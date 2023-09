Pokémon GO: voici comment trouver facilement les cellules de Zygarde

Un joueur de Pokémon GO a découvert une nouvelle méthode pour trouver les cellules, bien que cela ne semble pas être la manière la plus gratifiante

Ainsi, on trouve facilement les cellules de Zygarde dans Pokémon GO

Le succès de Pokémon GO est indéniable, plus de 7 ans se sont écoulés depuis sa sortie sur Android et iOS et il est déjà très proche d’atteindre les 700 millions de téléchargements. Évidemment, cela est dû à ses constantes nouveautés et mises à jour qui continuent d’arriver, comme c’est le cas de la fonction « Rutas », qui est déjà dans le jeu depuis un certain temps et nous vous avons récemment expliqué que c’était la façon de trouver les cellules de Zygarde, utiles pour changer sa forme.

Dans ce post, nous vous avons dit que cela pourrait être un travail assez long, car elles ne sont pas si faciles à trouver. Eh bien, il semble qu’il existe une méthode beaucoup plus simple pour trouver les cellules de Zygarde dans Pokémon GO, du moins, c’est ce qu’explique un utilisateur du jeu de Niantic.

Voici comment trouver facilement les cellules de Zygarde dans Pokémon GO

Un utilisateur de Reddit a partagé un post dans lequel il parlait de ces cellules de Zygarde et de la méthode qu’il avait découverte pour les trouver plus facilement que celle que nous connaissions. Selon lui, il a découvert cela avec son fils après avoir complété 7 de ces « Rutas ». En résumé, il semble que redémarrer Pokémon GO aide.

Les mots exacts de l’utilisateur de Reddit sont les suivants: « Aujourd’hui, nous avons essayé 2 routes de plus et dans les deux cas, nous nous sommes arrêtés à 75 mètres de la fin. Ensuite, nous avons simplement redémarré plusieurs fois et nous avons continué à trouver des cellules« , a déclaré le joueur de Pokémon GO. « Lors de la troisième route, il a redémarré 4 fois, j’ai seulement dû redémarrer une fois et c’est pourquoi nous avons maintenant trouvé 6 cellules consécutives, nous sommes passés de 0 à 14« .

« Je trouve incroyablement triste que la communauté doive s’unir pour trouver un moyen de faire fonctionner une fonctionnalité qui aurait dû être une récompense pour avoir complété une « Ruta »« , a commenté un autre utilisateur. « J’ai essayé le truc et j’ai trouvé une cellule après avoir fait environ 20 « Rutas ». J’ai déjà dû redémarrer plusieurs fois par jour chaque fois que le jeu se fige et je ne vais pas le redémarrer juste pour jouer de cette façon avec les cellules« , a déclaré un autre.

Il semble donc que cette méthode de trouver les cellules de Zygarde dans Pokémon GO est essentiellement une erreur du titre lui-même. Pour être honnête, la fonction Rutas ne fonctionne pas encore de la meilleure façon, nous verrons donc quand Niantic prendra des mesures.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :