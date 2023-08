Comment revenir à une version antérieure d’iOS 17 et iOS 16 sans perdre de données – Essayé et Testé

iOS 17 a été annoncé lors de la WWDC 2023 et a suscité l’attention de nombreux utilisateurs d’iOS. La mise à jour apporte des améliorations intéressantes et des ajouts au firmware. Pour cette raison, de nombreux utilisateurs d’iOS ont décidé de sauter rapidement dans le train bêta pour les nouvelles fonctionnalités d’iOS 17, mais seulement pour découvrir que le logiciel n’était pas prêt.

Comme d’habitude, la dernière version d’iOS d’Apple contient quelques bugs et problèmes, par exemple, la barre de force du signal peut disparaître, Face ID ne fonctionne pas, les applications se bloquent, l’iPhone ne peut pas se connecter à Internet après la mise à jour vers iOS 17, etc.

Donc, si vous vous demandez quoi faire après avoir installé iOS 17? Que faire si vous préférez la stabilité et l’autonomie de la batterie d’iOS 16? Pouvez-vous revenir de iOS 17 à iOS 16?

Dans cet article, nous vous expliquerons ce que vous devez faire et comment le faire étape par étape.

Partie 2: Que devez-vous faire avant de déclasser de iOS 17 à iOS 16

Avant de procéder à la rétrogradation de iOS 17 à iOS 16, il y a plusieurs étapes cruciales que vous devez suivre pour assurer une transition en douceur.

L’une des étapes les plus importantes avant de rétrograder votre version d’iOS est de sauvegarder toutes vos données. La sauvegarde de votre appareil garantit que même si quelque chose se passe mal pendant le processus de rétrogradation. Outre l’utilisation d’outils de sauvegarde fiables tels qu’iCloud et iTunes, il est également fortement recommandé d’utiliser un outil de gestion des données iOS comme UltFone iOS Data Manager pour créer une sauvegarde complète du contenu de votre appareil en un clic.

Deuxièmement, vous devez vérifier que votre appareil est compatible avec la version d’iOS cible. Visitez le site Web officiel d’Apple ou sa documentation de support pour confirmer si votre appareil est éligible à iOS 16. Si votre appareil est répertorié comme compatible, vous pouvez continuer. Sinon, vous voudrez peut-être envisager une rétrogradation ou explorer d’autres alternatives.

Si les problèmes ci-dessus ne posent pas de problème, nous pouvons alors passer à discuter de la façon de rétrograder de iOS 17 à iOS 16 sans perdre de données.

Partie 3: Comment rétrograder de iOS 17 à iOS 16 w ithout Losing Data [Meilleure méthode]

UltFone Downgrade Tool est la meilleure alternative pour revenir à une version iOS stable. L’outil détectera automatiquement le bon firmware iOS correspondant à votre iPhone lors de la rétrogradation vers une version antérieure d’iOS 16. À partir de là, il suffit de quelques clics pour rétrograder de iOS 17 à iOS 16. Le processus ne causera pas de perte de données ou d’autres problèmes de mise à jour. Comparé à iTunes ou Finder, c’est plus facile à utiliser, plus efficace et plus sûr. De plus, vous pouvez également l’utiliser pour résoudre plus de 150 problèmes système lors de la mise à niveau ou de la rétrogradation d’iOS.

Sans plus tarder, voyons comment revenir d’iOS 17 à une version iOS 16.5 stable sans perdre de données.

Étape 1: Téléchargez et installez l’outil de rétrogradation UltFone et connectez votre iPhone / iPad à celui-ci. Cliquez sur « Mise à niveau / rétrogradation iOS » pour commencer.

Étape 2: Choisissez l’option « Rétrograder » puis choisissez le bouton ci-dessous.

Étape 3: Attendez que le logiciel télécharge le dernier fichier firmware et commence le processus de suppression.

Étape 4: En quelques minutes, il rétrogradera avec succès votre iPhone ou iPad. Cliquez sur Terminé. Maintenant, vous avez découvert comment rétrograder de iOS 17 à iOS 16 sans perdre de données.

UltFone Downgrade est compatible avec tous les modèles d’iPhone actuels et les versions d’iPadOS. Il propose également des fonctionnalités de réparation avancées pour iOS en plus de revenir de iOS 17 à iOS 16. Et vous n’avez pas besoin de jailbreaker ou de passer par des méthodes qui peuvent annuler votre garantie.

Pour plus de détails sur la façon de supprimer iOS 17 , vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Partie 4: Comment rétrograder de iOS 17 à iOS 16 sans ordinateur? [Pas 100% fonctionnel]

La deuxième méthode est destinée à ceux qui souhaitent rétrograder de iOS 17 mais n’ont pas d’ordinateur pour effectuer le processus. C’est possible, mais ce n’est pas 100% fonctionnel. Cela vous permet de revenir de iOS 17 à iOS 16 via les paramètres de votre iPhone.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Général

Recherchez VPN et gestion des appareils et appuyez dessus.

Appuyez sur le profil logiciel bêta iOS 17.

Sélectionnez Supprimer le profil et confirmez la sélection.

Redémarrez votre appareil.

Vous devez vous assurer que votre appareil dispose d’une batterie suffisante pour effectuer la rétrogradation sans problèmes éventuels.

Partie 5: Comment rétrograder de iOS 17 à iOS 16 en utilisant iTunes?

iTunes permet également aux utilisateurs d’iPhone de revenir à iOS 16. Cependant, cela peut être un processus délicat pour ceux qui n’ont pas assez de connaissances ou d’expérience avec l’application. Cela nécessitera le téléchargement manuel du fichier IPSW. Savez-vous ce qu’est un fichier IPSW? Exactement.

Le processus peut également être long, donc si vous êtes pressé, il vaut mieux ne pas suivre ces étapes. Dans tous les cas, nous sommes ici pour vous apprendre cette alternative.

Téléchargez et installez la dernière version d’iTunes

Téléchargez et téléchargez le fichier IPSW spécifique adapté à votre iPhone.

Mettez manuellement votre iPhone en mode de récupération. Ici, vous devez être très prudent, car les méthodes de démarrage en mode de récupération sont différentes pour chaque modèle de téléphone.

Utilisez iTunes pour restaurer votre iPhone.

Il y a des risques dans ce processus et vous devez vous assurer de choisir le bon fichier IPSW pour votre modèle. Procédez à vos propres risques.

Étape 1: Accédez à la page de téléchargement d’Apple à partir de votre navigateur.

Étape 2: À partir de là, téléchargez le firmware iOS 16 sur votre iPhone sur votre ordinateur.

Étape 3: Lancez maintenant iTunes et connectez votre iPhone à celui-ci.

Étape 4: Appuyez et maintenez la touche «Shift» sur le clavier et cliquez sur «Restaurer l’iPhone». Continuez à maintenir la touche Shift enfoncée jusqu’à ce qu’une nouvelle fenêtre apparaisse.

Étape 5: Ici, parcourez le firmware sélectionné que vous avez déjà téléchargé et cliquez sur Ouvrir.

Étape 6: Cliquez sur « Restaurer » et iTunes commencera instantanément à restaurer votre iPhone à la version iOS disponible.

Étape 7: Ensuite, commencez à configurer votre iPhone comme un nouvel appareil. Choisissez « Ne pas transférer d’applications et de données » et votre appareil sera prêt.

C’est la solution officielle, mais cela ne signifie pas qu’elle est parfaite! Vous devrez réinitialiser l’iPhone et cela signifie que vous perdrez vos données. La solution est également chronophage, car vous devrez peut-être attendre quelques heures pour que cela se fasse.

De nombreux utilisateurs verront également cette fonctionnalité comme trop compliquée. Ce n’est pas destiné à ceux qui ne sont pas familiers avec les choses techniques et l’installation de logiciels.

FAQ sur le retour à une ancienne version d’iOS

Q1 : Est-il possible de revenir à une version d’iOS non signée ?

R : Non, Apple ne vous permet pas de revenir à des versions d’iOS non signées. Cela signifie que vous pouvez revenir à iOS 16.5, car la version iOS 16.4.1 n’est pas signée.

Q2: Comment revenir à iOS 16 ?

R : Ce n’est pas possible, vous ne pouvez rétrograder qu’à iOS 16.5.

Conclusion

Grâce à cet article, vous avez appris plusieurs méthodes pour revenir de iOS 17 à iOS 16.5. Comme vous pouvez le voir, il est possible de le faire avec iTunes, et il est également possible de le faire sans ordinateur. Cependant, nous pensons que le rétrograde UltFone est la façon la plus pratique de revenir en arrière et celle qui préservera vos données et effectuera toutes les opérations délicates pour vous.

