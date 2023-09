Voici pourquoi votre téléphone portable Xiaomi devient de plus en plus lent avec le temps, et comment l’éviter facilement

Quand vous le sortez de la boîte et que vous l’allumez pour la première fois, cela vole. Ce nouveau téléphone portable Xiaomi s’allume rapidement, le menu apparaît en quelques secondes et toute application s’ouvre instantanément. Mais plus le temps passe et plus il reçoit de mises à jour, plus il semble répondre lentement. Est-il temps de le changer?

Il est indéniable qu’un téléphone portable, comme tout autre appareil, nécessite un certain entretien. Et si le vôtre est lent, avant de penser à le changer, essayez de lui faire cet entretien, pour voir s’il se répare ou s’accélère un peu.

Redémarrez le téléphone portable et fermez les applications ouvertes

Cela peut sembler évident, mais il y a beaucoup de gens qui n’éteignent pas souvent leur smartphone et le laissent allumé pendant des jours, voire des semaines, ils le redémarrent simplement lorsque le terminal le demande après une mise à jour. Et il y a même des gens qui ne le mettent jamais à jour. Si vous n’avez pas l’habitude de l’éteindre, essayez de le redémarrer, laissez-le même éteint pendant quelques heures et vérifiez en le rallumant s’il n’y a pas de mises à jour en attente.

Vous pouvez également fermer les applications que vous voyez ouvertes. Appuyez sur le bouton carré dans la rangée de boutons en bas de l’interface, et vous verrez apparaître toutes les applications que vous avez ouvertes. Fermez celles que vous n’utilisez pas, et le téléphone portable gagnera en puissance en libérant de la RAM.

Supprimez les photos et libérez de l’espace de stockage interne

Voir, faire défiler, installer, télécharger, prendre des photos et stocker… Tout cela sont des actions qui à long terme satureront la mémoire et l’espace de stockage interne. Supprimer les photos en double, les vidéos, les GIF et les mèmes que vous avez accumulés, nettoyer l’historique de navigation du navigateur que vous utilisez, ou supprimer les applications que vous n’utilisez pas feront beaucoup de bien au téléphone portable pour qu’il puisse mieux fonctionner.

Mais ce n’est pas tout, et en réalité, désaturer des dossiers comme la galerie ou le téléchargement ne suffit pas, car en supprimant des éléments de la galerie MIUI, le système d’exploitation les supprime en même temps qu’il crée des fichiers résiduels qui occupent de l’espace dans la mémoire interne. Que faire alors? Eh bien, cette astuce, que votre terminal Xiaomi appréciera (et aussi s’il s’agit de POCO ou Redmi, cela leur conviendra également), et qui sert à éliminer ces fichiers résiduels. Pour cela:

Cherchez l’application Gestionnaire de fichiers sur votre smartphone Ouvrez-le et recherchez Stockage interne partagé À l’intérieur, allez dans Android > Données Maintenant, recherchez le dossier com.miui.gallery Voyez-vous le dossier intitulé « Files« ? Allez-y et recherchez gallery_disk_cache Maintenant, vous verrez un ou plusieurs dossiers (full_size, small_size, remote_data…), et ils sont tous des fichiers résiduels, donc supprimez-les tels quels et sans crainte. Ils n’affecteront pas le système. En tant que partie de la mise au point, vous pouvez également effacer l’historique de navigation, désinstaller les applications que vous n’utilisez pas et vérifier si tout le reste est à jour. Redémarrez le téléphone portable et vérifiez maintenant comment cela fonctionne.

Effacer le cache d’une application

Il y a plusieurs raisons de vider le cache d’une application, surtout celles qui consomment trop, mais la principale est la quantité énorme d’espace physique qu’elle peut consommer – rappelez-vous que chaque application, programme et service crée son propre cache, donc pensez à toutes celles que vous avez installées et qui occupent de la mémoire physique, et donc affectent les performances du smartphone.

Ouvrez les paramètres de votre téléphone Xiaomi, POCO ou Redmi Accédez à « Applications » Appuyez sur « Gérer les applications » Une fois à l’intérieur, cliquez sur l’application dont vous souhaitez nettoyer la mémoire cache Regardez dans le coin inférieur droit, sélectionnez « Effacer les données » Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur « Effacer le cache » pour que le processus s’exécute correctement

Réinitialiser le téléphone aux paramètres d’usine

Parfois, une réinitialisation totale est ce dont le téléphone a besoin. C’est ennuyeux, car vous perdez tout et devez le reconfigurer – bien que vous puissiez faire une sauvegarde et la restaurer pour éviter cela. Mais il se peut que le retour aux valeurs d’usine soit bénéfique pour votre téléphone portable.

Faites attention aux nouvelles versions de MIUI

Google lance chaque année une nouvelle version d’Android, et Xiaomi fait de même avec sa surcouche MIUI, de sorte qu’il y a une nouvelle version du système d’exploitation tous les 12 mois. Une version plus complexe, à jour et avec de nouvelles fonctionnalités conçues pour tirer parti des smartphones les plus récents du marché. C’est pourquoi les performances du presque imminent MIUI 15 ne seront pas les mêmes sur un Redmi Note 11 ou un Xiaomi 13 que sur un téléphone portable de la marque datant de quatre ans.

Il est possible que la mise à jour du smartphone vers la dernière version de MIUI soit ce qui a provoqué soudainement le ralentissement du téléphone portable, car bien que techniquement compatible, le nouveau système d’exploitation est livré avec des fonctions qui demandent plus de ressources et de traitement. C’est pourquoi, si vous alliez plus vite avec l’ancien MIUI et que vous constatez maintenant que le terminal est plus lent avec le nouveau MIUI, il vaut mieux envisager de changer de téléphone portable.

