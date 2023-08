Comment utiliser WhatsApp sur plusieurs téléphones en même temps: guide complet

Con cette guide vous pourrez savoir comment lier votre téléphone à d’autres téléphones pour utiliser WhatsApp avec le même compte.

WhatsApp est devenue une application totale.

WhatsApp est, sans aucun doute, l’application la plus utilisée au quotidien par des millions d’Espagnols. C’est la façon dont nous restons connectés avec nos proches. De plus, avec l’arrivée des communautés l’année dernière, l’application est de plus en plus complète. Plus globale, plus générale et plus polyvalente car elle sert de plus en plus de choses. Maintenant, nous pouvons également l’utiliser sur plusieurs téléphones à la fois, nous allons donc vous expliquer de manière détaillée et très simple comment vous pouvez avoir WhatsApp sur tous vos téléphones sans problème.

C’est une procédure simple pour laquelle vous n’aurez besoin que d’avoir les téléphones portables à portée de main, car il vous suffira de scanner un code QR très simple. Il est important de noter que sans code QR, nous ne pourrons pas accéder. Au-delà de cela, nous promettons qu’il n’y a pas de difficulté majeure et que vous pourrez le faire sans aucun problème. N’oubliez pas cependant de mettre à jour votre téléphone avec la dernière version de WhatsApp.

Comment avoir WhatsApp sur plusieurs téléphones à la fois

Tout d’abord, assurez-vous d’avoir vos deux téléphones à portée de main et avec la dernière version de WhatsApp installée. Cela peut ne pas fonctionner avec des versions antérieures, il est donc presque obligatoire de le prendre en compte pour que les choses fonctionnent comme elles le devraient. Ensuite, lancez WhatsApp sur l’appareil qui n’est pas encore lié et cliquez sur suivant dans les deux premières fenêtres qui apparaissent. Lorsque vous arrivez au point où vous devez entrer votre numéro de téléphone, c’est le moment le plus délicat car c’est là que vous devez changer par rapport à ce que vous feriez habituellement.

Néanmoins, c’est très simple. Vous devez simplement aller dans les trois points en haut à droite de l’écran. Ensuite, choisissez « Lier en tant que dispositif supplémentaire ».

À ce stade, un code QR s’affichera et vous devrez le scanner avec votre téléphone actuel. Pour cela, prenez simplement votre téléphone habituel, ouvrez WhatsApp et allez dans les 3 points en haut à droite de l’écran. Là, vous devez cliquer sur « Dispositifs liés » et accéder à cette section.

Une fois que nous avons fait cela, une fenêtre s’ouvrira montrant les téléphones que nous avons liés et le bouton « Lier l’appareil » qui ouvrira notre caméra afin que nous puissions scanner rapidement le code QR du téléphone que nous voulons lier. Une fois cela fait, un message d’avertissement s’affiche indiquant que nos historiques de chat et contacts sont en cours de récupération. Par conséquent, nous n’aurons pas beaucoup de problème à partir de ce moment-là et nous aurons réussi à lier notre appareil avec succès.

Comme vous pouvez le constater, c’est vraiment simple et il n’y a vraiment pas de grandes difficultés à le faire. Cependant, certains menus peuvent être un peu cachés, donc si nous ne connaissons pas leur existence parce que nous ne les avons jamais nécessaires, il est possible que le processus soit un peu difficile. En tout cas, avec ce guide, nous avons essayé de rendre le processus aussi clair que possible.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :