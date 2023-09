Voici comment diffuser l’écran de mon Xiaomi sur la télé sans Chromecast : toutes les méthodes disponibles

Auparavant, à l’époque du DVD, connecter la tour de PC à la télévision du salon pour regarder les premiers films téléchargés d’Internet vous rendait presque aussi génial que Tony Stark. De nos jours, le streaming a changé la donne, et des petits appareils comme le Chromecast ont évité les enchevêtrements de câbles.

Mais que faire lorsque vous n’avez pas de Chromecast ? Comment transférer le contenu de votre téléphone vers la télévision ? Eh bien, il existe plusieurs méthodes, toutes très simples. Examinons-les :

Avec YouTube, Netflix et autres

La méthode la plus pratique pour regarder des vidéos YouTube ou des séries Netflix sur votre télévision est d’installer l’application de cette plateforme et de vous connecter. Mais si vous ne pouvez pas le faire, ou si cela ne fonctionne pas, vous pouvez partager votre écran. Voyons cela avec un exemple sur YouTube. Assurez-vous que votre téléviseur et votre téléphone sont connectés à Internet :

Ouvrez l’application YouTube sur votre téléphone Recherchez la vidéo que vous souhaitez lire et ouvrez-la Regardez en haut à droite, voyez-vous l’icône de l’écran avec le symbole du Wi-Fi ? Cliquez dessus Une liste d’appareils avec lesquels vous pouvez partager cette vidéo s’ouvrira, il s’agira probablement du vôtre et de ceux de vos voisins les plus proches Sélectionnez votre télévision et la vidéo commencera à être diffusée sur la télévision Si vous souhaitez ajouter du contenu à lire une fois que celui que vous diffusez est terminé, vous devez sélectionner « Ajouter à la file d’attente ».

Dupliquer l’écran de votre téléphone sur la TV avec MIUI

Une autre option consiste à connecter votre téléphone à la télévision et à partager l’écran de votre smartphone avec le téléviseur en le dupliquant. De cette façon, tous les gestes que vous effectuez sur votre téléphone seront reflétés sur la télévision.

Pour dupliquer l’écran, faites glisser votre doigt vers le bas à droite de l’écran du téléphone pour ouvrir le centre de contrôle Dans cette section, recherchez une icône appelée « Envoyer » ou « Diffuser » Si elle n’apparaît pas, vous devez sélectionner l’icône du crayon, rechercher l’icône d’envoi/diffusion parmi celles qui ne sont pas déjà dans le centre de contrôle, et la faire glisser pour l’ajouter aux autres raccourcis Juste après avoir cliqué dessus, l’appareil commencera à rechercher les différents écrans sur lesquels vous pouvez diffuser via le Wi-Fi Une fois détectée, vous choisirez votre télévision et appuierez sur le bouton « Démarrer » : le téléviseur s’allumera, s’il est éteint, ou passera directement à l’écran de votre smartphone.

Il est important de souligner que cette fonction peut entraîner un léger décalage, de sorte que ce qui s’affiche sur le smartphone mettra quelques secondes à s’afficher sur la télévision, et ce délai peut être plus ou moins long en fonction de votre connexion Internet.

Partager l’écran avec des applications

Si vous n’avez pas de Chromecast mais que vous avez une Smart TV, alors vous avez plusieurs moyens de connecter votre téléphone à la télévision. Dans ce lien, nous vous expliquons comment partager le contenu de votre téléphone sur une télévision en utilisant des applications telles que :

Partager l’écran avec un câble physique

Si vous ne pouvez pas utiliser le streaming, une autre option consiste à connecter directement votre téléphone à la télévision à l’aide d’un câble USB physique. Avec un adaptateur USB-C vers HDMI, vous pouvez vous connecter sans avoir besoin d’Internet ou d’appareils supplémentaires, en utilisant simplement l’un des ports USB de votre télévision, qui est sûrement disponible :

