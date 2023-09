Voici comment vous pouvez vous lancer dans l’aventure spatiale de Bethesda sur votre téléphone portable, qu’il s’agisse d’Android ou d’iOS.

Alors que beaucoup d’entre vous naviguent déjà dans les étoiles avec Starfield depuis le 1er septembre dernier, grâce à votre choix de réserver l’édition Premium ou Collector du dernier jeu de Bethesda et Microsoft, le reste d’entre nous a dû attendre quelques jours de plus pour plonger dans sa proposition, car sa sortie mondiale sur Xbox Series X|S, PC et Game Pass a eu lieu aujourd’hui même, le 6 septembre 2023.

Cependant, si vous êtes fan des jeux de Bethesda mais que vous ne disposez pas d’un PC performant ou d’une console Xbox pour y jouer, ou si vous ne pourrez tout simplement pas commencer votre aventure spatiale avant un certain temps car vous n’avez aucune des deux plates-formes à portée de main (peut-être que vous êtes en voyage, par exemple), nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Quelles sont ces bonnes nouvelles ? Eh bien, dans ce post, nous allons vous expliquer comment vous pouvez jouer à Starfield sur votre propre téléphone portable, que ce soit un Android ou un iOS.

Comment jouer à Starfield sur mobile

Starfield est un événement majeur dans l’industrie du jeu vidéo, car il s’agit de la toute première nouvelle IP de Bethesda depuis environ 25 ans. L’entreprise est reconnue pour être responsable de franchises légendaires telles que Fallout ou The Elder Scrolls, il est donc rafraîchissant de voir quelque chose de nouveau de ce studio qui ravit de nombreux fans de jeux. Bien qu’il soit vrai que, comme l’ont souligné de nombreuses critiques, il s’agit d’une proposition avec la marque de fabrique de Bethesda, avec tout ce que cela implique, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire ; ce qui est indéniable, c’est que nous pourrons explorer les coins les plus reculés de l’espace avec cette nouvelle aventure spatiale. Donc, si le jeu vous intéresse et que vous voulez voyager entre les planètes, vivre des aventures incroyables et affronter des ennemis variés, vous pouvez le faire dès maintenant.

Dans la description de l’application Xbox, on peut lire ce qui suit sur Starfield : « Dans ce jeu de rôle nouvelle génération se déroulant parmi les étoiles, vous pourrez devenir le personnage que vous souhaitez et explorer avec une liberté sans précédent pendant que vous vous embarquez dans un voyage épique pour percer le plus grand mystère de l’humanité ».

« Nous sommes en 2330. L’humanité s’est aventurée au-delà de notre système solaire pour s’installer sur de nouvelles planètes et vivre en tant que peuple spatial. Vous rejoindrez Constellation, le dernier groupe d’explorateurs spatiaux à la recherche d’artefacts rares dans toute la galaxie, et vous voyagerez à travers l’immensité de l’espace dans le plus grand et le plus ambitieux jeu des studios de Bethesda ».

Comment jouer à Starfield sur mobile

Comme nous l’avons dit précédemment, vous pourrez non seulement jouer à Starfield sur votre console Xbox Series X|S ou sur PC, car le jeu de Bethesda et Xbox est également disponible sur le Game Pass. Il est vrai que, en général, vous avez besoin d’un ordinateur ou d’une console pour faire fonctionner le service d’abonnement de Microsoft, mais gardez à l’esprit que celui-ci vous offre également la possibilité de jouer à vos jeux préférés compatibles via le cloud gaming, tant que vous êtes abonné à Xbox Game Pass Ultimate, bien sûr.

Exactement, la façon de jouer à Starfield sur notre smartphone consiste à utiliser Xbox Game Pass Ultimate, le niveau le plus cher et le plus complet du service de Redmond. Avec un abonnement à ce niveau, qui coûte 14,99 euros par mois, nous pouvons utiliser Xbox Cloud Gaming, ce qui nous permet de profiter d’un certain nombre de jeux spécifiques (tous les jeux ne sont pas compatibles avec cette fonctionnalité à ce jour) sur notre téléphone portable ou notre ordinateur (que ce soit sous Windows ou Mac), ainsi que sur certaines Smart TV comme celles de Samsung, quelle que soit leur puissance, puisque les jeux sont exécutés à partir des serveurs de l’entreprise elle-même, et dans certaines propositions, nous pouvons utiliser les commandes tactiles si nous utilisons un smartphone.

Cela peut présenter quelques inconvénients, l’un d’entre eux étant que Xbox Cloud Gaming n’est pas disponible dans tous les pays. En réalité, les seuls pays hispanophones à bénéficier de cette fonctionnalité sont France, Argentine et Mexique. Comme vous pouvez le constater, en France, nous n’avons pas à nous en soucier, bien qu’il faille garder à l’esprit que pour jouer à Starfield sur un téléphone portable ou une tablette Android, ou sur un iPhone ou un iPad, nous avons besoin d’une connexion Internet haut débit (Microsoft recommande au moins une connexion de 10 Mbps et une connexion WiFi de 5 GHz). De plus, nous aurons également besoin d’une manette compatible avec notre appareil mobile pour pouvoir nous lancer dans la nouvelle aventure de Bethesda.

OHHH WE’RE SO READY https://t.co/f6U46dmjZq — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) Septembre 6, 2023

Ainsi, lorsque vous remplissez toutes ces conditions, vous pourrez installer l’application Xbox Game Pass, si vous ne l’avez pas déjà sur votre téléphone, et vous connecter à votre compte utilisateur pour pouvoir profiter de ce que Starfield nous propose, qui est déjà disponible pour tout le monde. Il convient de mentionner qu’il y a quelques différences dans la manière de procéder selon que vous le faites depuis un appareil Android ou iOS, bien que la navigation sur Game Pass Ultimate soit la même sur les deux systèmes. C’est-à-dire, une fois dans le service Xbox, nous n’aurons qu’à accéder à la page de la nouvelle œuvre de Bethesda et cliquer sur « Jouer« , à partir de là, le jeu nous demandera de connecter une manette Bluetooth, si vous n’en avez pas déjà une de connectée. Si vous avez une manette Xbox Series ou One, elle est compatible pour y jouer, mais vous pouvez également utiliser la manette de la PS5 sur votre téléphone portable.

Différences entre jouer à Starfield sur Android et iOS

Nous en arrivons au dernier point de ce post, celui des différences entre les versions Android et iOS, bien qu’il n’y ait en réalité presque aucune différence entre les deux. En réalité, la seule différence que nous pouvons mentionner est que sur Android, vous pourrez installer l’application Xbox Game Pass sur votre propre téléphone portable, via Google Play Store, pour pouvoir jouer à Starfield, tandis que sous le système Apple, nous pouvons accéder au service depuis le navigateur Safari en entrant directement dans Xbox.com/play, sans avoir à passer par le téléchargement de l’application mobile ou autre.

Télécharger GRATUITEMENT Xbox Game Pass sur Google Play Store

Télécharger Gratuitement Xbox Game Pass sur l’App Store

Avec tout cela dit, il ne vous reste plus qu’à entamer votre aventure spatiale dans Starfield et à profiter des étoiles dans une aventure qui s’annonce unique pour les joueurs de Xbox, de PC et de Game Pass. Et n’oubliez pas, avec Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez jouer sur votre propre téléphone portable à l’un des meilleurs jeux de l’année.



