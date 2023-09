Comment enlever le filigrane des photos de votre téléphone portable Xiaomi

Supprime le texte qui apparaît sur les photos que tu prends avec ton Xiaomi en suivant cette procédure simple, ainsi tes images seront 100% propres.

Ton téléphone Xiaomi peut ajouter un filigrane sur les photos que tu prends avec l’appareil photo // Image : AndroAall.

Si tu as déjà utilisé un téléphone Xiaomi, il est sûr que tu as remarqué le filigrane qui apparaît sur les photos prises avec l’un de ses appareils photo. Ce n’est pas un filigrane très voyant, mais il empêche que les photos soient entièrement propres. Ne t’inquiète pas, car tu peux supprimer le filigrane des photos que tu prends avec ton téléphone Xiaomi en suivant quelques étapes simples, et même le personnaliser.

Auparavant, c’était un texte similaire à « Shot on… » suivi du modèle de téléphone et du nombre de caméras qu’il possède. Cependant, le filigrane par défaut ne fait actuellement référence qu’au modèle, comme POCO F4 ou Redmi Note 12. Bien qu’il soit désormais rare que ce filigrane soit activé par défaut, il est possible que ton smartphone soit activé et que tu ne saches pas comment le supprimer. Voyons comment faire.

Comment supprimer le filigrane des photos de ton téléphone Xiaomi

Lorsque tu prends une photo, tu veux généralement que seul le sujet que tu as cadré apparaisse et que aucun texte supplémentaire ne gâche l’image. Xiaomi aime que les autres utilisateurs puissent voir que tes photos sont prises avec l’un de leurs téléphones, mais ils te donnent la possibilité de supprimer le filigrane en quelques secondes seulement. Ainsi, le fameux « Shot on » ainsi que le modèle de ton smartphone n’apparaîtront pas sur les photos que tu captures avec les caméras du téléphone.

Il est également important de noter que tu as la possibilité de personnaliser le filigrane pour faire apparaître ton nom, celui de ton entreprise ou de ton site web afin que tout le monde sache à qui appartient l’image. Que tu veuilles supprimer le filigrane ou le personnaliser, tu dois suivre ces étapes :

Ouvre l’appareil photo de ton Xiaomi. Appuie sur le bouton des trois lignes dans le coin supérieur droit. Accède à la rubrique « Paramètres« , puis à « Filigrane« . Si tu veux supprimer le filigrane, désactive la case « Filigrane du téléphone« . Si tu veux le personnaliser, entre dans « Filigrane personnalisé » et saisis le texte en question avec un maximum de 14 caractères.

Il est aussi simple de supprimer le filigrane des téléphones Xiaomi que des Redmi Note et des POCO. Comme les smartphones de ces marques ont également le système d’exploitation MIUI, les étapes à suivre sont les mêmes.

Si tu as déjà pris une photo avec un filigrane et que tu veux le supprimer par la suite, sache que tu peux le supprimer ultérieurement. Ouvre la photo dans la galerie, appuie sur le bouton d’édition et tu trouveras une option appelée « Supprimer le filigrane » en haut.

