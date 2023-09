ATRESplayer: prix, forfaits et comment regarder gratuitement

Dans cet article, je vous explique tous les détails sur les plans d’ATRESplayer, ainsi que la possibilité de regarder du contenu gratuitement.

Logo d’ATRESplayer.

Dans cet article, je vais vous expliquer quel est le prix de l’abonnement à ATRESPlayer, quels plans il propose et comment regarder gratuitement du contenu sur cette plateforme. Si vous voulez tirer le meilleur parti du service de contenu d’ATRESmedia, restez avec moi jusqu’à la fin. Je vous explique tout ce que vous devez savoir pour faire vos premiers pas avec cette plateforme.

Que sont ATRESplayer?

ATRESplayer est la plateforme de streaming qui comprend les contenus d’ATRESmedia. Par conséquent, avec ce service, vous pourrez visualiser, en partie ou en totalité, le contenu diffusé sur les chaînes de télévision en direct suivantes:

Antena 3

laSexta

Neox

Nova

Mega

A3S

Cependant, le catalogue d’ATRESplayer peut ne pas correspondre strictement à celui des chaînes du groupe. Cela signifie qu’il peut y avoir des divergences, avec des séries et des films non disponibles sur ATRESplayer, ou vice versa.

Quel est le prix d’ATRESplayer?

Voici les prix d’ATRESplayer:

Abonnement mensuel . 4,99 euros par mois.

. 4,99 euros par mois. Abonnement annuel. 49,99 euros par an.

Sur ATRESplayer, des contenus coexistent pour les seuls utilisateurs Premium avec d’autres qui peuvent être visualisés gratuitement. Ces derniers requièrent une inscription préalable sur la plateforme, mais aucun paiement supplémentaire.

Enfin, ATRESplayer permet de diffuser en direct les chaînes gratuitement et sans inscription préalable.

Les plans d’ATRESplayer

Comme vous l’avez peut-être remarqué, il n’y a pas plusieurs plans sur cette plateforme. En réalité, il est uniquement possible de choisir entre un plan Premium ou de regarder du contenu gratuit disponible après inscription.

Cette tactique est très similaire à celle proposée par d’autres géants du streaming, tels que HBO Max ou Disney+. En revanche, elle diffère beaucoup de ce que propose Netflix, avec ses augmentations de prix constantes.

Comme pour d’autres plateformes, la façon d’économiser de l’argent sur l’abonnement mensuel est de souscrire au service pendant un an. De cette façon, vous paierez virtuellement 10 mois par an au lieu de 12. Cependant, la qualité de lecture et les autres fonctionnalités de la plateforme sont les mêmes pour tous les utilisateurs, qu’ils aient choisi le paiement annuel ou mensuel.

Comment regarder gratuitement ATRESplayer

Pour simplifier les choses, ATRESplayer dispose de trois niveaux qui permettent de visualiser des contenus spécifiques. Il s’agit des suivants:

Utilisateurs non inscrits . Permet de regarder certains contenus, tels que les diffusions en direct, sans inscription préalable ni paiement.

. Permet de regarder certains contenus, tels que les diffusions en direct, sans inscription préalable ni paiement. Utilisateurs inscrits . Permet d’accéder à certains contenus spécifiques, sans avoir à payer quoi que ce soit, mais avec une inscription préalable sur la plateforme.

. Permet d’accéder à certains contenus spécifiques, sans avoir à payer quoi que ce soit, mais avec une inscription préalable sur la plateforme. Premium. C’est l’abonnement payant d’ATRESplayer, qui permet d’accéder à des contenus exclusifs.

Si vous voulez profiter gratuitement d’ATRESplayer, mon conseil est de vous inscrire. Ensuite, parcourez le catalogue pour voir les séries et les films disponibles sans paiement supplémentaire. S’il y a un contenu que vous souhaitez regarder et qui est réservé aux utilisateurs premium, vous devrez payer l’abonnement mensuel ou annuel.

Une autre possibilité est de rester à l’affût des nouveautés de la plateforme pour « attraper » une éventuelle offre ou promotion.

Contenus disponibles sur ATRESplayer

Le catalogue d’ATRESplayer est principalement composé des contenus diffusés sur les chaînes du groupe, ainsi que de quelques séries et films exclusifs.

En nous concentrant uniquement sur les séries, voici une liste de certains des titres que vous trouverez sur cette plateforme de streaming:

18, la série

45 révolutions

90-60-90, journal secret d’une adolescente

700 euros, journal secret d’une call girl

A temps Barcelone

A coups de tartes dans la vie

A un pas du ciel

ACI : Haut potentiel intellectuel

Aenne Burda: Une vie entre couture

Alba

Quelque chose à célébrer

Ici-bas, tout est pardonné

Aimer est pour toujours

Apaches

Ici personne ne vit

Sous enquête

Bandits

Benidorm

Bienvenue au Lolita

BonAgent

A la recherche du Nord

Par Ana Milán

Chaque dimanche nouvel épisode

Chaque dimanche nouvel épisode

Camp Albanta

Gardiens d’enfants

Chardon

Presque parfaits

Chicago P.D.

Commando Squad

Collègues

Collègues

Les fesses à l’air

Creepshow

Crime dans le Pacifique

Crime au paradis

Crime dans les tropiques

Crime dans les Alpes

Christ et Roy

Quatre mariages et un enterrement

Corps d’élite

Raconte-moi une histoire

Cercle rouge

Code feu

Dettes

Journaux de webcam

Docteur Ali

Médecin dans les Alpes

Doctor Mateo

Doctoresse au zoo

Don Matteo

Deux ans et un jour

Le Bateau

L’Incident

Le jeune Sheldon

Le nœud

Le Marais

Le match

Le Secret de Ponte Viejo

Le syndrome d’Ulysse

Le temps entre les coutures

Le temps entre les coutures – Version étendue

Divertissement

Equalizer

C’est mon quartier

Fariña

Pharmacie de Garde

Phénomènes

Physique ou chimie

Physique ou chimie: La réunion

Éperviers

Personnes parlantes

Grand Hôtel

Frissons

Frères

Frères de lait

Hispania, la légende

Histoires de Protégés

Histoires d’UPA Next

HONOR

Igor

Impairs

Premium impairs

Empire

Indétectables

Infidèle

Innocents

Intuition criminelle

Karabudjan

La maison des fous

La Casa de Papel

La cuisinière de Castamar

L’âge de la colère

L’Ambassade

La femme

La famille Mata

La mariée gitane

Avant-dernier et je pars

Le réseau pourpre

La reine du village

La route

La soupe bête

La clôture

La dernière vague

La seule survivante

Les nuits de Tefía

Complet, s’il vous plaît

Perdant

Les hommes de Paco

Les voleurs vont au bureau

Les Protégés

Les Protégés: A.D.N.

Les Protégés: Le retour

Les Quién

Luimelia

Luimelia77

Lune, le mystère de Calenda

Magnum PI

Au travail

Mar de plástico

Marco

Marica Tú

Abattoir

Mensonges

C’est mon père

Ma fille

Mes adorables voisins

Femme

Musée Coconut

Plus de 100 mensonges

Nacho

Rien n’est éternel

NCIS

Ne le dis à personne

Parlez-moi!

Père Brown

Padre coraje

Péché

Petites coïncidences

Perdue

Policiers, au cœur de la rue

Mettons que je parle de

Coupable présumé

Profilage

Psychoconduite

Pulsations

Purgatoire Redux

Quelle vie plus triste

Colère

Refugiés

Sauvetage dans les Alpes

Retour à Lilifor

Rex, un flic différent

Secrets de famille

Seigneur, donne-moi de la patience

Dames qui

Sans identité

Saison Basse

Terror.app

Terreur et foire

The Big Bang Theory

Les vides

Temps de guerre

Terre amère

Tolède

Toy boy

En tandem

Une tétine pour elle

Une place dans le monde

Un pas en avant

Un Noël avec Samantha Hudson

Unité d’enquête

UPA Next

Velvet

Poison

Vera

Vêtues de bleu

Violette comme la mer

Vis à Vis

Vive en chantant

Renards

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :