Comment envoyer des photos et vidéos en haute définition (HD) via Whatsapp

WhatsApp intègre une fonction qui vous permet de conserver la qualité des images que vous partagez dans vos conversations, vous pouvez l’utiliser ainsi.

des photos et des vidéos sur WhatsApp vous permet de maintenir la qualité des images // Image : AndroAall.

des images sur WhatsApp ne signifie plus qu’elles arrivent avec une bien moindre qualité aux destinataires. La plateforme de messagerie inclut un outil qui vous permet d’envoyer des photos et des vidéos en HD, c’est-à-dire en haute résolution. Non seulement nous apprécions l’inclusion de cette fonctionnalité, mais aussi la facilité d’utilisation incroyable. Si vous ne savez toujours pas comment utiliser l’envoi de photos et de vidéos en HD, dans cet article, nous vous expliquons la procédure étape par étape.

Auparavant, pour partager des images en haute résolution sur WhatsApp, il était nécessaire de les envoyer comme des documents, de cette façon, elles ne perdaient pas en qualité. Une autre option était de recourir à d’autres applications telles que Telegram, qui permettaient l’envoi d’images sans perte de résolution. Ces problèmes appartiennent désormais au passé, car il n’est plus nécessaire de quitter WhatsApp pour partager des photos et des vidéos de haute qualité avec vos contacts.

Comment envoyer des photos et des vidéos en HD sur WhatsApp

Août 2023 a été le mois où WhatsApp a introduit certaines des fonctionnalités les plus demandées par ses utilisateurs. Tout d’abord, l’envoi de photos en haute définition est arrivé, puis, quelques jours plus tard, nous avons vu arriver l’envoi de vidéos en haute résolution. Grâce à ces deux fonctions, partager des images sur WhatsApp ne signifie plus accepter qu’elles perdent une grande partie de leur netteté.

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’envoi de photos et de vidéos en HD sur WhatsApp est une procédure particulièrement simple. Vous n’avez pas besoin de compétences avancées, il suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez WhatsApp et entrez dans la conversation dans laquelle vous souhaitez envoyer les images. Cliquez sur le bouton d’attache en bas et entrez dans « Galerie ». Sélectionnez les images que vous souhaitez partager et cliquez sur la coche verte en bas à droite. Cliquez sur le bouton « HD » qui apparaît en haut. Sélectionnez l’option « Qualité HD » et procédez à l’envoi du contenu.

Cette fonctionnalité permet de préserver la qualité originale de l’image que vous allez envoyer. Dans l’exemple que nous avons donné, la résolution est de seulement 1280 x 720 pixels, mais nous avons également testé avec d’autres images atteignant 4096 x 2692 pixels et l’outil fonctionne de la même manière. Notez que la qualité standard est configurée par défaut, vous devez donc toujours suivre la procédure mentionnée ci-dessus pour envoyer des photos et des vidéos en HD.

Si vous n’avez pas encore le bouton HD sur votre smartphone, vous devez simplement mettre à jour l’application WhatsApp pour recevoir l’outil en question. Une fois que vous avez mis à jour, vous devriez déjà avoir accès à cette fonctionnalité qui va complètement changer votre expérience de partage de contenu audiovisuel sur la plateforme de messagerie. N’oubliez pas que l’envoi de fichiers sur WhatsApp est limité à 2 Go de taille, donc vous ne pourrez pas envoyer de vidéos plus volumineuses.

