 1319 euros – 1 To à 1969 euros

iPhone 14 Pro Max (2022) : 128 Go à 1469 euros – 1 To à 2119 euros

Le coût de l’iPhone a augmenté de 609% en 15 ans. C’est le résultat obtenu en comparant le prix du modèle le plus cher du premier iPhone (iPhone 3G de 32 Go) avec celui du dernier (iPhone Pro Max de 1 To). Dans cet article, nous examinons l’évolution de son autonomie.

Jusqu’à présent, 38 modèles ont été lancés. Lorsque toutes les versions de l’iPhone 15 seront disponibles (15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max/Ultra), il y aura 42 iPhones différents. Lors de la prochaine Keynote, non seulement les futurs appareils seront révélés, mais il y aura aussi des surprises et, entre autres, les Apple Watch Series 9 seront dévoilées, même si c’est un autre sujet, continuons avec le prix de l’iPhone 15.

iPhone 15 : date de sortie et prix

La date de sortie officielle de l’iPhone 15 et de ses versions sera révélée lors de la Keynote, mais toutes les fuites indiquent qu’ils seront lancés sur le marché le 22 septembre. Quant à leur prix, il sera également dévoilé lors de cet événement, mais il semble que les prix seront les suivants : iPhone 15 (1009 euros), iPhone 15 Plus (1159 euros) et iPhone 15 Pro (1319 euros). En ce qui concerne les futurs iPhone Pro Max, qui s’appelleront probablement iPhone 15 Ultra, ils pourraient devenir les téléphones les plus chers de l’histoire d’Apple, dépassant largement les 2000 euros**. Dans les prochains jours, toutes les informations seront révélées, n’oubliez pas que nous vous informerons en premier chez Netcost-security.fr des nouveautés d’Apple.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :