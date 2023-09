Comment supprimer la barre inférieure gênante de votre téléphone portable Xiaomi lors de l’utilisation de la navigation par gestes à l’écran

Je suis sûr que beaucoup d’entre vous qui nous lisent tous les jours ont sélectionné l’option de navigation par gestes sur vos appareils Xiaomi, une fonctionnalité qui existe depuis plusieurs années et qui est certainement très pratique pour utiliser votre téléphone avec plus de précision et de rapidité.

Cependant, activer cette option signifie que nous devrons supporter une barre inférieure gênante qui nous indique que cette fonctionnalité est activée et qui nous prend un peu d’espace utile dans l’interface. Heureusement, cette barre peut être facilement supprimée, et c’est ce que nous allons vous montrer dans cet article.

Voici comment supprimer facilement la barre inférieure de l’interface de votre téléphone Xiaomi

Comme nous l’avons dit, avoir une barre en bas de l’interface peut être un handicap pour de nombreux utilisateurs. En réalité, étant donné le temps que nous passons à utiliser ce type de gestes, nous pensons que c’est un élément totalement superflu, car nous sommes totalement habitués à utiliser les gestes dans notre vie quotidienne.

De plus, si nous supprimons la barre, nous gagnerons un peu d’espace d’écran utile sur nos appareils. Donc, même si cela ne fera pas une énorme différence, il est agréable de pouvoir avoir un écran plus propre sans éléments, car cela s’adaptera à n’importe quelle partie de l’interface dans laquelle nous nous trouvons.

Cela dit, nous vous donnons ci-dessous la manière dont vous pourrez vous débarrasser de cette barre, ce qui est assez simple :

Accédez aux paramètres de votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO et accédez à la section « Écran d’accueil »

Ensuite, cliquez sur « Navigation du système »

Avec l’option Gestes sélectionnée, activez la section « Masquer l’indicateur d’écran plein »

