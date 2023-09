Comment télécharger et jouer à Minecraft sur toutes les plateformes (y compris Android)

Voici un guide qui explique les méthodes pour obtenir Minecraft sur Android et d’autres plateformes.

Cet article explique les plateformes sur lesquelles Minecraft est disponible et comment l’obtenir sur votre appareil. Si vous voulez commencer à profiter de ce jeu de construction unique sur votre PC, Mac ou téléphone portable, vous devez rester avec moi jusqu’à la fin de ce guide. Continuez à lire pour trouver tous les liens correspondants. De plus, si vous le souhaitez, vous pourrez en savoir un peu plus sur l’histoire de ce célèbre jeu vidéo.

Qu’est-ce que Minecraft et quelle est son histoire?

Obtenir Minecraft sur toutes les plateformes

Minecraft, le jeu sandbox emblématique créé par Markus Persson, est devenu un phénomène culturel depuis sa sortie en 2011. L’histoire de Minecraft témoigne du pouvoir de la créativité et de la communauté dans le monde des jeux vidéo.

À ses débuts, Minecraft était un projet personnel de Notch, le surnom de son créateur. Il a développé un monde virtuel dans lequel les joueurs pouvaient explorer, construire et survivre dans un environnement généré par différents processus. À mesure que le jeu gagnait en popularité en ligne, une énorme communauté s’est formée, partageant des créations, des mods et des expériences.

L’une des raisons de son succès est sa polyvalence. Il attire à la fois les joueurs qui cherchent à construire des structures complexes et détaillées et ceux qui veulent se lancer dans des grottes dangereuses et affronter des créatures hostiles. La capacité de modifier le jeu a également contribué à sa longévité, car les joueurs ont créé des mods ajoutant de nouvelles fonctionnalités et mécaniques. C’est un jeu qui vit grâce à sa communauté et à sa facilité d’introduction de changements.

En 2014, Microsoft acquiert Mojang, la société derrière Minecraft. Au fil des ans, Minecraft a évolué avec des mises à jour constantes qui ajoutent du contenu frais, comme de nouveaux biomes, mobs et mécaniques de jeu.

Minecraft est devenu une icône au-delà de l’écran des dispositifs où il peut être exécuté. Il a eu une influence sur l’éducation, l’architecture et la culture pop. De plus, c’est un espace où les limites sont fixées par l’imagination de chaque utilisateur, permettant aux joueurs de tous âges d’explorer des mondes infinis et de concrétiser leurs visions créatives.

Maintenant que vous en savez un peu plus sur Minecraft, il est temps de savoir sur quels appareils il fonctionne. Selon son site web officiel, voici les équipements sur lesquels vous pourrez exécuter le jeu :

Nintendo Switch

Nintendo 3DS

Nintendo Wii U

PlayStation 3

PlayStation 4

PlayStation Vita

Xbox One

Xbox 360

Amazon Fire

iOS

Android

Windows

Mac

Linux

ChromeOS

Nintendo

Commençons par parler des consoles Nintendo. Minecraft est disponible dans le store Nintendo, où vous pouvez l’acheter pour 29,99 euros, au moment de la rédaction de cet article. Comme indiqué dans le lien ci-dessous, cet achat se fait au format physique et non numérique. Le jeu est compatible avec la Nintendo Switch en modes téléviseur, table et portable.

Minecraft pour Nintendo

PlayStation

Les joueurs de PlayStation disposent également d’une version de Minecraft pour construire et explorer des mondes. Le prix au moment de la rédaction de ce guide est de 18,99 euros. De plus, il est possible de faire un essai gratuit avant de payer définitivement pour le jeu. Pour jouer en ligne, il est nécessaire d’avoir un compte PS Plus.

Minecraft pour PlayStation

Xbox

Minecraft pour Xbox One coûte 19,99 euros. Cependant, vous pouvez également profiter de ce jeu si vous avez Game Pass. Comme indiqué sur le site web, il fonctionne parfaitement avec la Xbox One et la Xbox S/X. Il existe également d’autres éditions du jeu disponibles, comme Minecraft: Colección Deluxe.

Minecraft pour Xbox

Amazon Fire

Une autre plateforme sur laquelle Minecraft est disponible est la boutique Amazon. Cela signifie que vous pouvez télécharger la Pocket Edition, la version pour les appareils mobiles, sur votre tablette Fire de la société. Évidemment, vous pouvez également obtenir le jeu pour 6,99 euros si vous avez installé l’Amazon Appstore sur Android.

Minecraft pour Amazon Fire

iOS

Les appareils mobiles Apple prennent également en charge Minecraft. Vous pourrez jouer directement sur votre iPhone ou iPad pour 7,99 euros. Bien qu’il ne soit pas indiqué, il s’agit probablement de la Pocket Edition, qui est destinée aux appareils mobiles.

Minecraft pour iOS

Android

Sur Android, vous pouvez télécharger Minecraft depuis le Google Play Store. Son prix est de 7,99 euros. Il existe une version pour ChromeOS vendue séparément, dont je vous parlerai un peu plus tard. N’oubliez pas que vous pouvez installer des mods dans Minecraft pour Android et qu’il existe plusieurs jeux similaires qui valent également la peine d’être connus.

Minecraft pour Android

Windows

Minecraft pour Windows est disponible directement sur leur site web pour 29,99 euros. Cependant, vous pouvez également l’obtenir depuis le Microsoft Store et jouer à ce titre sur votre PC grâce à Xbox Game Pass. Sur le système de Microsoft, vous pouvez exécuter la version Java et la version Bedrock.

Minecraft pour PC

Mac

Sur Mac, vous pouvez également profiter de l’univers de Minecraft. Le prix est le même que sur PC, 29,99 euros. Cependant, dans ce système d’exploitation, seule la version Java peut être exécutée.

Linux

Sur Linux, il en va de même. Seule la version Java de Minecraft est disponible pour ce système. Le prix est le même, 29,99 euros.

ChromeOS

Enfin, Minecraft fait également son entrée dans les Chromebook. Parmi les meilleures applications ChromeOS, ce téléchargement est fortement recommandé pour votre ordinateur portable. Vous devez obtenir Minecraft depuis le Play Store, indépendamment de l’application Android. Le prix est le même que pour la version mobile, c’est-à-dire 7,99 euros.

Minecraft pour ChromeOS

