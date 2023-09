Comment activer le mode manuel de l’appareil photo de ton téléphone portable et 7 conseils faciles pour ne pas faire d’erreur

Découvrez comment tirer le meilleur parti de l’appareil photo manuel de votre téléphone portable.

Avec les réglages manuels, vous pourrez prendre la meilleure photo de votre plat. Mais attention, ne laissez pas la nourriture refroidir

Le téléphone portable que vous avez entre les mains est un meilleur appareil photo que vous ne l’imaginez, même s’il s’agit d’un smartphone bon marché. Le secret de tout appareil photo réside dans la désactivation du mode automatique pour passer au mode manuel ou professionnel. Cependant, il est logique que tout le monde ne sache pas maîtriser un appareil photo dès le début. C’est pourquoi nous vous donnerons 7 conseils simples pour que vous puissiez maîtriser les bases du mode manuel de votre téléphone portable.

Il est vrai qu’il faut avoir quelques connaissances préalables, mais ce n’est pas aussi difficile qu’il n’y paraît au départ. En réalité, en jouant avec les paramètres, avec l’expérience d’utilisation encore et encore, nous progresserons peu à peu pour prendre de meilleures photos. Nous vous donnerons ensuite les 7 conseils dont vous avez besoin pour vous familiariser avec l’appareil photo de votre téléphone portable. Allons-y !

Repérez vos réglages professionnels ou téléchargez une application d’appareil photo

La première chose à vérifier est si votre téléphone portable possède nativement un « mode manuel ». Si ce n’est pas le cas, vous pouvez également vous assurer qu’il existe une application avec un mode manuel disponible. Dans le cas de Samsung, par exemple, bien qu’ils disposent de leur propre mode professionnel, il existe également l’application Expert RAW, qui est également régulièrement mise à jour et est une application propriétaire de la société sud-coréenne.

La plupart des téléphones sont maintenant équipés d’un mode manuel ou « pro ». S’il n’est pas visible au premier coup d’œil, appuyez sur « plus » dans les modes de l’appareil photo et vous le trouverez. Si malgré tout vous n’avez pas de mode manuel, ne vous inquiétez pas, car vous pourrez télécharger des applications avec des appareils photo RAW, idéales pour obtenir le meilleur résultat.

Focalisez et cadrer l’image correctement

Cela peut sembler évident, mais la mise au point et le cadrage sont plus importants que vous ne le pensez. Si nous ne maîtrisons pas correctement la mise au point, l’image peut être floue, et si le cadrage n’est pas correct, le résultat de l’image ne sera pas attrayant non plus. Il est important de régler la mise au point pour qu’elle corresponde à ce que nous désirons. Dans n’importe quel mode manuel, nous pouvons ajuster la mise au point en déplaçant une barre en bas de l’écran, mais il peut suffire de toucher l’objet ou la personne principale de l’image pour qu’elle soit bien mise au point.

En ce qui concerne le cadrage, une astuce utile pour améliorer notre capacité de cadrage consiste à activer la grille dans les paramètres de l’appareil photo. De cette manière, en tenant compte du fait que les points clés sont les points de rencontre des lignes, nous pouvons grandement améliorer le cadrage de nos photos et le résultat sera bien meilleur.

Utilisez l’ISO pour ajuster la sensibilité à la lumière

L’ISO est un paramètre très important pour obtenir le bon résultat de notre image. L’ISO nous permet de donner au capteur de l’appareil photo une sensibilité plus élevée ou plus faible à la lumière au moment de prendre notre photo. Dans des conditions d’éclairage élevées, un ISO 100 sera idéal, mais dans des intérieurs plus sombres, nous devrons peut-être opter pour un ISO 800, voire plus, afin que les conditions d’éclairage de la photographie soient optimales.

Il s’agit d’une méthode très utile pour augmenter la quantité de lumière de notre photo, mais il est important d’ utiliser la valeur la plus basse possible, car si nous l’augmentons trop, l’image sera granuleuse, l’un des grands ennemis de la photographie numérique. Il ne faut pas non plus toujours régler l’ISO au minimum car alors de nombreuses images seront sombres : il est important d’expérimenter avec différentes plages pour équilibrer ce paramètre. Prenez des photos sans crainte, en essayant différents réglages ISO.

Adapter la vitesse d’obturation à vos conditions d’éclairage

Il est essentiel de profiter des conditions d’éclairage favorables pour réduire la vitesse d’obturation et obtenir une image plus nette. Les appareils photo des téléphones portables n’obturent pas physiquement, mais ils modifient le temps qu’ils consacrent numériquement à capturer l’image et agissent d’une manière similaire. Plus la durée d’obturation est longue, plus de lumière est absorbée et plus les photos peuvent être floues ou « en mouvement ». Par conséquent, inversement, si nous sommes dans une journée ensoleillée à l’extérieur, une vitesse d’obturation rapide nous aidera à prendre de meilleures photos.

Cependant, attention à ne pas abuser de ce paramètre, car même dans des conditions d’éclairage intense, si nous réglons une obturation trop rapide, l’image apparaîtra plus sombre qu’elle ne le devrait. De même, il convient également de surveiller les autres paramètres clés, notamment l’ISO et l’exposition, car les trois s’influencent mutuellement.

Profitez de l’exposition pour éclairer ou assombrir votre image

De la trinité ISO, obturation et exposition, cette dernière est peut-être la plus simple des trois, mais si nous l’ajustons correctement, nous pourrons corriger les défauts d’éclairage présents dans l’environnement. Avez-vous remarqué, par exemple, lors d’un match de football, comment l’image est ajustée à chaque passage d’une zone ensoleillée à une zone ombragée ? C’est un réglage pour éviter la surexposition et la sous-exposition. Grâce à cela, nous pouvons ajuster les photos pour corriger l’excès de lumière ou éclairer les zones trop sombres.

L’exposition, ainsi que la vitesse d’obturation et l’ISO, sont trois paramètres sur lesquels nous devrons pivoter plusieurs fois pour obtenir le résultat souhaité. Il se peut que nous réglions l’ISO, la vitesse d’obturation, et qu’un réajustement ultérieur de l’exposition nous permette de réajuster à nouveau les deux autres paramètres pour améliorer le résultat final possible. L’apprentissage de la photographie est un processus d’essais et d’erreurs, une fois que vous connaissez les bases.

Équilibrez la température pour obtenir le résultat souhaité

Après avoir réglé les autres paramètres de manière appropriée, nous pouvons apporter des ajustements manuels à la température de l’image afin d’obtenir un résultat plus à notre goût. On l’appelle « température » parce que si nous refroidissons l’image, les tons blancs deviennent bleutés, tandis que si nous réchauffons l’image, les tons deviennent plus orangés. De cette manière, nous pouvons équilibrer notre photographie vers l’un ou l’autre paramètre.

Le mieux pour obtenir un bon résultat en ajustant la température serait de l’ajuster selon les conditions d’éclairage. Par exemple, dans les intérieurs lumineux, il est souvent fréquent que l’image soit plus froide qu’elle ne le semble, et nous pouvons ajuster les tons vers des valeurs chaudes pour donner une apparence plus chaleureuse à l’image. De même, sous un soleil éclatant, nous pouvons refroidir l’image pour obtenir un résultat plus frais.

La postproduction compte également, effectuez des retouches

La photographie ne se termine pas lorsque vous avez pris une photo. Il faut abandonner les préjugés concernant l’édition, car dans le cinéma, la télévision ou la photographie professionnelle, l’édition est constante. Toute photo peut être améliorée grâce à des retouches, et non, nous ne parlons pas de Photoshop ou de l’utilisation de filtres prédéfinis, mais d’ajuster nous-mêmes les paramètres de luminosité, de saturation, d’exposition, d’ombres et de reflets, pour que nos images soient à la fois impressionnantes et réalistes.

Les retouches photographiques permettent de créer plusieurs versions d’une même image, ce qui nous permet d’étudier, y compris la photo naturelle, quelle photo possède les caractéristiques que nous désirons. L’une des applications recommandées dans ce domaine est Lightroom, qui dispose de nombreuses fonctionnalités et peut être téléchargée sans problème sur n’importe quel appareil actuel. Et peut-être que dans ce domaine de l’édition, vous trouverez votre propre style personnel qui deviendra votre propre signature artistique.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :