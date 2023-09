Canaux WhatsApp : à quoi servent-ils et comment se différencient-ils des groupes

Dans ce guide, je t’explique à quoi servent et comment fonctionnent les canaux de WhatsApp. De plus, je les compare aux groupes et aux listes de diffusion afin que tu connaisses les différences.

Aspect des canaux WhatsApp.

Dans cet article, je t’explique à quoi servent les canaux de WhatsApp. De plus, je te montre quelles différences existent entre cette forme de communication et les groupes, des discussions qui permettent de réunir plusieurs utilisateurs et de leur envoyer des messages. Si tu n’es pas sûr de quand utiliser un canal et quand utiliser un groupe, ce guide t’intéressera. Reste jusqu’à la fin pour découvrir toutes les différences entre les deux fonctionnalités de l’application.

À quoi servent les canaux de WhatsApp?

Les canaux de WhatsApp sont une nouvelle fonctionnalité de la plateforme qui offre un moyen simple et privé de rester informé des actualités importantes de personnes et d’entités. Ces canaux se trouvent dans l’onglet « Actualités », qui devrait apparaître dans l’application à un moment donné. Ils te permettent de suivre les statuts et les canaux de ton choix, en les séparant de tes discussions personnelles.

Avec les canaux, les administrateurs peuvent envoyer des informations de manière unidirectionnelle, y compris du texte, des photos, des vidéos, des stickers et des sondages. C’est le même fonctionnement que les canaux de Telegram, y compris le canal Telegram de NETCOST. Mais comment peux-tu découvrir de nouveaux canaux?

Pour faciliter la recherche de canaux qui t’intéressent, WhatsApp crée un répertoire qui va des passe-temps aux actualités locales. De plus, tu pourras rejoindre des canaux via des liens d’invitation partagés dans des discussions, des courriels ou tout autre réseau social.

Mention spéciale à la confidentialité

Comme l’indique l’entreprise sur sa page officielle, pour eux, la confidentialité est une priorité. Mon intention n’est pas de débattre de cette question, bien qu’il soit évident que l’entreprise qui contrôle WhatsApp, Meta, ne soit pas le défenseur de la protection des données. Mis à part cela, les responsables affirment que les numéros de téléphone et les photos de profil des administrateurs et des abonnés restent masqués. Ainsi, ces informations critiques sont protégées des regards indiscrets.

De plus, les canaux conservent un historique sur les serveurs pendant un maximum de 30 jours et les actualités disparaissent même plus tôt sur les appareils des abonnés. De plus, les administrateurs peuvent contrôler des options telles que les captures d’écran et la redistribution de contenu.

Enfin, le propriétaire a le contrôle sur qui peut suivre son canal et s’il souhaite qu’il soit visible dans l’annuaire. Bien que les canaux ne soient pas cryptés de bout en bout par défaut, il est prévu d’inclure cette option dans certains cas.

Test pilote dans quelques marchés

Cette fonctionnalité est lancée en Colombie et à Singapour et sera déployée dans d’autres pays au cours des prochains mois. Les canaux sont un excellent outil pour accéder à du contenu pertinent de la part des utilisateurs. Pour les personnalités influentes et les organisations, c’est un moyen idéal de partager des nouveautés avec des millions de personnes.

Différences entre les canaux de WhatsApp et les groupes

À ce stade, parlons des différences entre les canaux de WhatsApp et les groupes. En lisant l’explication précédente, tu as sûrement conclu que l’approche est complètement différente dans les deux cas.

Pour faciliter la lecture, je te propose une liste de points qui inclut les différences les plus remarquables entre les deux formats de communication :

Participation . Les canaux sont unidirectionnels, conçus pour les personnalités influentes ou les marques reconnues. Ils ne permettent que l’envoi de contenu par une entité et la réception en tant qu’utilisateur. Ils n’incluent pas la possibilité de répondre. En revanche, les groupes sont des conversations entre plusieurs utilisateurs qui participent à une sorte de forum.

. Les canaux sont unidirectionnels, conçus pour les personnalités influentes ou les marques reconnues. Ils ne permettent que l’envoi de contenu par une entité et la réception en tant qu’utilisateur. Ils n’incluent pas la possibilité de répondre. En revanche, les groupes sont des conversations entre plusieurs utilisateurs qui participent à une sorte de forum. Utilisation . L’intention des canaux est que les marques et les utilisateurs influents partagent des nouveautés avec leurs abonnés. Les groupes ont de multiples utilisations, que ce soit pour discuter d’un sujet ou rester en contact avec toute la famille.

. L’intention des canaux est que les marques et les utilisateurs influents partagent des nouveautés avec leurs abonnés. Les groupes ont de multiples utilisations, que ce soit pour discuter d’un sujet ou rester en contact avec toute la famille. Emplacement dans l’application . Les canaux seront fusionnés avec les statuts dans un onglet appelé « Actualités ». Cependant, les groupes restent considérés comme des discussions personnelles et seront toujours dans cette section.

. Les canaux seront fusionnés avec les statuts dans un onglet appelé « Actualités ». Cependant, les groupes restent considérés comme des discussions personnelles et seront toujours dans cette section. Confidentialité . Les canaux ne sont pas chiffrés de bout en bout, tandis que les groupes le sont. Cependant, cela peut ne pas être aussi important compte tenu du fait qu’il n’y a pas d’interaction entre plusieurs utilisateurs dans les canaux.

. Les canaux ne sont pas chiffrés de bout en bout, tandis que les groupes le sont. Cependant, cela peut ne pas être aussi important compte tenu du fait qu’il n’y a pas d’interaction entre plusieurs utilisateurs dans les canaux. Création. Tout utilisateur pourra créer des canaux, bien qu’ils soient conçus pour les personnes influentes et les marques. C’est similaire aux groupes, qui peuvent être créés par n’importe qui. Cependant, pour le moment, WhatsApp travaille avec des organisations pour implémenter cette fonctionnalité de la manière la plus appropriée.

Et qu’en est-il des listes de diffusion?

Et dans tout cela, où sont les listes de diffusion ? Bien qu’elles aient certaines similitudes avec les canaux, les listes de diffusion ont pour objectif d’envoyer le même message simultanément à plusieurs utilisateurs. Cependant, les destinataires peuvent répondre à ce contenu à partir de la discussion individuelle qui est créée au moment de la réception.

Il est vrai que les canaux sont également un moyen de transmettre la même information à de nombreuses personnes. Cependant, l’intention est que ce soit du contenu public. Comme tu le sais déjà, une liste de diffusion est privée et n’est ajoutée à aucun annuaire. En revanche, les canaux offriront des méthodes de découverte aux utilisateurs afin qu’ils puissent suivre les marques, les entités ou les personnes qu’ils jugent opportunes.

